Piercing na chlapech - kompletní průvodce pro skutečně osobní šperk

Trendy

Piercerové a tatéři jsou v dnešní době asi vyhledávanější, než zubaři. Mít tetování nebo piercing už není nejenže přijatelné, často i očekávané. Tyto prastaré způsoby zušlechtení vlastního těla přešly lehce v mainstrem a nejsou již hlavně výraz příslušnosti k určité subkultuře. Rukávy mají pod saky manažeři a manažerky, potkáte právníky s piercingem v pupíku a tak až do nekonečna. A je to dobře.

Tetování stranou - to je kapitola na samostatnou knihovnu. Piercing má také dlouhou historii a propichování částí těla byla odjakživa součástí původních kultur, bojovníků a i když se jednalo o přísně křesťanské doby, aspoň ty uši si propíchli. Evidentně tomu člověk nemůže odolat.

První pravidlo! Vždycky si vyberte kvalitního piercera. Špatně propíchnutá kůže může mýt extrémní následky a není dobré jít na první místo, které potkáte na dovolené v Turecku. Někoho náhodného byste taky nenechal odebrat vám krev nebo píchnout injekci. Musí to prostě umět s jehlou. Další věc je, že je sice vtipné, když si v opilosti někdo propíchne ucho na party, ale vtipné to je až deset let poté, když je v pořádku a jen to někde vypráví. Takže, svěřte práci profesionálům.

Co se kovu týče, investujte do lepšího šperku. Titan je ten nejčistší kov, který si můžete do těla dát. Je hypo-alergenní a reakce vzbuzuje jen ve velice omezených případech. Také si člověk musí uvědomit, že dostanete službu na takové úrovni, jakou si zaplatíte. Čím levnější "píchnutí" včetně šperku, tím větší pravděpodobnost, že někde šetřili.

Jedním z nejstarších druhů piercingu je septum. Kroužek v nose, respektive mezi nosními dírkami. Nikdy by nemělo dojít k propíchnutí chrupavky, ale spíše tenké kůže ihned pod ní. Pokud to plánujete, raději se piercera zeptejte, jak to bude dělat.

Kroužky v obočí se velice dlouho hojí. Můžou za to bakterie z obočí a třeba i kosmetické produkty. Na velmi malém množství mužů také vypadají dobře. Ještě když si vyberete osten a oblékáte se jako dospělý člověk, budete působit, jako že se zoufale držíte poslední připomínky punkové minulosti. Piercing do jazyka je nejhorší na následná omezení, protože byste neměl několik týdnů pít alkohol. A to prostě nestojí za to. U rtů je to jednodušší, hojí se relativně rychle a jemný, tenký kroužek nemusí být špatný. Naopak může působit i zajímavě.

A pak se dostáváme ke skrytým piercingům, které vidí jen ti, před kterými se svlékáte. Bradavky zatraceně bolí. A není divu, je to jedna z nejcitlivějších částí mužského těla. Nicméně pokud máte dobrého piercera, bolest mizí ve chvíli, kdy je hotovo. Co se hojení týče, počítejte tak měsíc.

A pak ještě existuje piercing penisu. Museli jste čekat, že to přijde. Nejčastější je "Prince Albert" - kroužek procházející močovou trubicí a vystupující těsně pod špičkou penisu ven. Obvykle se do 3 měsíců zahojí, ale vyžaduje naprostou abstinenci. A občas budete muset použít pytel ledu abyste se bránil erekci. Další je "frenum" - propíchutí tenké kůže pod močovou trubicí. Hojí se déle, obvykle až 5 měsíců. No a největší zásah je "apadravya" tož je propíchnutí v podstatě skrz na skrz celé špičky. Může se hojit až rok a je nejriskantnější. Více než kde jinde si skutečně prověřte, že piercer ví, co dělá, než půjdete na piercing penisu. Ale to snad není potřeba zmiňovat. Co se bolestivosti týče, bradavky bolí víc.

Skutečně si promyslete každý piercing, který si necháte udělat, ale v závěru není moc rozdíl mezi pečetním prstenem, náramkem, hodinkami, přívěskem na krku nebo jakýmkoliv piercingem či náušnicemi. Stále se jedná o osobní šperk a osobní volbu. Některé piercingy jsou hromadně třeba považované za zajímavější, lepší nebo sexy, ale nikdo vás nemůže zastavit, když budete mít v nose dvě růžové kuličky.