České vládní dluhopisy porážejí inflaci. Naskočit do nich se může vyplatit i dnes

Stručně 📰

• Český startup Rohlik, v jehož čele stojí zakladatel Tomáš Čupr, chce na začátku příštího roku získat další peníze na rozvoj. Online prodejce potravin použije finance na ovládnutí německého trhu, což označuje za klíčový krok pro celkový úspěch firmy. (e15 / Sifted)

• Investiční konglomerát Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta pokračuje v odprodeji podílu v americkém výrobci osobních počítačů HP. Jeho akcie přitom začala Buffettova společnost nakupovat teprve na jaře 2022. (CNBC)

• Evropský výrobce spotřebního zboží Unilever, do jehož portfolia patří například značky Dove, Hellmann's nebo Cif, čelí vyšetřování ohledně možného „greenwashingu“. Britský úřad dohlížející na hospodářskou soutěž zkoumá, zda Unilever neklamal veřejnost při informování o dopadu jeho produktů na životní prostředí (BBC News)

•Akcie francouzské zábavní a telekomunikační skupiny Vivendi minulý týden na pařížské burze výrazně posílily. Důvodem bylo oznámení o možném rozdělení skupiny na tři části. Jejich základy by tvořily televizní společnost Canal+, mediální agentura Havas a investiční větev. Od zvažovaného kroku si vedení slibuje zvýšení ocenění jednotlivých divizí. (Reuters)

• Americká brokerská platforma Robinhood, která je průkopníkem bezplatného obchodování, se snaží získat více movitých klientů. V minulosti cílila hlavně na menší investory a tradery. Robinhood nyní nabízí potenciálním bohatým zákazníkům jednoprocentní bonus za přesun aktiv. Nalákat se tak už platformě podařilo přes 150 uživatelů s objemem majetku nad jeden milion dolarů na kontě. Od začátku akce před necelými dvěma měsíci získala nové klienty s účty za více než 1,1 miliardy dolarů. (Wall Street Journal)

• Ratingová agentura S&P Global zveřejnila vůbec poprvé vyhodnocení rizikovosti nejpoužívanějších stablecoinů. Jde o kryptoměny, jejichž hodnota je na rozdíl od bitcoinu kurzově navázaná na hodnotu amerického dolaru. Nejznámější z nich je tether. S&P zkoumala mimo jiné transparentnost, likviditu a kvalitu aktiv, kterými jsou stablecoiny kryty. Mezi nejlépe hodnocenými vyšel například USD Coin, naopak tether patří k těm horším. (S&P Global)

Téma týdne 📻

Na rozdíl třeba od Spojených států v Česku zatím chybí pasivní burzovně obchodovaný fond (ETF), jehož prostřednictvím by bylo možné jednoduše a poplatkově levně kopírovat vývoj portfolia českých vládních dluhopisů obchodovaných v korunách. Nejspíš proto, že český trh je příliš malý. Přesto by v posledních dvanácti měsících mohl posloužit jako spolehlivý ziskový nástroj i pro konzervativnější investory. S&P Czech Republic Sovereign Bond Index dosáhl za uplynulý rok nárůstu o 9,38 procenta. Ukazatel měří návratnost investice do koše českých státních dluhopisů.

Investor by tak s českými státními dluhopisy porazil i inflaci – její meziroční míra byla v listopadu 7,3 procenta. Bez započtení vlivu plošné vládní pomoci domácnostem se zvýšenými náklady na energie (tzv. úsporný tarif) do indexu spotřebitelských cen v roce 2022 by meziroční cenový růst činil dokonce jen 4,7 procenta. Zhodnocení dluhopisů je tak vyšší, než jakého se dalo dosáhnout na nejlépe úročených spořících účtech a termínovaných vkladech. A vydělaly dokonce víc než takzvané repo fondy, jejichž výnosy jsou navázané na základní úrokovou míru ČNB.

Už na začátku letošního března jsem ostatně v newsletteru psal, že přišel čas „přesunout peníze ze spořicích účtů do dluhopisových fondů“. Od té doby si S&P Czech Republic Sovereign Bond Index připsal dokonce 10,2 procenta.

