INVESTIČNÍ ONLINE: Trump zvažuje konec války i bez znovuotevřeného Hormuzského průlivu
Některé státy Perského zálivu vedené Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty naléhají na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve válce proti Íránu, protože režim v Teheránu podle nich nebyl prozatím dostatečně oslaben. S odvoláním na činitele z USA, Izraele a zemí Zálivu to píše agentura AP. Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) je ovšem Trump ochotný ukončit vojenské operace proti Íránu, i když nebude otevřen Hormuzský průliv.
Zprávy ze dne 31. března 2026
Nová AI aliance: Nvidia rozjíždí další miliardový tah
Společnost Nvidia oznámila investici ve výši 2 miliard USD do firmy Marvell Technology a zároveň potvrdila, že obě společnosti navážou spolupráci v oblasti silicon photonics. Jde o technologii, která umožňuje rychlý a zároveň energeticky úsporný přenos dat, což je stále důležitější zejména pro rozvoj umělé inteligence a cloudových služeb.
Evropské trhy si před otevřením americké seance vedou poměrně dobře. Téměř všechny hlavní indexy vykazují viditelné zisky kolem 1 %. V čele stojí polský WIG20 a italský FTSE MIB, jejichž futures rostou o 1,8 %, respektive 1,3 %.
Trh dostává od Donalda Trumpa smíšené signály ohledně povahy dalšího angažmá na Blízkém východě. Prezident říká, že je připraven operaci ukončit i bez toho, aby nejprve došlo k obnovení provozu v Hormuzském průlivu, zatímco do regionu jsou současně nasazovány další jednotky.
CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS, která vyrábí munice
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) koupila od maďarské skupiny 4iG 49procentní podíl v rakouské firmě Hirtenberger Defence Systems (HDS), která vyrábí minometné systémy, sdělila firma CSG, cenu neuvedla. Jde o první akvizici společnosti v Rakousku. Většinový podíl v HDS podle Jakuba Fujáčka z CSG tak nadále drží skupina 4iG.
„Získáním podílu ve společnosti HDS rozšíří CSG své portfolio o další klíčový segment,“ uvedl Jiří Novotný z MSM Group, která patří mezi klíčové společnosti CSG. HDS vyrábí minometné systémy a munice ráže 60, 81 a 120 milimetrů.
Zprávy ze dne 30. března 2026
Pražská burza dál oslabila, index PX je nejníže od loňského listopadu
Pražská burza v úvodu týdne dál oslabila, index PX klesl o 0,49 procenta na 2470,45 bodu, níže uzavřel naposledy v druhé polovině listopadu. Dnes ho táhly dolů především bankovní tituly, nedařilo se ale většině emisí, s mírným ziskem uzavřel dnešní obchodování jen energetický ČEZ. Vyplývá to z údajů na burzovním webu.
"Pražská burza navázala na negativní sentiment z předchozího týdne a nadále ztrácela, zatímco na západoevropských trzích dnes byli investoři převážně optimističtí," uvedla makléřka společnosti Wood & Company Barbora Zelená.
Microsoft znovu přitahuje pozornost investorů díky novým aktualizacím v oblasti AI a ukazuje, že si udržuje tempo v závodu o dominanci v generativní umělé inteligenci. Nejnovějším krokem je spuštění nástroje Critique, výzkumného řešení, které kombinuje více AI modelů, včetně GPT a Claude, s cílem poskytovat spolehlivější a ověřenější odpovědi. Tento přístup snižuje riziko takzvaných „AI halucinací“, kdy umělá inteligence vytváří odpovědi, které znějí věrohodně, ale jsou ve skutečnosti nesprávné nebo zcela smyšlené. Tento jev je obzvlášť důležitý v kontextu byznysové analýzy, kde mohou nepřesné informace vést k chybným strategickým rozhodnutím.
Akcie CSG na burze v Amsterodamu klesly na historické minimum pod 23 eur. Server Follow the Money píše o narůstajících skandálech kolem úpisu akcií.
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent se dostal nad 115 dolarů
Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Přispěla k tomu zpráva, že jemenští povstalci Húsíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 SEČ připisovala přes dvě procenta a pohybovala se mírně nad 115 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o více než procento, dostala se tak nad 100 dolarů za barel.
Zprávy ze dne 27. března 2026
Americké akcie dnes opět výrazně oslabily, uzavřely tak nejníže za více než půl roku. Index S&P 500 klesl o 1,67 procenta na 6368,85 bodu.
Pražská burza v závěru týdne znovu zavřela pod 2500 bodů na letošní nejnižší hodnotě. Nejvíc, o deset procent, se propadly akcie zbrojovky CSG.
Ceny ropy se dál zvyšují, Brent je zpět nad 110 dolary za barel. Směřují ale k prvnímu týdennímu poklesu od začátku americko-izraelské války s Íránem.
Akcie CSG se dnes na burze poprvé obchodovaly za nižší cenu, než byla upisovací
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) se dnes na burze v Amsterdamu poprvé obchodovaly za cenu nižší, než byla ta upisovací, tedy 25 eur (614 korun) za akcii, vyplývá z burzovních statistik. CSG dnes též přišla o postavení nejhodnotnější tuzemské burzovně obchodované firmy z hlediska tržní kapitalizace, kterou je opět ČEZ, upozornili analytici. Akcie CSG se od začátku obchodování před dvěma měsíci propadly o téměř čtvrtinu.
Čtvrtý týden války v Íránu: Ropa stále nad 100 USD
Konflikt na Blízkém východě pokračuje již ve svém čtvrtém týdnu a současná situace zatím nenaznačuje výrazné uklidnění. I přes prohlášení Donalda Trumpa o možných mírových jednáních jsou trhy stále velmi volatilní a citlivé na jednotlivé zprávy. Současně Trump prodloužil ultimátum pro útoky na energetickou infrastrukturu Íránu do 6. dubna. Trhům však toto gesto zatím příliš nepomohlo a dynamický vývoj pokračuje jak na akciích, tak na drahých kovech.
KKCG Maritime zvýšila nabídku na odkup dalších akcií italské firmy Ferretti
Investiční společnost KKCG Maritime zlepšila dobrovolnou nabídku na převzetí dalších akcií v italském výrobci luxusních jachet a motorových člunů Ferretti. Celkem je ochotna zaplatit až 203,3 milionu eur (více než 4,9 miliardy Kč). Informovala o tom dnes agentura Reuters. Firma podnikatele Karla Komárka ve Ferretti drží 14,5 procenta akcií a podíl chce zvýšit na 29,9 procenta.
