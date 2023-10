Hospodaření a komunikace Pilulky nedělá dobrý dojem. Nadšení investorů z dob pandemie vyprchalo | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru e15 se dočtete:

špatné hospodaření a „miskomunikace“ managementu nedělá z akcií Pilulky atraktivní zboží,

mnohé majitele rizikových dluhopisů tuzemských firem čeká zklamání,

tokijská burza letos zažívá renesanci, na investici do japonských akcií není pozdě,

fond Mint koupil developerský projekt od společnosti FINEP,

plus další dění ve světě investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co nás zaujalo 📻

Při vstupu na trh Start pražské burzy v říjnu 2020 se akcie společnosti Pilulka, provozovatele online i kamenných lékáren, těšily obrovskému zájmu investorů. Poptávka při primární veřejné nabídce několikanásobně převýšila nabízený počet cenných papírů, prodejní cena tak dosáhla horní hranice upisovacího pásma 424 korun.

Zpětně se dá říci, že toto IPO dostalo trh Start, který zahájil činnost v roce 2018, do hledáčku širšího okruhu tuzemských investorů, individuálních i těch institucionálních. O to větším zklamáním je vývoj hospodaření firmy a způsob komunikace managementu.

Důležitou roli v úspěšném prodeji cenných papírů Pilulky hrálo načasování. V době pandemie covidu byly e-commerce a technologické tituly celosvětově v kurzu. Tržby takových, leckdy i ztrátových firem prudce rostly a investoři očekávali, že dříve či později se pozitivní trend projeví i na ziscích. Na této vlně se v počátečním období po IPO vezly také akcie Pilulky. Rekordu dosáhly v lednu 2022, kdy se kurz vyšplhal až k 1800 korunám.

Část investorů toho využila k výběru zisků. A udělali dobře. Protože od té doby cena akcií Pilulky setrvale klesá. V závěru minulého týdne byla už jen 370 korun, bezmála 13 procent pod původní upisovací cenou. Investory zklamaly už loňské výsledky hospodaření společnosti: tržby vzrostly jen o dvě procenta na 2,5 miliardy korun a hrubý zisk EBITDA se dostal do mírného záporu. Letos je ale na tom firma ještě hůř. Tržby dokonce klesají a za celý rok by měly činit okolo 2,2 miliardy korun, tedy hluboko pod dřívějšími odhady. Zisk EBITDA se jen v prvních šesti měsících dostal do více než 30milionového minusu a pod nulou pravděpodobně skončí i za období celého roku.

VÝVOJ CENY AKCIÍ SPOLEČNOSTI PILULKA OD VSTUPU NA BURZU

Vývoj akcií Pilulky Autor: Burza cenných papírů Praha

Management firmy, který už dříve rozhodl o ukončení aktivit v Rumunsku a o dalších úsporných opatřeních, zdůvodňuje nepříznivý vývoj poklesem celého e-commerce trhu, makroekonomickými faktory a také ukončením spolupráce s poskytovatelem benefitních programů Benefit Plus. Při vstupu na burzu přitom firma očekávala pro loňský rok zisk EBITDA ve výši 50 milionů korun a pro letošní rok dokonce 93 milionů. Pro rok 2024 pak měla dosáhnout EBITDA na úroveň 147 milionů korun.

Zatímco odhady z podzimu 2020 se ještě dají omluvit tehdejším všeobecným optimismem v e-commerce trendech, méně pochopitelná je komunikace managementu v čele s hlavními akcionáři, bratry Kasovými, z posledních měsíců.

V tiskové zprávě vydané 28. června 2023, v níž firma oznamovala restrukturalizační kroky, člen představenstva Martin Kasa uvedl: „Počítáme, že rok 2023 bude nejúspěšnějším rokem v historii Pilulky, čemuž napovídá i první pololetí, kde skončíme okolo šesti procent nad tržbami loňského roku s optimistickým výhledem na druhé pololetí.“ S optimističtějším vývojem prodejů pro rok 2023 pracovala i prezentace pro investory zveřejněná na konci května těsně před zahájením sekundární nabídky akcií (SPO).

Když ale firma minulý týden představovala aktuální výsledky, oznámila, že v prvním pololetí tržby klesly na 1,12 miliardy korun v porovnání s přibližně 1,3 miliardy ve stejném období loni. A že poklesem by měl skončit i celý rok.

Krátce nato při Start Day pořádaném pražskou burzou překvapivý rozdíl v číslech spoluzakladatel a generální ředitel firmy Petr Kasa označil za „miskomunikaci“. Podle něj v létě ohlášený 6procentní růst nezahrnoval pokles způsobený již zmíněným omezením benefitních programů. Jak Kasa upřesnil, za celý letošní rok se kvůli tomu tržby Pilulky sníží přibližně o 300 milionů korun.