VÝVOJ S&P CZECH REPUBLIC SOVEREIGN BOND INDEX

VÝVOJ S&P CZECH REPUBLIC SOVEREIGN BOND INDEX | S&P Global

Zdroj: S&P Global

Jen v tomto čtvrtletí se index zhodnotil pouze o něco málo přes 5,5 procenta. Vývoj odráží slabší vývoj tuzemské ekonomiky, očekávaný posun sazeb centrální banky směrem dolů a také dění na globálních trzích. Zejména pak v USA, kde se zdá, že úrokové sazby už také dosáhly vrcholu a na jaře by mohly začít klesat. Taková očekávání se odrážejí i v pohybu cen dlouhodobějších dluhopisů.

S&P Czech Republic Sovereign Bond je takzvaný total return index, to znamená, že jeho celková výkonnost zohledňuje nejen růst ceny českých státních dluhopisů, ale i výnos z vyplácených kupónů, který by sestavený koš investorům přinesl. Je vhodné připomenout, že cena bondů se pohybuje inverzně k výnosům. Když výnosy klesají, cena roste a naopak.

Zatímco loni na podzim vynášely například pětileté české vládní dluhopisy i pět a více procent ročně, v současnosti už je to méně než čtyři procenta. Podobně se propadly i výnosy například u desetiletých cenných papírů.

Výnos pětiletých českých vládních dluhopisů | World Government Bonds

Zdroj: World Government Bonds

Pro investory však stále nemusí být pozdě na to, aby tuzemské státní dluhopisy do portfolia zařadili. Jak už jsme zmínili, mohou je buď přímo nakoupit přes banku nebo brokera, nebo získat podíl prostřednictvím některého z aktivně spravovaných fondů, které na trhu nabízejí investiční společnosti. Vládní dluhopisy nadále nabízejí solidní výnos, který je vyšší než očekávaná inflace pro příští rok a nejspíš i pro roky další. Očekávané snižování úrokových sazeb ČNB by navíc mohlo být impulsem pro další pokles výnosů, a tedy růst ceny dluhopisů, což by zhodnocení ještě vylepšilo.

„Jako se loni rozevřely nůžky mezi inflací a výnosy tím nesprávným směrem, příští rok to bude naopak. Každý, kdo má volné peníze, by toho měl využít, a kvalitní dluhopisy si o to ze všech tříd aktiv přímo říkají,“ uvedl v této souvislosti na sociální síti linkedin Lubor Žalman z investiční společnosti Encor Wealth Management.

Zajímavou investicí však nemusí být jen vládní dluhopisy. Atraktivní výnosy stále nabízejí i bondy českých firem. Na tuzemském trhu jsou fondy, které se na ně zaměřují, a třeba i v kombinaci s vládními. Za zvážení stojí také fondy zaměřené na zahraniční dluhopisy.

Děje se na trzích 📈

Na nákupy se vydal výrobce městského mobiliáře mmcité, s jehož akciemi se od letošního léta obchoduje na trhu Start pražské burzy. Od podnikatele Josefa Pšurného koupila firmu Kovostal z Jarošova u Uherského Hradiště. Kovostal se již od 90. let zabývá výrobou sedaček a tribun pro stadiony, sportovní a multifunkční haly, divadla nebo kina.

Kupní cena zveřejněna nebyla, jisté ale je, že na akvizici mmcité využila část peněz z letošní veřejné primární nabídky na pražské burze. Výnos z prodeje akcií v červencovém IPO dosáhl 160 milionů korun, když se upsal milion kusů cenných papírů po 160 korunách. Podrobnější informace o hodnotě transakce by se mohli investoři dozvědět na začátku příštího roku, kdy bude mmcité prezentovat výsledky hospodaření za rok 2023.

Své výrobky dodává Kovostal takřka do celého světa. Hlavními exportními destinacemi jsou Německo, Rakousko, Švédsko, Norsko, Francie, Maďarsko a Slovensko. Mezi nejznámější reference patří instalace sedadel a tribun v O2 areně v Praze, na fotbalových stadionech AC Sparta Praha, Red Bull Arena Salzburg, Allianz Arena Mnichov, ale také třeba na olympijském stadionu v Berlíně.

Během čtvrtečního obchodování, tedy po oznámení transakce, se zobchodovaly na trhu Start akcie mmcité za bezmála čtyři miliony korun (17 727 kusů). Šlo o největší objem od vstupu na burzu. Hodně tomu svým nákupem pomohl člen dozorčí rady František Bostl ze společnosti Starteepo, která letošní IPO připravovala. Kurz ve stejný den posílil o více než čtyři procenta na 220 korun.

Firma mmcité z trhu Start rozšiřuje záběr. Koupila výrobce tribun a sedadel pro stadiony (E15)

Jak poskládat diverzifikované investiční portfolio?