Výnosy z reklamy v ChatGPT v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů
Tržby z reklamy v chatbotovi s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT společnosti OpenAI ve Spojených státech za prvních šest týdnů testovacího provozu v celoročním přepočtu překonaly 100 milionů dolarů (2,1 miliardy Kč). Mluvčí společnosti to sdělil agentuře Reuters. Podle mluvčího to ukazuje silnou poptávku po inzerci v ChatGPT ze strany firem. Společnost plánuje testovací provoz rozšířit i do Kanady, Austrálie a na Nový Zéland.
Cena mědi roste. Trh sází na ústup geopolitického napětí
Cena mědi dnes vzrostla a směřuje k prvnímu týdennímu zisku od začátku války s Íránem. Investoři reagují na očekávání, že se Spojeným státům podaří zabránit další eskalaci konfliktu, a tím omezit riziko zpomalení světové ekonomiky.
Proč je pro budoucnost Applu MacBook Neo důležitější, jak se může na první pohled zdát?
Apple před několika týdny představil svůj nejlevnější notebook s názvem MacBook Neo. Podle všeho půjde o prodejní hit, který na první pohled pro firmu možná nebude až tak důležitý, ale v dlouhodobém horizontu může jít o opravdu podstatný produkt.
Zprávy ze dne 26. března 2026
Akcie v USA výrazně oslabily, investoři se obávají eskalace války s Íránem
Akcie ve Spojených státech dnes výrazně oslabily. Investoři se obávají eskalace americko-izraelské války s Íránem, která vyvolala prudký nárůst cen ropy a zhoršila obavy z inflace. Na devizovém trhu dál zpevňoval dolar.
Akcie META se prudce propadají – právní turbulence, propouštění a masivní sázka na AI
Akcie společnosti Meta Platforms (META.US) dnes oslabily o více než 6,4 procenta.
Dolar zpevňuje kvůli mizící naději na příměří na Blízkém východě
Mizící naděje na příměří na Blízkém východě pohání poptávku po bezpečných měnách včetně dolaru. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, kolem 18:00 SEČ přidával 0,25 procenta na 99,85 bodu.
Většina akcií klesá a znovu začaly růst ceny ropy. Investoři jsou ohledně vývoje diplomatického úsilí kolem Íránu opatrní, což pomáhá americké měně.
Koruna dnes oslabila k euru a dolaru, kvůli Blízkému východu může dál ztrácet
Apple posiluje výrobu v USA: do programu přidává nové partnery a investuje 400 milionů dolarů
Společnost Apple rozšiřuje svůj americký výrobní program a nově do něj zařazuje firmy Bosch, Cirrus Logic, TDK a Qnity Electronics. V rámci této iniciativy chce do roku 2030 investovat dalších 400 milionů dolarů do rozšíření výroby klíčových součástek přímo ve Spojených státech. Krok zapadá do širší snahy přesouvat důležité části dodavatelského řetězce blíže domácímu trhu a omezovat geopolitická rizika.
Uber a Pony.ai rostou po partnerství s Verne pro robotaxi službu v Záhřebu
Akcie Uberu a Pony.ai 26. března rostly poté, co firmy společně s Verne oznámily plán spuštění první komerční robotaxi služby v Evropě v Záhřebu. Pony.ai se obchodovala kolem 11,39 USD, tedy o 0,22 USD výše, zatímco Uber byl poblíž 73,08 USD, což znamenalo růst o 0,77 USD. Partnerství spojuje autonomní technologii Pony.ai, platformu Uberu a provozní zajištění flotily ze strany Verne, přičemž ověřování na veřejných silnicích v Chorvatsku už probíhá.
Cena ropy po poklesu opět stoupá
Ceny ropy po středečním poklesu opět silně rostou kvůli obavám z dopadů války s Íránem na dodávky. Brent si připisuje pět procent, překročil 107 USD.
Analytici: Ceny paliv budou dál růst, nafta v Česku zdražuje nejrychleji v EU
Ceny pohonných hmot porostou i nadále, každým dnem mohou stoupnout i o několik desítek haléřů za litr. Nafta v Česku přitom zdražuje nejrychleji v Evropské unii, předpokládají analytici. Krátkodobá stabilizace cen ropy na trhu z posledních dnů se podle nich do koncových cen na čerpacích stanicích zatím nepromítne. Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v ČR se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala na nejvyšší úroveň za zhruba tři a půl roku.
Zprávy ze dne 25. března 2026
Americké akcie posílily díky nadějím na ukončení konfliktu na Blízkém východě. Dow Jonesův index se zvýšil o 0,66 procenta na 46.429,49 bodu.
Koruna dnes stagnovala k euru, vůči dolaru oslabila o čtyři haléře
Koruna dnes vůči euru stagnovala na úterní zavírací hodnotě 24,46 Kč/EUR. Vůči dolaru pak česká měna oslabila o čtyři haléře. V 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 21,15 Kč/USD. Podle analytika Purple Trading Jaroslava Tupého koruna ignoruje veškerá příchozí makroekonomická data a vyčkává, jak se bude vyvíjet situace na Blízkém východě.
„Na světových finančních trzích zavládl velmi opatrný optimismus po zprávě, že jednání mezi USA a Íránem přece jenom probíhají přes zprostředkovatele, kterým je Pákistán,“ uvedl Tupý.
Skupině Colt CZ loni vzrostly výnosy na 23,4 mld. korun a čistý zisk na dvě mld. korun
Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal loni výnosy 23,398 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 4,6 procenta a vzrostly u prodeje munice, naopak za prodej zbraní klesly. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za minulý rok 2,044 miliardy korun, ve srovnání s rokem 2024 vzrostl o 95,7 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které dnes Colt CZ zveřejnil. Skupina navrhne valné hromadě výplatu dividendy ve výši 30 korun na akcii z loňského zisku. Schválit to musí valná hromada, která by se měla konat na konci prvního letošního pololetí.
Zlato se vrací nad 4 500 USD
Ceny zlata dnes rostou nad úroveň 4 500 USD, což je způsobeno uklidněním na trzích a optimističtějším sentimentem. Zlatu pomohlo oslabení amerického dolaru, který během pondělního obchodování posiloval kvůli rostoucím geopolitickým rizikům. Pozitivně na zlato působí také oslabující ropa a pokles výnosů státních dluhopisů ve Spojených státech, které odrážejí nervozitu na finančních trzích.
Asos vystřelil vzhůru. Investory nadchl prudký růst zisku
Akcie britského online prodejce Asos výrazně posílily poté, co firma oznámila 50% růst upraveného zisku. Investory potěšil především návrat růstu zákaznické aktivity a silný výkon segmentu dámské módy, který pomohl zlepšit celkovou ziskovost společnosti.
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem, Brent klesl pod 100 dolarů
Ceny ropy dnes výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu 15bodový návrh směřující k ukončení války na Blízkém východě. To zvýšilo naděje na příměří, které by mohlo zmírnit narušení dodávek v regionu, uvedla agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent klesla pod psychologickou hranici 100 dolarů za barel.