Firma, která má veřejně obchodované akcie, si ovšem podobnou „miskomunikační“ chybu nemůže dovolit. Vystavuje se tak podezření, že management možná nehraje s investory čistou hru. Přece jen 300 milionů korun je poměrně významná částka. Její výši alespoň rámcově musel management tušit už před červnovým zahájením SPO – spolupráce s Benefitem Plus byla ukončena k 1. únoru 2023 – a měl ji s investory transparentně komunikovat. Snaha prodat co nejvíce akcií však zřejmě převážila.

V kombinaci s vývojem hospodaření, které značně zaostává za dřívějšími odhady, a působením na nízkomaržovém a vysoce konkurenčním trhu takové chování nedělá z akcií Pilulky zrovna atraktivní zboží.

Co si o hospodaření Pilulky myslí analytici (z reportu analytického oddělení České spořitelny)

„Zveřejněná čísla vyznívají negativně, kdy tržby i provozní zisk za celý rok 2023 pravděpodobně zůstanou znatelně pod našimi odhady. Na základě předchozích vyjádření managementu jsme očekávali lepší vývoj na úrovni celkových tržeb, kdy byl indikován lepší růst firemních tržeb než u celkového e-commerce trhu. Nyní je výhled na vývoj tržeb na úrovni celkového trhu, který oslabuje kolem 10 procent. Za první pololetí jsme odhadovali i vyšší tržby na nových trzích v Rakousku a Maďarsku.

Firma v prvním pololetí vygenerovala na své poměry výraznou ztrátu na úrovni EBITDA, kde je pro nás negativním překvapením zejména ztráta na jádrovém trhu v ČR. Přestože bychom u provozního zisku ve druhé polovině roku očekávali lepší vývoj s ukončením ztrátových aktivit v Rumunsku a nákladovými úsporami po výraznějším snížení počtu zaměstnanců, k provozní ziskovosti za celý rok to patrně nebude stačit. Odhadujeme, že trh bude reagovat na výsledky negativně.“

Stručně 📰

• Americká softwarová společnost Microsoft po dlouhém přezkumu kontrolních úřadů dokončila převzetí vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard. (Reuters)

• Tržby skupiny LVMH, kterou ovládá francouzský miliardář Bernard Arnault, vzrostly ve třetím čtvrtletí meziročně o „pouhých“ devět procent. Zaostaly tak za očekáváním analytiků a růstem v předchozích čtvrtletích. Kurz akcií reagoval poklesem. (Reuters)

• Akcie německého výrobce obuvi Birkenstock za sebou mají nevydařený debut na newyorské burze. (e15)

• Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v září zpomalil na 6,9 procenta ze srpnových 8,5 procenta. Inflace tak klesá osmý měsíc v řadě, což zvyšuje očekávání, že bankovní rada ČNB sníží úrokové sazby ještě letos. (e15)

• Britský miliardář Jim Ratcliffe se přiblížil získání podílu ve fotbalovém klubu Manchester United, s jehož akciemi se obchoduje na newyorské burze. Katařané svoji nabídku na odkup klubu stáhli. (e15)

Co se děje na trzích 📈

Majitele mnohých dluhopisů tuzemských firem možná napřesrok čeká velké zklamání. Z více než třiceti miliard korun v příštím roce splatných bondů se jim až pětina peněz nemusí vrátit. V diskuzi na Twitter Spaces e15 se na tom shodli dluhopisoví experti Jan Topinka z advokátní kanceláře Havel & Partners a zakladatel portálu Dluhopisar.cz Martin Dočekal.

Letos a příští rok vrcholí splácení firemních bondů vydaných v éře levných peněz v letech 2020 až 2021. Spořicí bankovní účty byly tehdy prakticky neúročené, drobní investoři tak masivně ukládali své peníze do firemních dluhopisů, které slibovaly vyšší výnosy. Jenže složitá ekonomická situace mezitím přivedla řadu firem do existenčních potíží.

„Jen příští rok bude splatných 210 dluhopisových emisí v objemu 30 až 35 miliard korun. A deset až dvacet procent firem bude mít vážné problémy,“ uvádí s ohledem na statistiky Havel & Partners Jan Topinka. Část firem je ve složité situaci už nyní, jen to zatím není na první pohled znát.

Více se dočtete v článku Místo dluhopisů cáry papíru. Peklo firemních bondů teprve přijde kolegy Jaroslava Bukovského.

Tokijská akciová burza zažívá renesanci. Po třech dekádách, kdy stála povětšinou stranou zájmu mezinárodních investorů, směřují do cenných papírů japonských firem opět miliardy dolarů od zahraničních fondů i od Warrena Buffetta.

Index MSCI Japan, který měří vývoj cen japonských akcií, si od začátku roku připsal v dolarovém vyjádření přibližně 11 procent. Ukazatel Nikkei se dokonce vrátil na vysoké úrovně z roku 1990. Podle stratégů bostonské investiční firmy GMO přesto japonské akcie mohou přinést zajímavé výnosy i novým investorům. Včetně těch drobných z Česka.

