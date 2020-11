Nová pýcha protivzdušné obrany: Švédské rakety nahradí legendární sovětské Strely

Technika

Byla to velkolepá podívaná a zároveň rozloučení. Armáda ve vojenském újezdu Hradiště u Karlových Varů vypálila téměř osm desítek raket STRELA-10, které složily české armádě téměř čtyři desítky let. „Stříleli jsme 28 raket z protiletadlových raketových kompletů S-10M2D, 40 raket z kompletů S-2M a osm raket z kompletů RBS-70,“ uvedl podplukovník Petr Řezníček pro army.cz.

Raketové ruské veterány však nahradily nové moderní střely RBS-70NG ze Švédska, ze kterých má armáda velkou radost a už je měla to štěstí převzít přímo v zemi jejich původu. Hned poté se vojáci z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic zapojili do kurzu, jenž výrobce organizuje pro budoucí instruktory a technické specialisty. „Výrobce během přejímky bezprostředně reagoval na naše dotazy a připomínky. Byla to skvělá možnost, jak se po odborné stránce seznámit s nově přebíranými komoditami,“ řekl nadšeně Jaroslav Repko z oddělení logistiky strakonického pluku.

První várka střel (8 kompletů, zařízení pro výcvik, údržbu a logistiku) dorazí fyzicky do České republiky v průběhu prosince. Druhou várku (dalších 8 kompletů) si strakoničtí vojáci vyzvednou v příštím roce.