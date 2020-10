DSQUARED2 otevírá svůj první vlajkový butik v České republice

Trendy

Již tak úctyhodný seznam významných značek, kterými se naše matička stověžatá pyšní, se nyní rozšíří o ikonickou italskou značku DSQUARED2. Do čech značku přivádí společnost Luxury Brand Management, která jen v Pařížské ulici provozuje 8 butiků a zastupuje více než 20 značek.

Značku založila identická dvojčata s italskými kořeny, Dean a Dan Catenovi. Společně vystudovali módu na Parson‘s School of Design. Ze států se přestěhovali do Itálie, kde se narodil jejich otec a v roce 1995 uvedli na trh svou první pánskou kolekci pod značkou Dsquared2. První dámskou kolekci představili v roce 2003. V roce 2006 byli vybráni, aby vytvořili oficiální dresy fotbalového týmu Juventus. DSQUARED2 otevírá svůj první vlajkový butik v České republiceAutor: DSQUARED2 Nový butik není jen místem, kam si můžete zajít koupit ikonické kousky, ale díky svému zajímavému designu a luxusnímu provedení se jedná i o zážotkový nákup. Každá místnost je jedinečná, originální a mimořádně zajímavá. Minimalistické barvy stěn perfektně vyvažuje originální nábytek s džínovým dekorem, ocelová ramínka a surové kovové detaily. Veškerý nábytek a dekorace byly vyrobeny na zakázku v Itálii a jsou individuálně navržené do jedinečného pražského prostoru.

DSQUARED2 otevírá svůj první vlajkový butik v České republiceAutor: DSQUARED2 V butiku Dsquared2 najdete kousky z dámské i pánské kolekce včetně řady večerních šatů pro dámy nebo linie italských obleků Classic a smokingů na míru pro muže. V nabídce nechybí ani kolekce doplňků včetně spodního prádla, kolekce pro psy a také speciální kolekce navržená pouze pro pražský butik.

V domě na adrese Pařížská 28 butik otevřen od 2. října.