Tento text vznikl ve spolupráci s Erste Premier

Dobře sestavené portfolio musí splňovat několik podmínek. Mezi ty nejdůležitější patří, aby výnosový potenciál, míra rizika, likvidita a investiční horizont byly v souladu se záměry investora. Jaké nejběžnější investiční nástroje v něm najdeme?

Akcie

Jsou dynamickým aktivem, jehož hodnota může značně kolísat. Při investování se často setkáváme s pojmy hodnotové a růstové akcie. První skupina se vyznačuje relativní stabilitou, pokud jde o hodnotu, potenciál růstu ale může být omezený. Často jde o společnosti, které jsou na trhu již delší dobu a o jejich produkty či služby je dlouhodobě zájem. Nezřídka jsou to ale zároveň tituly, které investorům zajišťují pravidelnou dividendu, tedy podíl na zisku. Růstové jsou většinou akcie společností podnikajících v oboru, který souvisí s některým z velkých trendů současnosti (například umělá inteligence). Mohou zaznamenat prudký růst, součale nesou větší míru rizika.

Kupovat jednotlivé akcie se málo zkušeným investorům vzhledem k výši rizika obvykle nedoporučuje, lze jimi ale případně doplnit investice do akciových fondů. „Ty mohou být spravované buď aktivně, nebo pasivně. V prvním případě s akciemi v portfoliu fondu obchodují zkušení portfolio manažeři s cílem překonat výkonnost trhu. V tom druhém fond sleduje vybraný akciový index, jako je například S&P 500,“ vysvětluje analytik finančních trhů v České spořitelně Jaroslav Kropáček. Výhodou investování do akcií je jejich vysoká likvidita díky obchodování na burze.

Dluhopisy

Obecně jsou méně rizikové než akcie, zejména ty státní. Investoři se u nich navíc mohou opřít o rating, který dluhopisy hodnotí na základě bonity jejich vydavatele. Držitelé dluhopisu dostávají pravidelné úroky. Jde o aktivum s jasně stanoveným datem splatnosti – při jeho dosažení investoři dostanou zpět jistinu, tedy částku, za kterou dluhopis koupili. Je třeba počítat s tím, že čím delší je doba do splatnosti, tím více se změny úrokových sazeb na trhu mohou propsat do ceny dluhopisu. Pro investora, kterému se nechce zkoumat parametry jednotlivých dluhopisů, je vhodnou volbou dluhopisový fond.

Reality

Jsou vhodnou součástí investičního portfolia mimo jiné proto, že zvyšují jeho odolnost vůči riziku. Realitní trh, na rozdíl třeba od akciového, není tak volatilní, nezažívá tedy tak rychlým výkyvům cen. U nemovitostí zpravidla nehrozí náhlý a dramatický pokles hodnoty, ta se naopak většinou v průběhu let zvyšuje. Navíc mohou prostřednictvím nájemného generovat pravidelný příjem. Na trhu je široký výběr nemovitostních fondů, které se zaměřují na různé segmenty. Výhodou je možnost podílet se na výnosech z pronájmu, případně prodeje nemovitosti bez nutnosti ji vlastnit a bez starostí s jejím provozem.

ETF (burzovně obchodované fondy)

Jsou podobné podílovým fondům, s tím rozdílem, že se obchodují na burze. Kopírují vývoj ceny vybraného koše podkladových aktiv nebo indexu. Jediný cenný papír tak může zajistit poměrně pestře poskládanou investici. A protože netvoří vlastní investiční strategii, mají zpravidla nižší poplatky za správu.

Prémiové vklady

Vyznačují se velmi nízkým stupněm rizika a jasně předvídatelným výnosem. Mohou proto sloužit jako stabilní zdroj příjmu, jsou ale vhodné i pro investory vyhledávající krátký investiční horizont.

Složek diverzifikovaného portfolia může být samozřejmě víc. „Pro méně zkušené investory je vždy užitečné poradit se s odborníkem. Není přitom nutné si takového experta najímat – může to být součástí služeb poskytovaných klientům bankou, jako je tomu v případě našeho prémiového bankovnictví Erste Premier. Klientům se o investice stará tým profesionálů, a oni tak mohou svůj čas věnovat činnostem, které je naplňují,“ dodává Jaroslav Kropáček.

Sníží Česká národní banka úrokové sazby ještě letos?