Krátce před 9:00 SEČ vykazovala cena Brentu pokles přibližně o 4,8 procenta do blízkosti 99,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela asi čtyři procenta pod 88,60 dolaru za barel.
Začátek konce petrodolaru?
Válka v Íránu podle Deutsche Bank znovu otevírá otázku, zda si americký dolar udrží své dominantní postavení v globálním obchodu s ropou. Podle banky by současné napětí mohlo urychlit vznik takzvaného petroyuanu, tedy širšího využívání čínského jüanu při ropných transakcích.
CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS, která vyrábí munice
Ke zvýšení výnosů holdingu přispěly podle jeho zástupců růst dodávek munice a rovněž konsolidace společnosti Sellier & Bellot. Výnosy z prodeje munice skupině loni meziročně vzrostly o 62,7 procenta zhruba na 11,3 miliardy korun. Holdingu naopak meziročně klesly o 21,5 procenta výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 12,1 miliardy korun. Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem vyšší provozní ziskovosti.
Zprávy ze dne 24. března 2026
Turecko zvažuje využití zlata na obranu liry
Turecká centrální banka připravuje širší sadu opatření na obranu domácí měny před volatilitou, kterou zesiluje válka v Íránu. Jednou z možností je i využití části masivních zlatých rezerv, jejichž hodnota dosahuje přibližně 135 miliard dolarů. Podle dostupných informací se diskutuje o transakcích typu zlato za devizy na londýnském trhu, které by mohly pomoci posílit schopnost banky zasahovat na devizovém trhu.
Chystá se nová éra obchodování. Digitální dolary jsou ve hře
Kanadská banka BMO oznámila, že ve spolupráci s CME Group a Google Cloud připravuje spuštění platformy pro tokenizovanou hotovost. Cílem je reagovat na rostoucí poptávku po okamžitých platbách a podpořit fungování finančních trhů, které se stále více posouvají k režimu 24/7.
Wall Street Open: Akciové trhy jsou stále pod tlakem, energetická situace je kritická
Akciové trhy stále hledají důvody k růstu. Pod tlakem napětí na Blízkém východě se zhoršuje energetická situace, která může nastavit tržní dynamiku pro následující týdny.
Skupině Mattoni 1873 vzrostly v roce 2025 tržby na 25,2 miliard
Skupina Mattoni 1873 navýšila v roce 2025 tržby na rekordních 25,2 miliardy korun. Meziročně je to zhruba o 200 milionů korun víc. Největší středoevropský výrobce minerálních vod a nealkoholických nápojů s 3750 zaměstnanci a 11 výrobními závody uvedl, že se mu vloni dařilo ve všech oblastech podnikání. Mezi ně patří přírodní a ochucené minerální vody, nealko nápoje, snacky i prodejní automaty. Objem výroby celé skupiny opět překročil hranici dvou miliard prodaných výrobků, informovala firma v tiskové zprávě. Informaci o zisku neuvádí. Společnost působí v osmi zemích.
Růst cen plynu je letos nevyhnutelný, tvrdí analytici. Ceníky se změní rychle
Růst ceny plynu je letos nevyhnutelný, zejména ve druhé polovině roku. Zdražování se tak nejspíš rychle promítne do nových ceníků dodavatelů. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti EGU. Očekávané zdražování bude důsledkem pokračujícího konfliktu v Perském zálivu, analýza počítá s velkým výpadkem dodávek plynu z Kataru.
Podle EGU je už v současné době zřejmé, že energetické trhy letos nebudou moct počítat s dodávkou LNG z Kataru o objemu minimálně 23 miliard metrů krychlových, přičemž každý další měsíc bez vývozu navýší manko o dalších osm miliard metrů krychlových.
Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK
Zavedení různých cen za tankování pro domácí nebo zahraniční zákazníky na Slovensku je podle Evropské komise diskriminační. Kabinet premiéra Roberta Fica opatření zavedl na 30 dnů kvůli rostoucím cenám.
Slovensko zažaluje Evropskou unii kvůli zákazu dovozu ruského plynu
Slovenská vláda schválila postup v žalobě na Evropskou unii. Bratislavě se nelíbí ukončení dovozu ruského zemního plynu, který nebyl na rozdíl od sankcí schválen jednomyslným hlasováním, nýbrž kvalifikovanou většinou. Podle Slovenska jde přitom de facto o nástroj sankcí.
Xiaomi vloni zvýšila zisk o 44 procent, ve čtvrtém čtvrtletí jí ale klesl
Čínská technologická společnost Xiaomi vykázala první pokles čtvrtletního zisku za tři roky. Firma čelí rostoucím nákladům a sílící konkurenci, uvedla agentura Reuters. Podnik dnes oznámil, že v období od října do prosince mu upravený čistý zisk meziročně klesl o 24 procent na 6,3 miliardy jüanů (zhruba 19 miliard Kč). V celém loňském roce ale firma vytvořila zisk 39,2 miliardy jüanů, což je nárůst o 44 procent.
Společnost Xiaomi je známá zejména výrobou chytrých telefonů a další spotřební elektroniky, předloni však firma vstoupila také na trh s elektromobily. Tržby za celý loňský rok firma zvýšila o 25 procent na 457,3 miliardy jüanů. V samotném čtvrtém čtvrtletí se tržby meziročně zvýšily o sedm procent na 116,9 miliardy jüanů.
Ropa opět zdražila nad 100 dolarů za barel poté, co Írán popřel rozhovory s USA
Ceny ropy dnes na světových trzích opět rostou. Severomořská ropa Brent se znovu vrátila nad 100 dolarů za barel. Děje se tak poté, co íránští představitelé popřeli, že by země vedla se Spojenými státy rozhovory o ukončení války na Blízkém východě. V pondělí ropa výrazně zlevnila po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany o pět dní podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu a že obě strany vedou plodné rozhovory.
Zprávy ze dne 23. března 2026
Cena zlata přechodně klesla o více než osm procent, výrazně klesá i cena stříbra
Ceny zlata i stříbra v úvodu týdne dál prudce klesají, zlato brzy ráno vykazovalo propad o více než osm procent a stříbro téměř o devět, než se pokles zmírnil. Vliv mají i nadále dopady války na Blízkém východě a s tím související obavy z růstu inflace, která by si vyžádala zvyšování úrokových sazeb. Ještě donedávna byly přitom vyhlídky opačné a trh počítal se snižováním úroků.
Cena zlata k okamžitému dodání klesla těsně pod 4100 dolarů (87 150 korun) za troyskou unci (31,1 gramu), cena stříbra se při poklesu zastavila těsně nad 61 USD/oz. Krátce po 09:00 SEČ se zlato prodávalo zhruba za 4250 dolarů a jeho cena vykazovala pokles o 5,1 procenta. Cena stříbra byla nižší o 4,5 procenta a pohybovala se kolem 64,85 USD za unci.
