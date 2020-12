OBRAZEM: Fascinující snímky ukrajinského dobrodruha ze střech mrakodrapů i vrcholu zakázané pyramidy

Superlife

Fotograf, vášnivý cestovatel a především odvážlivec, který závratěmi rozhodně netrpí. Pro ukrajinského dobrodruha Vitaliye Raskalova jsou výstupy na vrcholy těch nejvyšších budov světa denním chlebem a své počínání sdílí na sociálních sítích pod projektem On The Roofs. Mladý Ukrajinec vešel ve známost v roce 2013, když ilegálně vystoupal na pyramidy v Gíze.

New York, Šanghaj, Moskva, Dubai či v neposlední řadě Hong Kong, kde Raskalov může lézt na střechy mrakodrapů od rána do večera. Světové metropole a jejich slavné výškové budovy již Raskalov dobře zná. Spolu s ruským kolegou Vadimem Makhorovem ukazují na svém YouTube kanále On The Roofs výjevy, ze kterých se slabším povahám zvedá žaludek. Jejich odvážné výstupy na střechy mrakodrapů, památek, jeřábů či katedrál si oblíbilo již více než milion odběratelů.

Ne vždy je však počínání východního tandemu v mezích zákona. Kromě nebezpečných povětrnostních vlivů, které v cíli jejich výstupů často panují, také přichází do křížku s bezpečnostními službami či s policií.

Sedmadvacetiletý Raskalov na sebe strhl pozornost v roce 2013, když pod rouškou noci vylezl s přáteli na Velkou pyramidu v Gíze. Z vrcholu posledního z divů světa a symbolu staroegyptské civilizace pořídil unikátní fotografie, které obletěly svět. Raskalov přitom riskoval až tříletý pobyt za mřížemi, výstup na Chufuovu pyramidu je totiž turistům přísně zakázán. V dopise určeném americké televizní stanici CNN se posléze za svůj čin omlouval.