Odpověď přijde ve čtvrtek 21. prosince, kdy se bankovní rada ČNB sejde k poslednímu měnově-politickému zasedání tohoto roku. Část ekonomů očekává, že by centrální bankéři v čele s guvernérem Alešem Michlem mohli sazby snížit. Nahrává tomu i aktuální vývoj inflace, která postupně klesá ke dvouprocentnímu cíli ČNB. Nejistotu do rozhodování centrálních bankéřů ale vnáší možné výraznější lednové zdražování.

Inflace byla v listopadu na hodnotě 7,3 procenta, kam klesla z říjnových více než osmi procent. V tomto meziročním srovnání ale nadále působí efekt nižší srovnávací základny, který způsobil loni zavedený dočasný vládní úsporný tarif na energie. Nebýt jeho, byl by listopadový růst spotřebitelských cen už pod úrovní pěti procent. Přitom ještě v první polovině letošního roku byla inflace dvouciferná.

V prvním měsíci roku 2024 by podle odhadů ČNB i nezávislých ekonomů mohla inflace klesnout dokonce až ke třem procentům. Takové odeznívání inflačních tlaků v kombinaci s horším vývojem tuzemského hospodářství nahrává tomu, aby bankovní rada už příští čtvrtek zvážila snížení základní úrokové sazby alespoň o čtvrt procentního bodu. Hlavní úroková míra je už od června 2022 na sedmi procentech.

„Je patrné, že odhady inflace v tuzemské ekonomice pro příští rok se už pohybují poblíž cíle centrální banky a umožňují začít měnovou politiku uvolňovat,“ komentuje vývoj hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Více jsem o tomto tématu psal v článku Inflace se postupně sune dolů. Bankovní radu ČNB čeká už příští týden těžké rozhodování (E15).

A takto se k možnému snížení sazeb vyjádřili v poslední době členové bankovní rady:

Jan Procházka: „Čekání (se snížením sazeb) do února by možná mohlo vyvolat dojem, že si nejsme jisti, že doručíme přibližně ta 3 procenta (inflace). Já jsem přesvědčen o tom, že je doručíme.“ (web ČNB)

Viceguvernér Jan Frait (minule hlasoval spolu s Tomášem Holubem pro snížení o čtvrt procentního bodu): „Považuji za možné, či dokonce žádoucí velmi opatrně přistupovat k uvolnění měnové politiky. Ne proto, aby se ekonomice lépe dýchalo, ale protože evidentně opadávají inflační tlaky. Inflace klesne v příštím roce podle naší prognózy na relativně nízké úrovně pod tři procenta a sazby ve výši sedmi procent pak už nebudou nezbytné.“ (web ČNB)

„Pokud bych se rozhodla pro snížení, bylo by to jen o 25 bazických bodů a naše měnová politika by nadále zůstala velmi restriktivní,“ řekla viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Nejistota ohledně lednového přecenění se podle Zamrazilové výrazně nesnížila. „Pro mě je tedy prosincové zasedání v tuto chvíli 50 na 50.“

Doporučená četba 📰

• List Wall Street Journal se věnuje novým zjištěním týkajícím se Rakušana Jana Marsalka, bývalého vysokého manažera zkrachovalé německé platební společnosti Wirecard. Ten po pádu firmy v červnu 2020 utekl do Ruska. Podle západních tajných služeb pracoval právě pro Rusy už téměř deset let, a nejspíš i dál pracuje. Je rovněž napojený na jednotky Wagnerovy skupiny. Vyšlo také najevo, že po svém úniku Marsalek, jehož otec pocházel z Československa, používal mimo jiné český pas. (He’s Wanted for Wirecard’s Missing $2 Billion. He’s Now Suspected of Being a Russian Spy - WSJ)

Mimochodem, pokud si chcete připomenout, o co v kauze padlého Wirecardu šlo, doporučuji na webu e15 zhlédnout videorozhovor s britským novinářem Danem McCrumem z Financial Times. McCrum také na základě svých reportáží loni vydal knihu Money Men a natočil pro Netflix dokument Skandál: Jak sundat Wirecard.

• Mikroprocesory se po desítky let neustále zmenšují a zrychlují. Závodům mezi tradičními lídry ve vývoji nových generací čipů z USA nebo Tchaj-wanu a čínskými technologickými firmami se věnuje v rozsáhlé analýze magazín Nikkei Asia. Podle informací tohoto zpravodajského serveru je nyní technologická propast mezi Intelem a předním čínským výrobcem čipů Semiconductor Manufacturing International Corp. menší, než jaká kdy byla. (The great nanometer chip race - Nikkei Asia)