Zahraniční dluh ČR ke konci loňska meziročně stoupl na 5,683 bilionu korun
Zahraniční dluh České republiky činil ke konci loňského roku 5,683 bilionu korun. Meziročně byl o 423,2 miliardy korun vyšší a představoval 66,5 procenta hrubého domácího produktu. V posledním čtvrtletí loňského roku zahraniční dluh narostl o 127,2 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Zahraniční dluh je sumou závazků se stanovenou lhůtou splatnosti.
Analýza: Úroky spořicích účtů bank se letos změnily jen nepatrně
Úroky a podmínky spořicích účtů se letos změnily jen nepatrně. Zhodnocení spořicích účtů o čtyři procenta nabízí pouze několik bank, a to vždy za aktivitu klienta a do limitu. U většiny ostatních se klienti musí spokojit se sazbami kolem tří procent, často i dvěma, vyplývá z analýzy investiční platformy Portu, kterou má ČTK k dispozici. ČNB ve čtvrtek rozhodla o zachování sazeb na 3,5 procenta.
Ropa po Trumpově ultimátu Íránu kvůli Hormuzskému průlivu dál zdražuje
Ceny ropy se na začátku nového týdne výrazně zvyšují. Investoři vyhodnocují dvoudenní ultimátum, které dal americký prezident Donald Trump Íránu ohledně zprovoznění Hormuzského průlivu, a také hrozbu odvetných opatření ze strany Teheránu. V pátek se cena dostala nejvýše od poloviny roku 2022.
Krátce před 09:00 cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 1,6 procenta na téměř 114 dolarů za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala 3,4 procenta a prodávala se téměř za 101,60 USD za barel.
CSG chce koupit polského výrobce komponentů pro obranné systémy DOMAR MS
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) chce koupit polského výrobce kabeláže a dalších komponentů pro obranné systémy DOMAR MS. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Cenu CSG neuvedla. Transakci plánuje dokončit v následujících týdnech po splnění formálních a regulatorních podmínek. Jedná se podle skupiny o první akvizici CSG v Polsku. Pozici na tamním trhu chce posílit, chystá rozšiřování výroby a navýšení počtu zaměstnanců DOMAR MS.
Průzkum: Češi stále preferují investice do nemovitostí, následuje spořicí účet
Češi stále preferují investice do nemovitostí, 78 procent jich považuje vlastnictví domu či bytu za nejzajímavější investiční možnost. Mezikvartálně je to o tři procentní body méně. Druhé místo obsadilo vlastnictví pozemku se 70 procenty, což odpovídá i prosincovému měření. Vyplývá to z únorového Barometru spoření agentury IBRS pro společnost Golden Gate mezi tisícovkou respondentů starších 16 let.
Zprávy ze dne 22. prosince 2025
Pražská burza pokračovala ve vylepšování svého maxima
Pražská burza i dnes vylepšila své maximum. Index PX rostl o 0,45 procenta na 2666,09 bodu. V kladných číslech skončila většina obchodovaných titulů, v červených číslech uzavřely jen cenné papíry skupiny Erste, Monety Money Bank a Photon Energy. Vyplývá to z informací na burzovním webu. Tuzemská měna dnes vůči euru stagnovala, k dolaru mírně posílila.
Pražská burza letos opakovaně zvyšuje rekord svého indexu PX. V únoru se dostala přes 2000 bodů. Své historické maximum potom burza opakovaně vylepšovala, před dneškem naposledy v pátek.
Nvidia: Potenciální dodávky čipů H200 do Číny v centru pozornosti
Společnost NVIDIA se aktuálně nachází v bodě, který by mohl být jedním z nejvýznamnějších momentů pro její ocenění v následujících čtvrtletích, zejména v kontextu vztahů s čínským trhem umělé inteligence.
Podle nově se objevujících zpráv firma informovala vybrané klienty v Číně o plánech zahájit dodávky grafických procesorů H200 v polovině února 2026, těsně před obdobím oslav čínského nového roku.
Netflix refinancuje část úvěru na akvizici Warner Bros Discovery
Společnost Netflix učinila další krok směrem k potenciální akvizici Warner Bros Discovery (WBD), když refinancovala část z původního překlenovacího úvěru ve výši 59 miliard dolarů, který byl sjednán na podporu transakce. Podle regulatorního hlášení Netflix nově získal 5 miliard dolarů ve formě revolvingového úvěru a dvě zpožděné termínované půjčky po 10 miliardách dolarech, čímž zbývá přibližně 34 miliard dolarů k syndikaci z původního úvěrového rámce.
Honeywell sníží výhled zisku kvůli vyrovnání se společností Flexjet
Společnost Honeywell oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 očekává jednorázový náklad ve výši přibližně 470 milionů dolarů, který souvisí s možným urovnáním soudního sporu se soukromou leteckou společností Flexjet. Tato zpráva způsobila pokles akcií o 1,3 % v premarketu.
Zlato poprvé překonalo 4400 dolarů za unci. Rekordní je i stříbro
Cena zlata k okamžitému dodání, tedy na spotovém trhu, rostla krátce před 8:00 SEČ o 1,2 procenta na více než 4400 dolarů. Cena stříbra na spotovém trhu měla ve stejný čas k dobru 2,8 procenta a byla lehce nad 69 dolary za unci, dříve se vyšplhala až na rekordních 69,44 dolarů.
Oracle roste díky pokroku v jednání o dohodě s TikTokem
Akcie společnosti Oracle (ORCL) zaznamenaly dynamický nárůst po zprávách o pokroku v transakci TikTok v USA a jednáních o získání finančních prostředků se společností OpenAI, což podtrhuje strategické posílení společnosti v odvětví cloud computingu a umělé inteligence.
Zprávy ze dne 19. prosince 2025
Pražská burza dnes znovu vylepšila své dosavadní maximum, PX stoupl o 0,89 procenta na 2654,25 bodu. K růstu pomohly hlavně bankovní tituly a ČEZ.
Investice do datových center letos dosáhly rekordních 61 miliard dolarů
Globální investice do výstavby a akvizic datových center už letos dosáhly rekordních více než 61 miliard dolarů (1,26 bilionu Kč), a to navzdory rostoucím obavám investorů z možného přehřátí trhu s umělou inteligencí (AI). Výdaje tak překonaly loňský objem 60,8 miliardy dolarů. Uvedla to dnes televize CNBC, která se odvolává na data společnosti S&P Global Market Intelligence.
Hartenberg prodal srbské letecké opravny JAT Tehnika tamní firmě Avionet
Investiční holding Hartenberg se dohodl na prodeji srbské letecké opravárenské společnosti JAT Tehnika. Napsaly to dnes Hospodářské noviny (HN), kterým to potvrdil šéf a spolumajitel holdingu Jozef Janov. Kupujícím je podle deníku srbská opravárenská firma Avionet. Podle odhadů z trhu se cena mohla blížit jedné miliardě korun, píšou HN. Hartenberg, který spravuje zejména investice premiéra Andreje Babiše (ANO), tak opustil byznys leteckých opraven.
