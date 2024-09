Stručně 📻

Powell překvapil své kolegy

Po více než čtyřech letech snížil americký Fed sazby. Překvapení byli analytici velkých bankovních domů, kteří si ve většině mysleli, že Fed sníží sazby jen o 25 bps a názorový rozkol byl i v samotném Fedu. Nakonec však vyhrál pomyslnou tipovačku trh, který zřejmě velmi pozitivně naladěn zacenil již před samotným zasedáním právě těch 50 bps. A tak akcie bezprostředně po oznámením snížení sazeb stagnovaly či lehce ubíraly na své ceně. „Rozhodnutí Fedu snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů vyvolalo kontroverze, když Michelle Bowman podpořila menší snížení. Do konce roku by mohlo dojít k dalšímu snížení o 50 až 75 bazických bodů, což by mělo pozitivní dopad na finanční trhy. I když index S&P 500 po oznámení mírně klesl, před rozhodnutím dosáhl nového rekordu. Cena zlata vzrostla na historické maximum 2 591 dolaru za unci. Spekulace o rozsahu snížení byly potvrzeny po projevu předsedy Fedu Jerome Powella, který naznačil další kroky v závislosti na přicházejících datech”, dodává analytik brokerské společnosti eToro Paweł Majtkowski.