„Investoři byli poslední tři desetiletí na japonské burze chronicky podvážení,“ píší experti GMO ve svém komentáři ze začátku října. Podle expertů GMO byl ovšem opatrný postoj zahraničních fondů a dalších finančních institucí vůči Japonsku oprávněný. Poté co splaskla nemovitostní a akciová bublina na počátku 90. let, nebyl výkon japonské ekonomiky zrovna oslnivý. Problematické bylo například i chování nejvyšších manažerů firem, kteří příliš nedbali na zájmy akcionářů.

Situace se však podle GMO změnila. Japonská ekonomika ožila, zisky firem rostou a stále více korporací posílá akcionářům vydělané peníze v podobě dividend či ve formě zpětných odkupů akcií.

Zlepšit obraz japonského akciového trhu pomáhají i reformy. Tokijská burza například od letošního roku nutí zalistované firmy, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje pod účetní hodnotou aktiv, aby přijaly opatření vedoucí ke zlepšení efektivnosti nakládání s kapitálem akcionářů.

Více v článku Japonské akcie sílí. Cestou ETF či podílových fondů mohou být zajímavé i pro české investory…

Na pražský trh s nájemním bydlením se dostává čím dál více developerských projektů. Někteří developeři, kteří nyní nemají kvůli drahým hypotékám odbyt, se vrhají na nájemní byty a kupce tak čím dál častěji nacházejí u investičních a rezidenčních fondů. To je i případ hloubětínského bytového domu o 168 obytných jednotkách, který v těchto dnech prodala developerská společnost Finep rezidenčnímu fondu Mint. Hodnota transakce dosahuje bezmála jedné miliardy korun.

„Nejedná se o výstavbu nového domu, ale o rekonstrukci bývalého industriálního objektu,“ přiblížil generální ředitel Finepu Tomáš Pardubický. Bývalá budova Veltexu v ulici Poděbradská v Praze 9 nabídne zejména menší byty, nejčastěji garsonky, ale i dvoupokojové a třípokojové jednotky.

„Naši partneři z Mintu se podíleli také na návrhu vnitřního vybavení bytů. I v tomto případě jsme dokázali připravit byty a celý dům tak, aby byl efektivní jak pro nájemníky, tak pro ty, kteří jej budou pronajímat,“ dodal Pardubický.

Pro Mint je to po pražských Vysočanech, Brně a po Plzni čtvrtá akvizice. Cílem fondu je nabízet nájemní bydlení střední třídě. Rekonstrukce objektu v Praze 9 začala letos v říjnu, hotovo má být za dva roky. Ke konci srpna činila čistá hodnota aktiv nemovitostního fondu Mint 1,7 miliardy korun.

Více v článku s názvem Transakce za miliardu. Finep prodal nájemní byty v Praze fondu Mint (e15)

Doporučená četba 📰

• List Financial Times se věnuje tématu takzvaného copy tradingu, který nabízejí některé digitální investiční platformy. V tomto případě se článek zaměřuje hlavně na eToro, brokera působícího i v Česku. Copy trading spočívá v tom, že klienti mohou sledovat obchody jiných, často populárních investorů a jejich nákupy a prodeje akcií či jiných investičních nástrojů kopírovat. Problémem je, že u nezkušených investorů může být takový způsob investování velmi rizikový a vést ke ztrátám. (Copy trading: a road to riches or risk? – Financial Times)

• Manager Magazin píše o tom, proč je pro Birkenstock i další německé firmy zajímavější vstup na burzu v New Yorku než ve Frankfurtu. Autor zmiňuje například koncern Linde, který letos ukončil svůj listing v Německu a má akcie obchodované už jen v USA. V minulosti daly zámořským burzám přednost například i biotechnologické firmy Biontech a Curevac. Důvodem je zejména rozvinutější kapitálový trh v Severní Americe, ale i větší ochota tamních investorů jít do rizikovějších investic. Naproti tomu v Německu i jinde v Evropě jde větší podíl financování přes banky. (Warum immer mehr deutsche Unternehmen an die US-Börse abwandern)

• Podle Wall Street Journalu mohou být v současnosti zajímavým doplněním portfolia akcie menších amerických firem, takzvaných small caps. Ty jsou součástí například burzovního indexu Russell 2000, do kterého se dá investovat i prostřednictvím ETF (burzovně obchodovaných fondů). Vývoj tohoto ukazatele letos výrazně zaostává za indexy, které měří ceny akcií velkých firem (large caps), jako jsou Russell 1000 či S&P 500. Důvodem je větší citlivost menších firem na růst sazeb a obavy z recese. V dobách, kdy ekonomové naopak očekávají ekonomické oživení, se však akciím menších firem historicky daří více než těm velkým (viz graf z WSJ). (These Stocks Are Screaming Recession. It’s Almost Time to Buy Them)