„Mohu potvrdit, že došlo k podpisu smlouvy. Aktuálně informujeme zaměstnance. Celou transakci ještě bude posuzovat antimonopolní úřad,“ napsal Janov HN v textové zprávě. Prodejní cenu firmy, která loni vykázala obrat 40 milionů eur (zhruba 974 milionů Kč) a provozní zisk EBITDA kolem čtyř milionů eur, komentovat nechtěl.
Japonská centrální banka zvýšila úrok na 0,75 procenta, maximum za 30 let
Japonská centrální banka dnes podle očekávání většiny analytiků zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta, což je maximum za 30 let. Naznačila zároveň připravenost k dalšímu zpřísňování měnové politiky, čímž učinila další zásadní krok k ukončení éry mimořádně měnové podpory a téměř nulových sazeb. Banka o tom informovala v tiskové zprávě.
Japonská měnová autorita základní sazbu zvýšila poprvé od ledna. Rozhodnutí bylo jednomyslné a posunulo hlavní krátkodobou sazbu nejvýše od roku 1995. V té době se Japonsko ještě potýkalo s následky přehřátého realitního i akciového trhu a následného pádu cen v celé ekonomice, po kterém centrální banka mnoho let bojovala s deflací.
Českému závodu Shimano klesly loni tržby skoro o polovinu a prohloubil ztrátu
Českému závodu japonské firmy Shimano vyrábějícímu součástky jízdních kol klesly loni tržby o 401,5 milionu, tedy meziročně skoro o polovinu, na 405,4 milionu korun. Důvodem bylo snížení poptávky. Firma prohloubila ztrátu z předloňských 93,6 milionu na 301,4 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy firmy Shimano Czech Republic zveřejněné ve Sbírce listin.
Jednatel Naoki Uda uvedl, že aktivita na trhu s jízdními koly nepřetržitě zpomalovala už od roku 2023. „Pozorujeme, že trh se stále potýká s vysokými zásobami. Jako dodavatel komponentů jsme touto situací silně ovlivněni,“ uvedl.
Zprávy ze dne 18. prosince 2025
Pražská burza oslabila, dolů ji táhly hlavně ztráty akcií Komerční banky
Pražská burza dnes po předchozím středečním rekordním výsledku oslabila. Index PX klesl o 0,38 procenta na 2630,76 bodu. Dolů burzu táhl především pokles ceny akcií Komerční banky. Vyplývá to z výsledků obchodování na burze.
Burza ztrácela navzdory tomu, že více než polovina hlavních emisí posílila. Důvodem bylo zejména to, že mezi oslabujícími byly akcie Komerční banky, které dosáhly druhého největšího objemu obchodů. Zlevnily o 0,78 procenta na 1150 korun. Nejvýraznější propad zasáhl cenné papíry pojišťovací skupiny VIG, které odepsaly 3,45 procenta na 1566 korun.
Index: Byty zdražily meziročně o 14,5 pct, domy o 9,2 pct a pozemky o 6,1 pct
Nemovitosti v Česku ve třetím čtvrtletí i nadále zdražovaly. Cena bytů meziročně vzrostla o 14,5 procenta, rodinných domů o 9,2 procenta a pozemků o 6,1 procenta. V mezičtvrtletním srovnání ale nemovitosti zdražovaly pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích letošního roku. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení, který má ČTK k dispozici. Podle něj růst cen způsobuje hlavně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků, přestože poptávka po nemovitostech je i nadále vysoká.
Velký zájem je o malé byty - tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky. Důvodem je jejich nižší pořizovací cena. Lidé také začínají více poptávat byty v krajských městech s dojezdovou vzdáleností do Prahy, jako je například Ústí nad Labem. Druhý nejsilnější cenový růst u bytů ČSOB zaznamenala u kategorie 3+1 a 3+kk, kde převažují zájemci o rodinné bydlení. Průměrná prodejní doba bytů se mírně prodloužila na zhruba čtyři a půl měsíce.
Zprávy ze dne 17. prosince 2025
Česká koruna poprvé v tomto týdnu uzavřela s výraznější změnou kurzu. K euru i dolaru oslabila shodně o devět haléřů na 24,41 Kč/EUR a 20,76 Kč/USD.
Pražská burza poprvé v historii zavřela nad úrovní 2600 bodů
Pražská burza po dnešním výrazném růstu poprvé v historii zavřela nad úrovní 2600 bodů. Index PX posílil o 1,78 procenta na 2640,70 bodu. Stejně jako v předchozích dnech mu pomohly akcie pojišťovny VIG. Dařilo se také Komerční bance a Erste Bank. Ztrácela naopak energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Pražská burza začínala letošní obchodování kolem hodnoty 1760 bodů. Od té doby s několika výkyvy posiluje. V únoru hodnotou 1940,44 bodu překonala do té doby rekordní závěr z 29. října 2007. V dalších měsících pak maximum mnohokrát vylepšila. Dnešní růst byl čtvrtý v řadě, naposledy burza oslabila minulý týden ve čtvrtek.
Warner Bros odmítl nabídku Paramountu na převzetí, upřednostnil Netflix
Společnost Warner Bros oficiálně nabídla konkurenční nabídku na převzetí za 108 miliard dolarů od konkurenční společnosti Paramount Skydance. Ta sice nabízela více peněz než Netflix, ale podle Warner Bros nebylo jasné financování a nabídka skýtala i další rizika. Studio tak kupuje Netflix, který za akcii nabídl 27,75 USD (Paramount 30 USD).
Skupina KKCG Karla Komárka vstupuje do AI. Investuje do fondu spojeného s MIT a Harvardem
Skupina KKCG investovala do fondu Link-XPV zaměřeného na AI start-upy v rané fázi. Fond cílí hlavně na projekty z MIT a Harvardu a nabízí kapitál i technologické zázemí. KKCG tím posiluje své technologické portfolio a orientaci na umělou inteligenci.
Ruský plyn v EU skončí do dvou let
Evropský parlament ve středu schválil konec ruského plynu v Evropské unii nejpozději v roce 2027. Zákaz bude nabíhat postupně pro zkapalněný a potrubní plyn a podle typu kontraktu. Cílem je odstřihnout Moskvu od zdroje financování války na Ukrajině. Proti jsou Slovensko a Maďarsko, avizují podání žaloby.
Amazon jedná o investici za deset miliard dolarů (přes 200 miliard korun) do firmy OpenAI
Společnost OpenAI jedná s Amazonem o možné investici a spolupráci v oblasti využívání čipů pro umělou inteligenci. V úterý to potvrdila televize CNBC s odkazem na zdroje obeznámené s jednáním.
