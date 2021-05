Hodinky z Glashütte. Nezničitelná německá kvalita

Technika

Vysoká hodinařina – to není jen Švýcarsko. Kdo je podobně vyšinutý na dokonalost? Kdo si potrpí na pořádkumilovnost a preciznost? Kdo má vztah k technice a ke strojům? Kdo má ve všem „ordnung“? Na ja, jsou to Němci. A málokdo ví, že jedna z nejslovutnějších hodinářských manufaktur na světě se nachází kousek od našich hranic.

Jen pár kilometrů za hraničním přechodem Cínovec se v tomto saském regionu nachází malé městečko (obrovské ale svým hodinářským významem) – Glashütte. Historie této značky sahá až do roku 1845, kdy tu Ferdinand Adolph Lange založil svůj první hodinářský podnik. Že je vám jméno Lange (& Söhne) povědomé? Aby nebylo, ale o tom až jindy.

Krušnohoří (a to na obou stranách hranic) je známé těžbou vzácných nerostů, cínu i stříbra. Kvůli uzavírání zdejších dolů tu ale na konci 19. století stoupala nezaměstnanost, čehož využil Herr Lange a začal v Glashütte nabízet zdejším horníkům vyučení v oboru hodinářství, později vznikla i hodinářská škola. Tím započala ve městě nová éra prosperity. Po druhé světové válce, kdy bylo městečko skoro zničeno sovětskými nálety, byly zdejší hodinářské podniky vyvlastněny a sloučeny do státního molochu.

I tak si ale místní hodinky uchovaly vynikající pověst a po roce 1990 došlo k obnovení původních firem, ale i k založení zcela nových. Glashütte Original však dnes tvoří vrchol zdejší produkce a hodinkomilným fajnšmekrům nabízí jedinečnou historii, unikátní modely s netradičními komplikacemi a také svébytný design.

V čem jsou hodinky „Made in Germany“ jiné? Na to neexistuje měřitelný parametr. I když se vám do ruky dostanou hodinky jiných německých značek (Laco, Sinn), tu svébytnost tam prostě cítíte. Ta jistá solidnost, pravoúhlost (ne v designu, ale ve výrobních procesech) a opak jižanské uvolněnosti tam prostě je. Což je zrovna u hodinek něco, co chcete, protože hodinky vyrobené třeba rozevlátými „maňána“ Španěly prostě nechcete. Ačkoli zrovna Německo těží z odkazu svého leteckého průmyslu a mnohé značky staví své modely na „Flieger“ základech, u Glashütte Original tohle nenajdete. Klasika, umírněnost, nekompromisní kvalita materiálů a perfektní zpracování, to jsou hlavní rysy, které spojují jak konzervativně pojaté modely, tak i modernější sportovně-elegantní kousky.

Hodinky z Glashütte nepatří mezi mainstream a svoje výrobky nechrlí na trh v nesmyslných objemech (vlastně je to úplně naopak). To umožňuje vývojářům pracovat i na zcela nových postupech a zkoušet originální řešení. Skoro všechno, včetně nejmenších dílků, si do svých strojků vyrábějí sami, tzv. in-house. Řemeslo, inženýring a inovace. A také exkluzivita. To je to, co tyhle hodinky charakterizuje. Mimoto je příjemné, že máte možnost vystoupit z řady.