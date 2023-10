Bitcoin čeká na nový impulz. Cenu může vyhnat nahoru schválení ETF fondu | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru e15 se dočtete:

bitcoinový trh vyčkává na klíčové rozhodnutí regulátora,

ze vstupu biotechnologické společnosti vlastněné PPF na pařížskou burzu sešlo,

pražskou burzu oživí akcie firmy Martina Vohánky,

co si myslí americký investor Howard Marks o konci éry levných peněz,

plus další dění ve světě investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Svět kryptoměn stojí podle filozofa, investora a matematika Nassima Nicholase Taleba na tom, že jednotlivé digitální měny kupují noví a noví lidé. „Až skončí přísun hlupáků, ceny zkolabují,“ řekl autor bestselleru Černá labuť minulý týden v Praze, kde vystoupil na konferenci SHIFTS23 pořádané deníkem e15. Analýza Banky pro mezinárodní vypořádání (Bank for International Settlements; BIS) dává jeho slovům do značné míry za pravdu.

Téma je nyní o to víc aktuální vzhledem k tomu, že se nejspíš blíží moment, kdy regulátor amerického kapitálového trhu schválí první americký burzovně obchodovaný fond, který bude moci mít v držení přímo bitcoin. To by mohlo spustit novou spekulativní horečku.

„Za prvé jsme zjistili, že rostoucí cena bitcoinu je spojená s významným nárůstem počtů nových uživatelů, tedy nových investorů,“ píší v loni zveřejněné a letos aktualizované analýze experti Banky pro mezinárodní vypořádání. „Naše druhé hlavní zjištění je, že na růst cen reagují svými nákupy menší uživatelé kryptoměnových platforem. Velcí vlastnící bitcoinu (takzvané velryby) naopak takové situace využívají k prodejům,“ uvádějí dále.

Údaje o obchodech uskutečněných na kryptoměnových platformách v období let 2015 až 2022 podle expertů BIS dokazují, že velcí hráči dosahují zisků na úkor retailu, tedy prodělávajících drobných investorů a spekulantů. Nejvíce se přitom do spekulací na vývoj ceny bitcoinu zapojují mladí muži ve věku do 35 let.

Jinak řečeno, „hloupý“ retail zlákaný vidinou snadného zbohatnutí má tendenci nakupovat a následně prodávat bitcoin v nevhodnou dobu a tak přichází o peníze. Zejména v býčí (růstové) fázi trhu jsou pro zmíněné velryby nezkušení lidé lehkou kořistí.

Kryptoměnový trh prošel dosud dvěma hlavními spekulativními horečkami. Napřed v roce 2017 vzrostla cena bitcoinu z úrovní okolo jednoho tisíce dolarů až na téměř 20 tisíc, v následujících dvou letech ale výrazně propadla. Druhá mánie přišla v období pandemie covidu, kdy centrální banky podpořily sázky na vývoj cen bitcoinu a dalších rizikových aktiv politikou extrémně nízkých nulových sazeb a pumpováním peněz do ekonomiky.

V roce 2021 se cena bitcoinu dvakrát dostala nad hranici 60 tisíc dolarů. V závěru minulého roku už byl kurz zpět pod 20 tisíci dolary, letos však opět roste. Stále je nicméně zhruba na polovině rekordních úrovní.

Trh s nejznámější a nejvýznamnější kryptoměnou by však brzy mohl dostat nový impulz, který by mohl spustit novou spekulativní horečku a možná i vyhnat cenu o desítky tisíc dolarů výš. Zdá se, že americká federální Komise pro cenné papíry vedená Garym Genslerem by mohla v nejbližších měsících dát zelenou ETF fondu, který by mohl investovat přímo do „fyzického“ bitcoinu.

Něčemu takovému se Genslerův úřad dosud bránil – žádosti o založení takového spotového bitcoinového ETF odmítal s tím, že by v něm byli zejména retailoví investoři vystaveni cenovým manipulacím na nedostatečně regulovaném kryptoměnovém trhu.

Společnost Grayscale Investment, jež je jedním ze žadatelů, však na sklonku léta dosáhla velkého průlomu. Soud jí dal za pravdu, že argumenty Komise pro cenné papíry jsou nedostatečné, obzvlášť když už od roku 2021 firma Proshares může provozovat burzovně obchodovaný fond (konkrétně Bitcoin Strategy ETF) investující do termínových kontraktů na bitcoin. Ceny u termínových kontraktů jsou propojené s vývojem na spotovém trhu, takže odmítavá argumentace Genslera a spol. nedává příliš smysl.