Podrobnosti dohody zatím nejsou známé a mohou se ještě změnit. Podle anonymního zdroje by však investice mohla přesáhnout 10 miliard dolarů. Jako první na jednání upozornil server The Information.
Rozhovory přicházejí krátce poté, co OpenAI v říjnu dokončila restrukturalizaci a zveřejnila nové nastavení svého partnerství s Microsoftem. Tyto změny firmě dávají větší volnost při získávání kapitálu a uzavírání spoluprací s dalšími hráči v ekosystému umělé inteligence.
Ropa roste o dvě procenta kvůli strachu o dodávky
Ceny ropy se v úterý stabilizovaly poté, co nově zvolený americký prezident Donald Trump oznámil „úplnou blokádu všech sankcionovaných tankerů“ přepravujících venezuelskou ropu. Tento krok, oznámený 16. prosince prostřednictvím sociální sítě Truth Social, má za cíl přerušit finanční podporu vlády Nicoláse Madura. Bílý dům tvrdí, že tyto příjmy z ropy financují terorismus a obchod s lidmi.
Inflace ve Velké Británii klesla více, než se očekávalo
Inflace CPIH a CPI ve Velké Británii v listopadu 2025 zpomalila, přičemž roční CPIH dosáhl 3,5 % (z 3,8 %) a CPI 3,2 % (z 3,6 %). Zpomalení bylo způsobeno především nižšími cenami potravin a nealkoholických nápojů, alkoholu a tabáku, oděvů a nákladů na bydlení vlastníků nemovitostí.
Jádrová inflace mírně poklesla, což odráží slabší růst cen zboží a služeb. Ceny základních služeb, jako je vzdělávání a zdravotní péče, zůstaly oproti předchozímu měsíci beze změny.
Cena stříbra pro okamžité dodání poprvé přesáhla 65 dolarů za unci
Cena stříbra pro okamžité dodání dnes kolem 2:30 SEČ poprvé vystoupala na 65 dolarů (1350 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Kolem 7:45 SEČ už přesáhla hranici 66 dolarů. Stříbrnému kovu pomáhají klesající zásoby i investiční poptávka. Roste i cena zlata.
Poptávku po drahých kovech podpořila také úterní data o zaměstnanosti ve Spojených státech, která doložila, že trh práce slábne. To zesílilo očekávání, že americká centrální banka (Fed) bude v příštím roce dál snižovat úrokové sazby.
Cena zlata na spotovém trhu ve stejnou dobu přidává 0,65 procenta a je těsně pod 4330 USD. Na spotovém trhu se drahé kovy prodávají a kupují k okamžitému dodání.
Americké akcie v úterý převážně oslabovaly po smíšených údajích o vývoji ekonomiky Spojených států
Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 0,62 procenta a uzavřel na 48.114,26 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,24 procenta na 6800,26 bodu. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se však zvýšil o 0,23 procenta na 23.111,46 bodu.
Zprávy ze dne 16. prosince 2025
Cena ropy brent klesla pod 60 dolarů za barel
Cena ropy Brent klesla pod 60 USD, nejníže od května, kvůli nadějím na mír mezi Ruskem a Ukrajinou. Slabá čínská ekonomická data zvyšují obavy o globální poptávku po ropě.
Americká ekonomika v listopadu vytvořila 64 000 pracovních míst, míra nezaměstnanosti stoupla na 4,6 procenta. Oba údaje jsou vyšší, než se čekalo.
Objem obchodů na pražské burze byl letos nejvyšší od roku 2012
Zatím dosáhl hodnoty 206 miliard korun, uvedl dnes na on-line setkání s novináři generální ředitel Burzy cenných papírů Praha (BCPP) Petr Koblic. Nové emise byly podle něj sedmé nejvyšší v Evropě, když na burzu vstoupily Doosan Škoda Power a M2C.
K objemu obchodů nejvýrazněji přispěly akciové obchody, které meziročně narostly o 51 procent na 163 miliard korun. Následovaly fondy kvalifikovaných investorů s meziročním růstem o 43 procent na 31 miliard korun. Podle Koblice růst obchodů souvisí s turbulentním děním ve světě.
Euro oslabuje v důsledku propadu německého zpracovatelského průmyslu
Euro oslabuje po zveřejnění finálních předběžných dat indexu nákupních manažerů (PMI) za prosinec, která poukázala na vážnou slabost výrobního sektoru v Německu a smíšený obraz ekonomické aktivity ve Francii.
Musk je prvním člověkem, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů
Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 600 miliard dolarů (zhruba 12,4 bilionu korun). Informoval o tom v úterý časopis Forbes. Musk je mimo jiné spoluzakladatelem a šéfem automobilky Tesla. Je také například zakladatelem vesmírné společnosti SpaceX a majitelem internetové sociální sítě X.
Společnost SpaceX byla v rámci prosincové nabídky akcií investorům oceněna na 800 miliard dolarů, zatímco předchozí srpnový prodej akcií podnik ocenil na 400 miliard dolarů. Tento nárůst podle odhadů časopisu Forbes zvýšil hodnotu Muskova majetku o 168 miliard dolarů na 677 miliard dolarů.
Zprávy ze dne 15. prosince 2025
Dolar mírně klesá vůči euru a jenu, v centru pozornosti jsou úrokové sazby
Americký dolar dnes mírně oslabuje vůči euru a japonskému jenu, v centru pozornosti investorů jzůstává vývoj úrokových sazeb. Kolem 18:00 SEČ si jednotná evropská měna vůči dolaru připisovala zhruba 0,1 procenta a pohybovala se v blízkosti 1,1755 USD. Vůči japonskému jenu dolar ve stejnou dobu ztrácel zhruba 0,3 procenta na 155,3 JPY.
Japonská měna těží z očekávání, že japonská centrální banka by mohla v pátek přikročit ke zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu na 0,75 procenta. Evropská centrální banka (ECB) oznámí rozhodnutí o nastavení úroků ve čtvrtek. Předpokládá se, že klíčovou depozitní sazbu ponechá na dvou procentech.
Konec velké značky a potvrzení toho, jak důležitý je vývoj. Americká technologická společnost iRobot Corporation, mj. výrobce populárních robotických vysavačů Roomba, oznámila bankrot a přechod aktiv na Shenzhen PICEA Robotics a Santrum Hong Kong.
Formálně jde o dvě společnosti, prakticky však jde o jednu entitu – výrobce, v jehož továrnách v posledních letech vznikaly roomby, ale i vysavače značek jako jsou Xiaomi, Haier a Philips. Továrny Picea využívají také Electrolux, Whirpool, Kärcher, Anker a další.
