Stručně 📻

Inflace v USA potvrdila očekávání

Náklady na bydlení byly v červenci hlavním důvodem růstu inflace v USA, přičemž tvořily téměř 90 procent měsíčního nárůstu tamního indexu spotřebitelských cen (CPI). Celková inflace vzrostla o 0,2 procenta meziměsíčně a o 2,9 procenta meziročně, což je nejpomalejší růst od roku 2021. Jádrová inflace, která vylučuje potraviny a energie, vzrostla o 3,2 procenta meziročně, což odpovídá očekáváním trhu. I když se předpokládá, že Federální rezervní banka (Fed) by mohla přistoupit ke snížení úrokových sazeb do konce roku, zůstávají obavy z rostoucích nákladů na bydlení a pojištění automobilů, což nadále zatěžuje spotřebitele a ovlivňuje rozhodování Fedu. „Červencová inflace (CPI) odpovídala nebo byla mírně pod očekáváními ekonomů, což otevírá cestu ke snížení úrokových sazeb v září. Investoři nyní očekávají snížení sazeb, otázkou zůstává pouze rozsah - zda o 25 nebo 50 bazických bodů. Nejvýkonnějšími sektory jsou nemovitosti a utility, podpořené spekulacemi o nižších sazbách. Zpráva posiluje důvěru v nižší sazby, což může pozitivně ovlivnit akciový trh. Fed stále zdůrazňuje, že jeho politika je založena na analýze více ukazatelů, takže i mírně vyšší čísla by mohla ospravedlnit zářijové snížení sazeb” doplňuje ekonom eToro Bret Kenwell.

Investoři se upínají ke konferenci v Jackson Hole

Investoři na Wall Street s napětím sledují nadcházející konferenci v Jackson Hole, kde předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell může poskytnout vodítka ohledně plánovaného snížení úrokových sazeb. Trhy obecně očekávají, že Fed začne snižovat sazby na svém příštím zasedání 18. září, což by mohlo mít významný dopad na akciové trhy. Powellův tón a způsob prezentace informací budou klíčové. Pokud nebude dostatečně naznačeno, že snížení sazeb je na obzoru, může to vést k poklesu akcií. Někteří odborníci však varují, že Powell může zůstat záměrně zdrženlivý, aby si zachoval flexibilitu pro další rozhodnutí. Rozhodování Fed ještě mohou ovlivnit další dosud neznámá ekonomická data, jako je zpráva o zaměstnanosti, která bude zveřejněna 6. září. V důsledku toho se očekává, že volatilita na trhu vzroste, a opční trhy již nyní předpovídají výrazné pohyby hodnota indexu S&P 500 během a po Powellově projevu. S&P 500 se nyní nachází jen dvě procenta pod svým historickým maximem, což naznačuje, že investoři jsou přesvědčeni, že Fed dokáže udržet ekonomiku na cestě k „měkkému přistání“ bez závažných hospodářských potíží.

