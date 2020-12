Nejdrsnější závod světa napříč Aljaškou: 1600 kilometrů dlouhé trati dominují Češi

Zaměstnavatelé s deseti a více zaměstnanci by měli mít nově povinnost zajistit svým zaměstnancům bezpečnou úschovu jízdních kol, pokud na nich zaměstnanci jezdí do práce. V novele zákoníku práce to navrhl poslanec ČSSD Petr Dolínek. V související novele zákona o silničním provozu pak navrhuje, aby řidiči směli předjíždět cyklisty s bočním odstupem nejméně 1,5 metru.