Jaké knihy si přečíst v srpnu

Denis Demonpion - Houellebecq

„Michel Houellebecq se stal marketingovým produktem, značkou. Jeho názor má cenu, chtějí po něm, aby se vyjadřoval ke kdečemu… Je vidět, vystupuje jako moudrý muž, naparuje se, baví publikum svým číslem starého smutného šaška. Pořád má ovšem i čas psát.“ Novinář Denis Demonpion nabízí aktualizovanou a rozšířenou verzi životopisu původně vydaného v roce 2005.

Luka Modrić - Moje hra

Co je potřeba k tomu, aby se člověk stal nejlepším fotbalistou na světě? Hvězda Realu Madrid a chorvatská legenda Luka Modrić poprvé vypráví svůj inspirativní příběh od dětství prožitého ve válkou sužované domovině až po okamžik, kdy se stal několikanásobným šampionem Ligy mistrů a jedním z nejoslavovanějších fotbalistů světa. Tento finalista fotbalového mistrovství světa konečně uvádí na pravou míru zvěsti týkající se klíčových okamžiků v klubech Dinamo Záhřeb, Tottenham Hotspur a Real Madrid a nechává nás nahlédnout do svého dosud přísně střeženého osobního života.

Tim Voors - Skvělá samota

Připravte se na okouzlující nádheru Pacifické hřebenovky. Toto putování americkým západem vedoucí z Mohavské pouště přes vrcholky pohoří Sierra Nevada tyčící se k nebi až do Kanady není pro slabé povahy. Ovšem ti, co vytrvají, budou odměněni křišťálově čistými horskými jezery, nocemi pod hvězdami a spontánními přátelstvími vznikajícími u ohně. Tim Voors vám podrobně vylíčí vše, co potřebujete vědět. Od hikerské etikety přes plány na doplnění zásob až po to, jak projít územím medvědů.

Jan Hocek - Jižní stezka

Jižní stezka vede napříč celou zemí mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem České republiky, prostupuje nádherné česko-slovenské pohraničí, vydává se přes jihomoravské vinohrady a svou pouť končí přechodem Šumavy a Českého lesa. Knihu můžete využít mnoha způsoby – jako obrazovou a informační publikaci z českých, moravských a slezských hor, jako průvodce pro absolvování celé trasy či její části nebo jako motivační a inspirativní dílo.

Petr Vydra - Muž v karanténě

Knížka se skládá z uzavřených příběhů, z nichž mnohé vznikly v době pandemie a humornou formou reflektují nejrůznější nástrahy a výzvy, jež vypravěči, jeho okolí i celé společnosti tato doba nastražila. Přestože má každý příběh svou vlastní pointu a většinou nenalézá přímé pokračování v další kapitole, stává se kniha zároveň jakousi nezáměrnou, spíše bezděčnou kronikou roku 2020. A prrvní poloviny roku 2021.

