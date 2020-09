Paul McCartney a jeho supersilná auta

Technika

Co budete dělat, když budete geniální hudebník, stane se z vás legenda, projdete si úspěšnou kariérou a asi nebude jediný člověk, který by vás neměl rád? Budete si kupovat a zkoušet dobrá auta. Paul McCartney jich za celý život vystřídal skutečně mnoho a k několika výrazným kouskům se vážou skutečně krásné historky.

Ford Consul Classic (1962). První si z The Beatles pořídil auto Ringo. A byl to Ford Zodiac, George si koupil Ford Anglia a Paul šel do Ford Consul Classic. Mohlo to být dokonalé, pokud by si John nekoupil Ferrari 330. Nicméně Paul v tomto vozidle jezdil tak rychle, že po třetí pokutě přišel o řidičák. Údajně už nemá to původní, ale koupil si přesně stejné.

Aston Martin DB5 (1964). Krátce před tím, než Paulovi vrátili řidičák si objednal Aston Martin DB5. Bylo to pár dní před tím, než vyšla Bondovka Goldfinger, kde mělo toto elegantní vozítko hlavní roli. Paul jej prodal někdy v sedmdesátých letech, následně si auto pořídil Chris Evans a bylo zrestaurováno, nalakováno na stříbrnou interiéry byly vytvořeny v rudé kůži značkou Mulberry.

Mini Cooper S DeVille (1965). V roce 1965 objednal manažer The Beatles čtyři Mini pro všechny členy. V nádherném temně zeleném laku, s dřevěnými interiéry se jednalo skutečně o malá umělecká díla. Paul ho miloval natolik, že se auto objevilo ve filmu Magical Mystery Tour. V roce 2018 bylo prodáno v dobročinné aukci za téměř 200 tisíc liber. Naprostý rekord pro Mini Cooper.

Aston Martin DB6 (1966). Paul si pořídil trochu lepší a větší verzi DB5 v roce 1967 a když v něm jel navštívit novorozeného syna Johna Lennona, prý se mu při této cestě v hlavě zrodila myšlenka na písničku Hey Jules (Lennonův syn se jmenoval Julian). Později písničku vydali pod názvem Hey Jude.

Austin Healey 3000 (1966). Existuje konspirační teorie, že v roce 1966 naskočil naštvaný Paul do auta pod vlivem LSD po hádce se skupinou, odjel, měl nehodu, zemřel a byl nahrazen dvojníkem. Což je bullsh..nepravděpodobné.

Lamborghini 400GT (1967). Doslova druhý typ auta, které tato automobilka vyrobila si Paul zamiloval natolik, že si koupil dvě. Do Británie byla dovezena pouze čtyři z 247 vyrobených kusů a Paul měl jedno předělané na volant na pravé straně a to druhé na levé.

Lamborghini S2 Espada (1972). To, že měl Paul slabost pro Lamba není žádná novinka a tohle bylo bezpochyby skvělé auto. Váže se k němu ale krásná historka. Paulova manželka Linda jednou nezatáhla ručku a Espada si s elegancí sjela do malého rybníčku na pozemcích. Paul to na sebe údajně vykecal, když se snažil to auto po pár letech prodat.

Rolls-Royce Corniche (1973). Protože každý správný poddaný své královny by měl mít Rollse.

Chevrolet C5 Corvette (2003). Když si pořídil americkou manželku a dům v Beverly Hills, je logické, že si pořídil i americké auto.

V současné sbírce Paula se nachází samozřejmě nové a současné přírůstky. Nejčastěji řídí Lexus, Porsche, má asi 3 Bentley, ale už to nikdy nebude mít to kouzlo původních story z dob, kdy nebel bylo tak nějak modřejší.