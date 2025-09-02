Vše o seriálu Harry Potter na HBO: Obsazení, premiéra, kontroverze i zásadní rozdíly od filmů
Seriál HBO Harry Potter vzbuzuje mnoho otázek. Kdy bude premiéra Harry Potter: TV series? Jak vypadá aktuální casting? Kdo jsou herci? Kdo bude nový Harry Potter, Snape nebo Brumbál? Přehledné informace kolem ostře sledovaného seriálu, na který sází Warner Bros. najdete v článku.
Kdy bude premiéra seriálu Harry Potter na HBO?
Podle serveru Deadline očekává programový šéf HBO Casey Bloys, že tento velmi očekávaný seriál dorazí na obrazovky v roce 2027. HBO chce zfilmovat všech sedm knih a plánuje, že série bude vycházet až do roku 2037.
Obsazení seriálu Harry Potter
Chystaný seriál ze světa Harryho Pottera od začátku léta poodhaluje obsazení nejvíc očekávaných rolí. Harryho Pottera si zahraje Dominic McLaughlin, roli jeho nejlepší přítelkyně Hermiony Grangerové získala Arabella Stantonová a Rona Weasleyho ztvární Alastair Stout.
Dále HBO potvrdilo obsazení řady dalších klíčových postav. Ředitele Bradavic Albuse Brumbála si zahraje zkušený herec John Lithgow, zatímco jeho věrnou přítelkyni, učitelku přeměňování a ředitelku Nebelvírské koleje Minervu McGonagallovou ztvární Janet McTeerová, nominovaná na Oscara. Největší pozornost vyvolala volba Paapy Essiedua pro roli učitele lektvarů Severuse Snapea, kterou fanoušci kritizují pro nesoulad vzhledu herce s popisem postavy v knihách. Dalšími zajímavými jmény jsou Nick Frost jako klíčník a šafář v Bradavicích Hagrid, Luke Thallon jako učitel obrany proti černé magii Quirinus Quirrell a Paul Whitehouse jako školník Argus Filch.
Známé je také obsazení oblíbených postav z Nebelvíru či rodiny Weasleyových. Lox Pratt bude hrát Draca Malfoye, Johnny Flynn jeho otce Luciuse. Postavy Ginny Weasleyové se ujme Gracie Cochraneová. Manžele Dursleyovy, Vernon a Petunii, kteří se starají o Harryho, si zahrají Daniel Rigby a Bel Powleyová. Roli Harryho bratrance Dudleyho si zahraje Amos Kitson. Zajímavostí je, že do Bradavic se vrací herec Warwick Davis, který už ve filmech hrál profesora Kratiknota a tuto roli si zopakuje.
- Harry Potter:Dominic McLaughlin
- Hermiona Grangerová:Arabella Stantonová
- Ron Weasley:Alastair Stout
- Albus Brumbál:John Lithgow
- Minerva McGonagallová:Janet McTeerová
- Severus Snape:Paapa Essiedu
- Hagrid:Nick Frost
- Quirinus Quirrell:Luke Thallon
- Argus Filch:Paul Whitehouse
- Molly Weasleyová:Katherine Parkinsonová
- Draco Malfoy:Lox Pratt
- Lucius Malfoy:Johnny Flynn
- Seamus Finnigan:Leo Earley
- Parvati Patilová:Alessia Leoniová
- Levandule Brownová:Sienna Moosahová
- Vernon Dursley:Daniel Rigby
- Petunie Dursleyová:Bel Powleyová
- Kornelius Popletal:Bertie Carvel
- Neville Longbottom:Rory Wilmot
- Dudley Dursley:Amos Kitson
- Rolanda Hoochová:Louise Brealeyová
- Garrick Ollivander:Anton Lesser
- Fred Weasley: Tristan Harland
- George Weasley: Gabriel Harland
- Percy Weasley:Ruari Spooner
- Ginny Weasleyová:Gracie Cochraneová
- Filius Kratiknot:Warwick Davis
- Pomona Prýtová:Sirine Saba
- Cuthbert Binns:Richard Durden
- Poppy Pomfreyová:Bríd Brennanová
- Dean Thomas:Elijah Oshin
- Vincent Crabbe:Finn Stephens
- Gregory Goyle:William Nash
- Skřet Griphook:Leigh Gill
Jak se bude seriál HBO lišit od filmů s Harry Potterem?
