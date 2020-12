Nejbláznivější seskok v dějinách: Luke Aikins seskočil bez padáku z výšky 7620 metrů do malé sítě

Superlife

Sedmačtyřicetiletý Američan Luke Aikins je nejen velmi zkušeným parašutistou, ale také pilotem a uznávaným fotografem leteckých snímků. Při výcviku jednotek Navy SEALs spolupracoval s americkou armádou a od svých dvanácti let nasbíral již více než 18 tisíc seskoků. V roce 2012 byl součástí týmu Felixe Baumgartnera, jenž seskočil ze stratosféry z heliového balonu. A jako hollywoodský kaskadér se podílel na produkci filmů Iron Man 3 či Godzilla.

Pečlivými přípravami na historický seskok strávil Aikins dlouhých 18 měsíců. Jako manžel a otec dnes již osmiletého syna byl do poslední vteřiny připraven myšlenku opustit, pokud by kterékoliv z bezpečnostních opatření nepracovalo na sto procent či se zvedl vítr nad limitní hladinu 25 kilometrů v hodině.

Síť se během příprav protrhla

Záchranná síť z polyetylenové šňůry, do níž Aikins seskočil, byla tím vůbec nejdůležitějším dílem celé operace, doslova otázkou života a smrti. Plocha o velikosti 900 metrů čtverečních nebyla z výšky seskoku okem patrná, proto Aikinsův tým sestrojil naváděcí systém, který při volném pádu varoval parašutistu před odchylkami od cíle. A byť se při dopadu jedné ze cvičných figurín samotná síť protrhla, Aikins dobře věděl, co dělá. “Za vším je věda a matematika, ukážeme vám, co je možné,” vzkázal do kamery nadšený Aikins půl hodiny před seskokem.

Extrémnímu počinu v Simi Valley v Kalifornii přihlížela v červenci roku 2016 média, veřejnost, miliony diváků u televizí i Aikinsova rodina. Americký parašutista nejprve vzlétl do symbolické výšky 25 tisíc stop, tedy 7 620 metrů, odkud seskokem bez padáku zamířil k síti natažené hluboko pod ním. Dvouminutový volný pád, místy v rychlosti převyšující 190 kilometrů v hodině, završil úspěšným dopadem do připravené sítě. Luke Aikins se tak stal prvním člověkem, který plánovaně a bez padáku skočil z takové výšky.