Jaké knihy si přečíst v květnu

Jestli se drtivá většina úspěšných lidí na něčem shodne, je to jednoduchý fakt, že čtení je pro život zcela zásadní. Warren Buffet prý čte knihu každý den, Bill Gates alespoň tři týdně. Nemusíte číst tři hodiny v kuse, i pár desítek minut každé ráno má velký vliv na to, jak přemýšlíte. Vybrali jsme pár knižních novinek, které si tento měsíc přečíst.

Adam Gebrian - Tři měsíce v Barceloně

66 míst, pro jejichž návštěvu nejspíš neexistuje žádný vážný důvod, což ale neznamená, že nejsou zajímavá. Architekt Adam Gebrian vyrazil se svou ženou a synem v roce 2018 na tři měsíce do Barcelony. To, co tam spolu zažili, je předmětem této knihy. Rozhodně nejde o průvodce historií či architekturou Barcelony. Jedná se spíše o záznam společného soužití především otce a syna v tomto městě a poutavý popis míst, na kterých spolu pobývali.

Ian McEwan - Stroje jako já

Velká Británie prohrála válku o Falklandy a Alan Turing se věnuje vývoji umělé inteligence… To je alternativní historie 80. let minulého století z pera jednoho z nejvýznamnějších anglických prozaiků. Důležitým tématem knihy je však také láska – respektive otázka, jak se vyrovnáme se skutečností, že umělá inteligence patrně nebude umět lhát. Nebude totiž chápat ani naše milosrdné lži, na kterých mezilidské soužití stojí a padá.

Závod drsňáků na kolech, aneb Giro d’Italia „Pokud následujete Giro, dokážete lépe porozumět i celé Itálii, té nádherné zemi moří, polí, hor a modré oblohy.“ Takto o jednom z nejslavnějších cyklistických závodů planety psal v 50. letech 20. století benátský spisovatel Vasco Pratolini. Giro je národním klenotem Italů. Od roku 1909 jej vstřebali do své DNA a pokud jim cestu ke svahům a horským průsmykům nezatarasí některá ze světových válek nebo třeba koronavirus, vytvářejí podél cest pelotonu úchvatnou živelnou atmosféru.

Jan Menděl - Uprdelismus

Autor poznal všechny možné příručky k lepšímu životu, k němuž mají pomáhat různé meditace, cviky či dechová cvičení. Proti tomuto trendu se však obrátil a řešení našel v obráceném gardu. Podle něj je mnohem účinnější mít všechno u prdele. Proto také vymyslel svůj novotvar, který v knize rozvíjí. Až se postupně naučíte věci okolo nevnímat tak vážně a dokážete se nad ně jednoduše povznést, teprve tehdy docílíte opravdové osobní svobody.

Ed James - Bez příčiny

Sarah Langtonová beze stopy zmizela, a když se po šesti týdnech náhle objeví, je napůl šílená a téměř k smrti vyhladovělá. Policie se snaží zjistit, co se stalo, ale nemá jedinou stopu. Teprve když je nalezen další člověk, zdeptaný několikaměsíčním pobytem na samotce, začíná se rýsovat děsivý vzorec: řádí tu zvrhlý únosce, který chce své oběti zbavit rozumu.

Martin Nekola - Český New York

New York, pulzující metropole a vstupní brána do USA, přilákal i mnoho vystěhovalců z českých zemí. Tato kniha přináší svědectví o všech aspektech života Čechů za „velkou louží“. Autor navíc nashromáždil desítky cenných, dosud nepublikovaných fotografií.