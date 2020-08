Nejstylovější auta v historii

Technika

Alfa Romeo Giulietta Spider - Giulietta se vyráběla od roku 1954 až do roku 1965, vyrobilo se 192 917 kousků, některé jako sedan a některé jako kupé. Pokud o něčem platí, že italové to dělají lépe (v otázkách stylu, je to tohle auto. Alfa Romeo Giulietta SpiderAutor: Classic Driver Aston Martin DB5 - Řídil jej James Bond, není jasnější důkaz stylovosti. Aston Martin DB5Autor: Forbes Cadillac Eldorado Biarritz – tohle auto zná každý. A každý se za ním otočí, když projede kolem. V šedesátých letech na něj přidali křídla a turbíny a vznikl symbol doby, kdy byla Amerika skutečně snem