Conseq: Dolar letos ke koruně oslabil o 14 pct, americké akcie rostly o procento
Americký dolar podle indexu DXY, který měří výkonnost americké měny vůči koši hlavních světových měn, letos proti euru ztratil 12 procent a vůči české koruně dokonce 14 procent. To zapříčinilo, že americké akcie u českých investorů zaznamenaly v korunovém vyjádření zhodnocení jen o procento, naproti tomu akcie firem mimo USA vzrostly o 11 procent. Letos bude trend většího růstu neamerických akcií pokračovat. Vyplývá to z analýzy společnosti Conseq Investment Managment, kterou dnes její zástupci představili na tiskové konferenci.
Pro české investory, kteří výkonnost svých portfolií hodnotí primárně v českých korunách, tak dolarový vývoj znamenal zásadní faktor ovlivňující korunové zhodnocení aktiv denominovaných v dolarech. "Rok 2025 tak byl rokem zásadní korekce amerického dolaru, která významně přepsala investiční mapu napříč regiony i třídami aktiv,“ uvedl investiční stratég skupiny Conseq Michal Stupavský.
ČNB nečeká, že by pravidla pro investiční nemovitosti ovlivnily ceny bydlení
Bankovní rada České národní banky (ČNB) neočekává, že by zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték na investiční nákupy nemovitostí významně ovlivnilo ceny bydlení nebo celkový objem nových hypoték. Hlavní motivací opatření je snížit rizikovost úvěrů. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady o finanční stabilitě z konce listopadu, který dnes ČNB zveřejnila.
Zprávy ze dne 12. prosince 2025
Akcie konopných firem prudce zpevňují po zprávě, že Trump chce uvolnit zákaz
Akcie konopných společností dnes prudce zpevňují po zprávě, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se chystá uvolnit federální omezení konopí jakožto nedovolené drogy. Například akcie kanadské firmy Canopy na burze v Torontu krátce po 19:00 SEČ přidávaly 43 procent a obchodovaly se za 2,25 kanadského dolaru. Akcie Tilray Brands v New Yorku posilovaly o více než 34 procent ke čtyřem americkým dolarům.
Stříbro +10 % týdně, od začátku roku +120 %
Stříbro pokračuje v silném růstovém trendu i během závěrečné seance týdne – tento vývoj však nelze přičíst jedinému faktoru. Aktuálně prudce roste spekulativní poptávka, přičemž nejvýrazněji je tento trend patrný na trhu s ETF opcemi. Podle agentury Bloomberg jsou investoři s krátkými pozicemi v opcích nuceni navyšovat spekulativní expozici ve stříbře, aby omezili své ztráty.
Pražská burza zakončila týden na novém maximu, dnes jí pomohly akcie VIG
Index PX dnes posílil o 0,27 procenta na 2568,94 bodu. Pomohly mu především akcie pojišťovny VIG, které přidaly téměř šest procent. Ztrácely naopak banky i energetická společnost ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
„Pražská burza se sice bez výraznější aktivity a již v předvánoční náladě, ale přesto pomalu šplhá nahoru," uvedl makléř Fio banky Pavel Hadroušek. Celkový objem obchodů na pražském trhu dnes dosáhl zhruba 420 milionů korun.
Koruna v závěru pracovního týdne oslabila k euru i dolaru
Kolem 17:00 se obchodovala za 24,30 Kč/EUR a za 20,69 Kč/USD. V porovnání se čtvrtečním podvečerem si vůči jednotné evropské měně pohoršila o deset haléřů a k dolaru ztratila 11 haléřů. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
„Česká koruna po čtvrtečním posílení, které bylo vyvoláno slábnoucím americkým dolarem, dnes opět lehce oslabuje," poznamenal analytik společnosti Purple Trading Jaroslav Tupý.
Dolar mírně posiluje, i tak ale směřuje ke třetímu týdennímu poklesu za sebou
Americký dolar dnes na devizových trzích mírně posiluje proti hlavním světovým měnám, i tak ale směřuje ke třetímu týdennímu poklesu v řadě. Investoři čelí nejistotě ohledně vývoje měnové politiky ve Spojených státech v příštím roce, protože inflační trendy a síla trhu práce zůstávají nejasné, uvedla agentura Reuters.
Ceny ropy dál klesají, Brent sestoupil pod 61 dolarů za barel
Ceny ropy se dnes opět snižují. Dolů je tlačí přetrvávající obavy z převisu nabídky nad poptávkou a vyhlídky na možnou dohodu o ukončení vojenského konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Severomořská ropa Brent krátce před 16:30 SEČ vykazovala pokles o 0,6 procenta a sestoupila pod 61 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ztrácela také zhruba 0,6 procenta a pohybovala se mírně nad 57 dolary za barel.
Renault mění strategii: Končí s carsharingem a omezuje výstavbu dobíjecích stanic
Francouzská automobilka Renault výrazně přehodnocuje svou strategii v oblasti nové mobility. V reakci na náročné tržní prostředí a potřebu efektivněji alokovat kapitál oznámila, že ukončuje služby sdílení automobilů a zpomaluje výstavbu sítě rychlodobíjecích stanic, které byly součástí dceřiné divize Mobilize Beyond Automotive. Tento krok je součástí širší reorganizace, jejímž cílem je soustředit se na ziskovější segmenty podnikání.
Bloomberg: Strnad chce z Czechoslovak Group udělat evropského lídra
Miliardář Michal Strnad chce ze svého zbrojařského a strojírenského holdingu Czechoslovak Group AS (CSG) udělat evropského lídra v odvětví. Hledá akvizice v oblasti bezpilotních letounů nebo dronů. Řekl to agentuře Bloomberg.
„Chci z CSG udělat největší obrannou firmu v Evropě, plně vertikálně integrovanou s podnikáním na globálních trzích,“ řekl 33letý Strnad agentuře koncem minulého týdne v Praze. „Žádný z našich konkurentů není tak diverzifikovaný, exportně orientovaný a nezávislý na velkých vojenských zakázkách ve své vlastní zemi. To je naše výhoda,“ dodal.
Křetínského EP Equity Investment koupila vlastníka AAA Auto a Mototechny
Mezinárodní skupina EP Equity Investment Daniela Křetínského koupila skupinu autobazarů Aures Holdings, která zastřešuje značky AAA Auto a Mototechna. Prodávajícím je fond Abris Capital Partners a další akcionáři. Aures to dnes uvedl v tiskové zprávě. Cenu žádná ze stran nezveřejnila.
Do dokončení transakce bude Aures Holdings fungovat jako dosud a bude i nadále působit pod svými stávajícími značkami. Bez přerušení bude pokračovat v poskytování služeb zákazníkům na všech trzích.
Hypomonitor: Objem hypoték v listopadu klesl o čtyři procenta na 37,1 miliard korun
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v listopadu hypotéky za 37,1 miliardy korun, což je proti říjnu pokles o čtyři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly podobně na 28,1 miliardy korun. Průměrné úrokové sazby nových úvěrů zůstaly na říjnových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.
