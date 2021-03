Nealko alkohol? Vyznavači tohoto trendu mají i svůj bar

Trendy

Suchý únor přijde sice až za rok, to ale neznamená, že tu není dost těch, kteří dál pokračují s abstinencí. A právě těm jde naproti - ano, zní to divně - alkoholový byznys. Palírny, likérky a destilérky přicházejí se stále širší nabídkou whisky či ginu bez alkoholu. V Melbourne na takto zaměřenou cílovou skupinu právě otevírá nealko bar.

V někdejším skladišti Brunswick East v hipsterské čtvrti australského Melbourne otevře v dubnu společnost Brunswick Aces bar, kde alkohol nepotkáte. Bude tam ale třeba Gin Minus, který Brunswick Aces už několik let vyrábí. Podle autorů konceptu je použití nealkoholického alkoholu mnohem lepší variantou, než jsou dnes takzvané mocktaily mnohdy bez ničeho. Nealko koktejly jako například Virgin Mojito.

Alkoholické nápoje jako whisky, rum, gin či vodka ovšem bez alkoholu se prosazují i v portfoliích největších světových alkofirem. Lídr celého trhu, skupina Diageo, získala před dvěma lety většinu ve výrobci lihovinových alternativ Seedlip. Ve stejné době koupilo Diageo podíl ve společnosti Ritual Zero Proof, která se stala nejznámějším reprezentantem alkoholových alternativ se značkami Ritual Zero Proof Gin Alternative a Ritual Zero Proof Whiskey Alternative.

To ale není všechno. Poté, co si tento trend Diageo osahalo u nezávislých značek, přináší nealko varianty i s podpisem svých známých značek. Před pár týdny tak firma uvedla na trh giny Gordon´s a Tanqueray, které marketuje jako 0,0%. Master destilér Tanqueray tvrdí, že proces výroby je do značné míry stejný jako u alkoholové klasiky, jak se dosáhne 0,0 % alkoholu ale prý musí zůstat jeho tajemstvím.