Vítejte u nového vydání investičního newsletteru! Prázdniny se pomalu překlápí do druhé poloviny, ale finanční trhy a burzovní parkety rozhodně žádnou letní idylku a nicnedělání nezažívají, ba naopak. V minulém týdnu, zvláště v jeho závěru, jsme byli svědky silné tržní korekce a všichni nyní napjatě sledují, jakým směrem se akciové trhy vydají. Pokusím se shrnout, co vše se v uplynulém týdnu stalo a jaké konsekvence to může mít do budoucna. Držte se, akciové trhy jedou na letních vlnách volatility!