Komise se tento měsíc rozhodla proti verdiktu soudu neodvolat. To dává Grayscale, ale také dalším velkým investičním firmám, jako je BlackRock, Fidelity či Invesco, naději, že jim Genslerův úřad schválí již dříve podané žádosti.

V reakci na to cena bitcoinu již nyní mírně roste. Hráči na trhu očekávají, že regulovaný a přes významné brokerské platformy snadno dostupný produkt v podobě ETF přiláká do bitcoinu miliardy či desítky miliard dolarů od nových investorů. A to nejen těch malých, ale i velkých například z řad fondů či institucí spravujících peníze movitým rodinám.

Nad tím, zda se tyto naděje naplní, však visí otazník. Dopady případného vstupu jednoho či více ETF na cenu kryptoměny ukáže až budoucnost. Ať už však bude další vývoj na trhu s bitcoinem jakýkoliv, jedno je jasné, tímto způsobem se nebude pokoušet zhodnocovat peníze Daniel Křetínský, který je mimo jiné spolumajitelem vydavatele e15. Jeden z nejbohatších českých byznysmenů na stejné konferenci jako Taleb řekl: „Krypto pro mě nebylo a není tématem… Pamatujete si céčka? Já je kupovat nechci.“

Stručně 📰

• Křetínský přikoupil od PPF pětinu v německém uhelném podniku LEAG. Zaplatil jedno euro. (e15) 🔓

• Tržby kosmetického impéria L'Oreal, s jehož akciemi se obchoduje na pařížské burze, vzrostly ve třetím čtvrtletí meziročně o 11 procent. Stalo se tak navzdory horším výsledkům v Číně. (Reuters)

• V prvních osmi měsících letošního roku tržby prodejce tenisek Footshop mírně vzrostly. Firma, která je od srpna zalistovaná na pražské burze, oznámila i kladný výsledek EBITDA. (e15)

• Španělská rodinná společnost Puig, výrobce parfémů a kosmetiky vlastnící například značku Paco Rabanne, zvažuje vstup na burzu. Hodnota firmy by mohla být mezi 8 až 10 miliardami eur. (Financial Times)

• Finská telekomunikační společnost Nokia plánuje propustit 14 tisíc zaměstnanců. To odpovídá zhruba 16 procentům její celkové pracovní síly. Propouštění je součástí úsporného balíčku, který má firmě pomoci snižovat náklady. (e15)

• Agentura S&P udělila Řecku, které v minulosti trápila dluhová krize, investiční rating. Stalo se tak poprvé od roku 2010. Další dvě významné agentury – Fitch a Moody's – zatím hodnotí schopnost řecké vlády splácet dluhy jeden stupeň pod investičním pásmem. (Reuters)

Děje se na trzích 📈

Měl to být obchod, díky kterému se biotechnologická společnost SCT Cell Manufacturing (SCTbio) ze skupiny PPF stane součástí uskupení obchodovaného na pařížské burze. Transakce oceňující aktiva SCTbio na téměř 20 milionů eur, zhruba 480 milionů korun, však doplatila na nepříznivou situaci na finančních trzích.

„eureKING, první evropská speciální akviziční společnost zaměřená na biotechnologickou výrobu, oznamuje, že nedokončí navržené spojení s firmou Skyepharma Production SAS a navrženou akvizici firmy SCT Cell Manufacturing,“ uvedli zástupci společnosti eureKING v tiskové zprávě.

Z obchodu nakonec sešlo proto, že investoři vybrali ze společnosti eureKING, což je takzvaná special purpose acquistion company (SPAC), většinu peněz. Na to mají z podstaty toho, jak takové akviziční firmy v Evropě i USA fungují, nárok. Ze stejného důvodu se ostatně loni neuskutečnil ani plánovaný vstup sázkové a loterijní skupiny Allwyn Karla Komárka na newyorskou burzu.

Společnosti eureKING nakonec kvůli odstoupení části investorů chybělo 36 až 38 milionů eur, které se následně nepodařilo doplnit odjinud.

