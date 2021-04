Tiffany & Co. přispěla 10 milionů dolarů na záchranu zvířat

Společnost Tiffany & Co. v říjnu učiní bezprecedentní krok v oblasti sledovatelnosti původu diamantů, protože začne sdílet informace o celé cestě, kterou při svém vzniku urazí její nově získané, individuálně registrované diamanty (0,18 karátů nebo větší). Je to v celém šperkařském odvětví vůbec poprvé, kdy budou poskytnuty informace o tom, v jaké zemi jsou jednotlivé kameny upravovány a zasazovány do šperků.