Nvidia s OpenAI přepisují dějiny. Postaví datacentra s výkonem odpovídajícím spotřebě New Yorku
ECB v režimu vyčkávání - prosinec určí směr
Evropská centrální banka vstupuje do období vyčkávání - sazby zůstávají beze změny, ale rozhodující budou prosincová data, kdy nová prognóza ukáže, zda se inflace v eurozóně stabilně pohybuje kolem cílových dvou procent. Prezidentka ECB Christine Lagardeová sice hovoří o úspěchu v boji s růstem cen, avšak mezi guvernéry sílí obavy, že v horizontu několika let hrozí naopak podstřelení cíle.
Zároveň Lagardeová přiznala, že obavy z globálních obchodních vztahů, zejména pak s USA, i slabší ekonomická dynamika regionu vnášejí do výhledu značnou nejistotu. Většina dotazovaných členů rady ECB se shodla, že aktuální nastavení měnové politiky v eurozóně je ideální a se snižováním není kam spěchat. Je zde ovšem několik výjimek, kdy členové nejsou zásadně proti konsensu, avšak jejich z jejich pohledu by mohlo být k měnově-politickému směřování přistupováno ostřeji - jako například litevský rada Gediminas Simkus, který situaci okomentoval: „Z pohledu risk managementu je lepší sazby spíše snížit, než ne. Prospělo by to inflačnímu cíli, prospělo by to ekonomice, takže bychom to měli udělat v prosinci a pak počkat a sledovat.“
Prostor pro snížení sazeb na říjnovém zasedání je tedy omezený - prosincové zasedání však může rozhodnout o dalším směřování měnové politiky a nastavit tón pro rok 2026.
Revoluce ve výpočetním výkonu: Nvidia a OpenAI spojily síly v největším AI partnerství historie
V pondělí oznámily společnosti Nvidia a OpenAI velkolepé strategické partnerství, ve kterém Nvidia investuje až 100 miliard dolarů do rozvoje infrastruktury umělé inteligence pro OpenAI. Cílem dohody je postavit a vybavit datová centra s kapacitou minimálně 10 gigawattů, což je výkon odpovídající spotřebě elektřiny celého New Yorku, s využitím špičkových AI čipů Nvidie určených pro trénování a nasazení pokročilých AI modelů.
Oznámení přichází pouze týden po tom, co Nvidie souhlasila s investicí v objemu pět miliard dolarů do společnosti Intel, která se již několik let potýká s problémy a je od letošního srpna vlastněná z deseti procent americkou vládou. Plán investice do infrastruktury je etapový - první část 10 miliard dolarů bude uvolněna po podpisu finální smlouvy, další finance budou následovat podle nasazení každého gigawattu výkonu. Podle CEO Nvidie Jensena Huanga získá OpenAI až čtyři až pět milionů GPU jednotek, což odpovídá celému letošnímu ročnímu plánu produkce Nvidie.