Spotřeba elektronických cigaret a nikotinových cigaret | Graf | e15.cz

První část grafu odkazuje na data související s podílem uživatelů elektronických cigaret. Mezi lety 2016 a 2018 vidíme upadající zájem, který činil rozdíl 1,1 procenta. V roce 2019 zaznamenaly elektronické cigarety mírný nárůst, který lehce klesl v pozdějším roce. Od roku 2020 ale pozorujeme výše zmiňovaný razantní nárůst zájmu o více než 50 procent.

Ve druhé části grafu, který se věnuje nikotinovým sáčkům, pozorujeme rozdílný mezigenerační přístup. Ve všech zmíněných letech dominují nikotinové sáčky u adolescentů a mladých dospělých do věku 24 let. Dále zájem postupně s věkem klesá. Záliba u dospělých nad 65 let se mezi lety 2020 a 2021 snížila a od té doby stagnuje na stejné hodnotě. Podobně tomu je u generace 45 až 64 let, kdy zájem v roce 2021 ochladl. Naopak v dalším roce stoupl téměř o jedno procento.