„Listopadová hypoteční dynamika si drží stále solidní jak objemy, tak počty nových hypoték, což odráží jak pokračující růst cen nemovitostí, ale i vyšší kupní sílu díky pokračujícímu silnému tempu mezd. Pokud nenastane negativní šok v podobě vyšších úrokových sazeb, přísnější regulace či dalšího nárůstu nezaměstnanosti, uvidíme vyšší roční čísla nejen za rok 2025,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.
Zprávy ze dne 11. prosince 2025
Cena zemního plynu se nemění, přestože americké zásoby poklesly více, než se čekalo
Větší než očekávaný pokles amerických zásob plynu nezastavil výraznou vlnu výprodejů, která dnes ovládla trh. NATGAS se blíží k zóně 50denního klouzavého průměru EMA, kterou trh znovu netestoval od 20. října.
Poptávka po ropě bude příští rok proti odhadům vyšší, uvedla agentura IEA
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) na příští rok snížila odhad přebytku ropy na trhu. Poptávka bude totiž podle ní vyšší, než dosud předpokládala. Agentura to dnes uvedla ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu. Převis nabídky odhaduje na 3,84 milionu barelů denně, zatímco v listopadové zprávě ho odhadovala na 4,09 milionu barelů denně.
Agentura aktualizovala výhled růstu globální poptávky po ropě na letošní a příští rok směrem nahoru, zejména kvůli zlepšujícímu se makroekonomickému výhledu. Zaznamenala také, že polevily obavy z dopadů cel v mezinárodním obchodě. Růst nabídky ropy v letošním a příštím roce bude podle agentury proti dosavadním předpokladům nižší, protože sankce vůči Rusku a Venezuele zasáhly export.
Americké akcie po snížení úrokových sazeb posílily, naopak oslabuje dolar
Americké akcie po rozhodnutí centrální banky (Fed) snížit úrokové sazby rostly. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třicítky předních amerických podniků, vzrostl o 1,05 procenta na 48.057,75 bodu. Širší index S&P 500 přidal 0,67 procenta na 6886,68 bodu. Index technologického trhu Nasdaq Composite vykázal nárůst 0,33 procenta na 23.654,16 bodu.
Americký dolar po rozhodnutí Fedu dále oslabuje a smazal tak zisky z předchozích dvou dnů. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti předních světových měn, před 22:00 SEČ vykazoval pokles o 0,59 procenta na 98,634 bodu. Euro vůči dolaru zpevňovalo o 0,56 procenta na 1,1693 USD. Dolar k jenu oslaboval o 0,55 procenta na 156,963 JPY.
Zprávy ze dne 10. prosince 2025
ČNB varuje před podvodnou investicí, která zneužívá jméno skupiny EPH
Česká národní banka (ČNB) varuje před podvodnou investicí, která zneužívá jméno obchodní platformy EPH Invest. Podvodníci využívají také falešný web zpravodajského serveru iDNES. Slibují přitom příliš velké zisky a žádná rizika. Centrální banka zdůrazňuje, aby lidé žádné peníze neposílali. ČTK o tom dnes informoval Jaroslav Krejčí z odboru komunikace ČNB.
Akcie Ferrari se blíží dvouletým minimům
Akcie Ferrari (RACE.IT) klesly na nejnižší úroveň za téměř dva roky (23 měsíců), když spadly na 312,90 EUR po dalším snížení doporučení od analytiků. Společnost Oddo BHF snížila své hodnocení už podruhé během týdne – z „Outperform“ na „Neutral“ a zároveň snížila cílovou cenu z 430 EUR na 340 EUR. Důvodem je mimo jiné pomalejší než očekávané uvedení modelu F80 – prognóza dodávek na rok 2026 byla snížena ze 250 na 200 kusů. Oddo zároveň snížilo odhad EBIT pro rok 2026 o 3,4 %, což naznačuje, že výsledky mohou zaostat za tržním konsenzem.
Dolar před rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách maže zisky ze začátku týdne
Americký dolar dnes oslabuje a maže tak zisky z předchozích dvou dnů. Investoři měnu částečně odprodávali v očekávání třetího snížení úrokových americkou centrální bankou (Fed) o čtvrt procentního bodu v řadě, uvedla agentura Reuters.
Fed dnes na závěr dvoudenního zasedání měnového výboru oznámí rozhodnutí o úrokových sazbách. Většina analytiků očekává, že Fed sníží základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,50 až 3,75 procenta. Fed zároveň zveřejní aktualizované ekonomické prognózy.
Nvidia mírně posiluje díky možným objednávkám od ByteDance a Alibaba
Společnosti ByteDance a Alibaba rychle projevily zájem o čipy H200 od Nvidie poté, co prezident Trump naznačil, že jejich export do Číny bude povolen. Jde o první skutečný signál, že přední čínské technologické platformy se chtějí vrátit do ekosystému Nvidie.
SpaceX plánuje největší IPO v historii, cílí na 30 miliard dolarů
Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska hodlá v příštím roce v rámci vstupu na burzu získat více než 30 miliard dolarů (zhruba 625 miliard korun). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Vstup firmy SpaceX na burzu by se tak mohl stát největší primární veřejnou nabídkou akcií (IPO) v historii.
Amazon zvyšuje své investice v Indii. Může to být katalyzátorem růstu?
Společnost Amazon.com Inc. oznámila, že do roku 2030 plánuje v Indii investovat více než 35 miliard dolarů, přičemž se zaměří na umělou inteligenci, růst exportu a vytváření nových pracovních míst. Tato investice navazuje na předchozí výdaje ve výši přibližně 40 miliard dolarů a zahrnuje rozvoj fyzické i digitální infrastruktury. Společnost očekává, že vytvoří přibližně 1 milion pracovních míst, včetně přímých, nepřímých a sezónních pozic, což pomůže rozšířit její obchodní a e-commerce síť.
Zprávy ze dne 9. prosince 2025
ÚOHS: Colt CZ může převzít firmy Synthesia Nitrocellulose a Synthesia Power
Zbrojařská skupina Colt CZ může koupit pardubického výrobce nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a energetickou divizi Synthesia Power. Převzetí jí povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Firmy transakci oznámily na konci srpna. Synthesii Nitrocellulose kupuje Colt za 22 miliard korun, Synthesii Power za 1,4 miliardy korun. Majitelem Synthesie, jednoho z největších výrobců energetické nitrocelulózy v Evropě a Severní Americe, je skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka.
Energetická nitrocelulóza je základní surovinou pro výrobu malorážové i velkorážové munice. Pardubická chemička je rovněž významným výrobcem průmyslové nitrocelulózy a oxycelulózy, která má využití ve zdravotnictví.