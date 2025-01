V tomto vydání se dozvíte ✅

Věštění z křišťálové koule na rok 2025

Stručně 📻

Jak na tom v roce 2025 bude tuzemská ekonomika?

Česká ekonomika vstoupí do roku 2025 s pozitivní výhledem, ale stále v relativně složité situaci. Sektor služeb těží z růstu reálných mezd a zvýšených spotřebitelských výdajů, zatímco průmyslová výroba čelí slabé domácí i zahraniční poptávce a strukturálním problémům, zejména v energeticky náročných odvětvích. Očekává se, že snižování úrokových sazeb a intenzivnější čerpání evropských fondů by mohly podpořit oživení průmyslu ve druhé polovině roku. Klíčovou otázkou však zůstává, zda se podaří překonat dopady přetrvávajících problémů v evropském průmyslu, zejména v automobilovém sektoru. Pokud by oživení zahraniční poptávky bylo pomalejší, hrozí prodloužení slabé výkonnosti průmyslu, což by mohlo negativně ovlivnit pracovní trh i ochotu domácností utrácet. Spotřebitelské průzkumy již naznačují rostoucí obavy z nezaměstnanosti a klesající chuť k větším nákupům. Na měnových trzích zůstala koruna stabilní v úzkém pásmu vůči euru, zatímco eurodolar vykazuje minimální pohyby v očekávání klíčových dat začátkem nového roku. Na akciových trzích jsme svědky vysoké volatility, zejména v technologickém sektoru.