HBO se chystá na ambiciózní projekt ve spolupráci s autorkou populární knižní série J. K. Rowlingovou. Nový seriál o Harrym Potterovi slibuje podrobnější a věrnější zobrazení příběhu než původní filmové adaptace. Každá série bude zaměřena na jednu knihu z celkového sedmidílného cyklu, což umožní hlubší prozkoumání hlavní zápletky i vedlejších postav. Série Harry Potter od HBO bude „o něco detailnější než dvouhodinový film“, potvrdil šéf televizní divize HBO Channing Dungey. Zdá se tedy, že v nové adaptaci bude více prostoru pro prozkoumání dějových linek z knih, na které se ve filmech nedostalo.
Režisér a výkonný producent seriálu Mark Mylod uvedl, že seriál se zaměří na naturalismus, tedy realističtější a uvěřitelnější přístup, na rozdíl od stylizovanějšího vizuálního pojetí původních filmů.
Kde se bude natáčet seriál HBO Harry Potter?
Nový televizní seriál o Harrym Potterovi se natáčí ve Warner Bros. Studios v Leavesdenu v hrabství Hertfordshire ve Velké Británii, tedy ve stejném studiu, kde se natáčely původní filmy o Harrym Potterovi. Součástí produkce je také natáčení v Londýně a dalších lokalitách.
Kdo se ujal scénáře a režie seriálu HBO Harry Potter?
Scénář k seriálu Harry Potter napsala Francesca Gardinerová, která se zároveň podílí na projektu jako výkonná producentka. Společně s ní bude výkonným producentem a režisérem několika epizod Mark Mylod. Tento seriál vzniká ve spolupráci mezi HBO, Brontë Film and TV a Warner Bros. Television. Gardinerová se předtím podílela na scénářích pro seriály jako Pán času (Doctor Who) a Jeho temné esence (His Dark Materials), zatímco Mark Mylod režíroval například populární seriály Boj o moc (Succession) a Hra o trůny (Game of Thrones).
Kontroverze kolem seriálu Harry Potter
Při přípravách nového seriálu Harry Potter se objevily dvě hlavní kontroverze, které rezonují napříč fanouškovskou komunitou i mediálním prostorem.
První se týká samotné autorky J. K. Rowlingové, která se dlouhodobě vyjadřuje proti právům trans lidí. Její názory vedly k veřejné kritice a výzvám k bojkotu jejího díla. Například knihkupectví Booksmith v San Franciscu přestalo prodávat její knihy. I některé filmové osobnosti, včetně režiséra původních filmů Chrise Columbuse, se od jejích názorů distancovaly. Přesto HBO trvá na její účasti jako výkonné producentky, přičemž tvrdí, že její postoje neovlivňují produkci. Někteří fanoúšci série navíc autorku podporují.
Druhá kontroverze se týká obsazení role Severuse Snapea. Britský herec ghanského původu Paapa Essiedu byl vybrán k ztvárnění této postavy, což vyvolalo smíšené reakce. Někteří fanoušci kritizovali volbu kvůli rozdílu mezi hercem a popisem postavy v knihách, kde je Snape často líčen jako bledý a vyhublý. Herec Jason Isaacs, jenž ve filmech hrál Luciuse Malfoye, označil tyto kritiky za rasistické a vyjádřil důvěru v Essieduovy herecké schopnosti.
Nadto médii proběhla zpráva, podle které Chris Columbus, režisér dvou prvních filmů o Harrym Potterovi, vyjádřil skepsi vůči chystané televizní adaptaci. V rozhovoru pro podcast The Rest Is Entertainment uvedl, že se při pohledu na fotografie z natáčení nové série cítil, jako by se vrátil zpět v čase. Konkrétně zmínil, že kostým Nicka Frosta jako Hagrida je téměř identický s tím, který navrhl pro původní filmy, což ho přivedlo k otázce: „Jaký je smysl tohoto rebootu?“
Columbus zdůraznil, že na nový projekt nežárlí a že je hrdý na svou práci na původních filmech. Nicméně, vyjádřil obavy, že nová série se příliš podobá těm původním a postrádá inovaci. Připustil, že je potěšen tím, že kostýmy a designy byly zachovány, ale zároveň to vnímá jako „déjà vu“, což naznačuje, že očekával větší kreativní odklon od předlohy.