SCTbio, jak zní zkrácený název společnosti, je servisní a logistická organizace nabízející kompletní služby související s výrobou buněčných terapií a virových vektorů. Takový typ firem se označuje jako CDMO – Contract Development Manufacturing Organization. Firma SCTbio je součástí divize PPF Biotech. Vznikla v roce 2021 po vyčlenění ze známější sesterské společnosti Sotio, která vyvíjí inovativní přípravky zaměřené na léčbu nádorových onemocnění.

Vzhledem k tomu, že transakce nedopadla, zůstává SCTbio nadále součástí skupiny PPF a jako servisní CDMO organizace bude sloužit pro potřeby SOTIO Biotech a svých dalších klientů.

Více informací, včetně vyjádření PPF, naleznete na webu e15 v článku s názvem Akviziční společnosti došly peníze. Firma ze skupiny PPF tak na pařížskou burzu nejde

S akciemi společnosti W.A.G. Payment Solutions (či také Eurowag), jejímiž hlavními akcionáři jsou podnikatel Martin Vohánka a investiční firma TA Associates, se od tohoto týdne začne obchodovat v segmentu Free Market pražské burze. Obchodování s cennými papíry bude probíhat v českých korunách. Hlavním parketem pro W.A.G. nicméně zůstává londýnská burza, na kterou firma vstoupila prostřednictvím primární veřejné nabídky (IPO) před dvěma lety.

O zalistování v Praze se postaral brokerský dům Wood & Co. Ten bude rovněž společně s dalším členem burzy J&T Bankou zajišťovat obchodní likviditu.

„Eurowag podnikající v oblasti komerční silniční dopravy a digitalizace jejích služeb, by měl na pražské burze jako zástupce nového sektoru zaujmout. Akcie jsou z našeho pohledu fundamentálně atraktivní a na svém primárním trhu v Londýně bohužel trochu přehlížené. Doufáme, že lokální investoři tuto nabídku ocení a akcie se stanou součástí jejich portfolií,“ okomentoval uvedení akcií Eurowag na pražskou burzu Josef Kohout, vedoucí tradingu Wood & Co.

Na pražský Free Market jsou umisťovány zahraniční emise, které jsou primárně obchodovány na jiných regulovaných trzích. Emise jsou na tento trh uváděny po dohodě se členy burzy. Je možné, že akcie Eurowag budou dříve či později zařazeny do indexu PX pražské burzy.

Mezinárodní institucionální investoři upisovali akcie společnosti Eurowag v IPO na podzim 2021 za cenu 150 pencí. Prodávaly se nové cenné papíry a také část akcií, které drželi Vohánka a TA Associates. Celkový objem primární nabídky se blížil 200 milionům liber a IPO firmu ohodnotilo na jednu miliardu liber.

V závěru minulého týdne byl kurz na londýnské burze 94 pencí. Tržní hodnota firmy tak dosahovala přibližně 642 milionů liber (zhruba 18 miliard korun). V předchozích dvanácti měsících se však cenné papíry obchodovaly i za méně než 80 pencí.

Vývoj ceny akcií Eurowag od vstupu na burzu

Akcie společnosti Eurowag jsou součástí burzovního indexu FTSE 250. Tento ukazatel měří vývoj cen akcií středně velkých firem je na londýnské burze druhým nejvýznamnějším hned po FTSE 100.

Existují i burzovně obchodované fondy navázané na FTSE 250, například iShares FTSE 250 UCITS ETF.

Informace pro akcionáře a investory naleznete na webu Eurowag…

Postřeh investora 💡

Extrémně nízké, či dokonce nulové úrokové sazby zůstanou minulostí a svět se k nim už nevrátí. Skončila tak prakticky více než čtyřicetiletá éra setrvale zlevňujících peněz, která vedle uměle vysokých cen aktiv přinesla světu inflaci a nebezpečný návyk, že všechno bude už jen lepší. Na investiční konferenci Shifts23 pořádané e15 a J&T Bankou to řekl spoluzakladatel a spolupředseda společnosti Oaktree Capital Management, americký investor a spisovatel Howard Marks.

Podrobně si Marksovy myšlenky můžete přečíst přímo na webu společnosti Oaktree. Jeho zatím poslední vydané memo se jmenuje Further Thoughts on Sea Change…

