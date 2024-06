Vítejte u nového vydání investičního newsletteru! S posledním červnovém vydání newsletteru vám přeji krásné letní dny. Pojďme si shrnout, co se v závěru šestého měsíce roku děje nejen na burzovních parketech. 🖊️

Stručně 📻

KKCG emituje nové dluhopisy se zajímavými atributy

Skupina KKCG českého miliardáře Karla Komárka oznámila emisi nových dluhopisů. Skupina vydá dluhopisy za pět miliard korun se splatností pět let a úrokem 7,75 procenta Výnosy použije na refinancování závazků a mezinárodní expanzi. Česká národní banka schválila dluhopisový program s možností navýšení na deset miliard korun. Dluhopisy se budou obchodovat na pražské burze a budou dostupné pro firmy, instituce i drobné investory. Hodnota jednoho dluhopisu bude deset tisíc korun. Emise bude vydána v červenci 2024 a dluhopis se dá koupit v celé řadě komerčních bank. KKCG působí v loteriích, energetice, technologiích a nemovitostech.

Není casino, jako Casino

Zůstaneme ve Francii, konkrétně na burze cenných papírů Euronext v Paříži, kde je kotovaná akcie společnosti Casino, do které v první polovině roku 2024 vstoupil také jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský. Francouzská maloobchodní společnost Casino loni prohloubila svou ztrátu na téměř 5,7 miliardy eur. Hlavními faktory byly náklady na restrukturalizaci a provozní ztráty kvůli konkurenci. Společnost prodá 288 obchodů ve Francii a plánuje restrukturalizaci pod vedením Křetínského, který ovládne 54 procent firmy. Casino se dostalo na pokraj platební neschopnosti kvůli své strategii akvizic na dluh, což vedlo k narůstajícím dluhům a ztrátě tržního podílu. Nicméně akcie jsou nyní lákavě nízko (za rok odepsaly 95,80 procenta), a ač toto samozřejmě není investiční rada ani doporučení, za shlédnutí základních faktorů potenciálního růstu to dle mého soudu stojí. Francouzský trh je nyní sledovaný kvůli předčasným volbám i obecně vyklesanému trhu. Volatilní a rizikovou, avšak pro někoho možná lákavou akcii si můžete prozkoumat pod tickerem EPA: CO.

Klíčová data ze Spojených států vysílají smíšené signály

Květnové maloobchodní tržby vzrostly meziměsíčně o 0,1 procenta, což bylo o dvě desetiny procenta méně, než se očekávalo. Navíc byl revidován údaj za předchozí měsíc směrem dolů. Tržby bez automobilů dokonce podruhé za sebou meziměsíčně klesly. Přísná měnová politika Fedu se pravděpodobně projevila i na trhu nemovitostí, kde v květnu neočekávaně poklesl počet nově zahájených staveb a vydaných stavebních povolení. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti činil 238 tisíc, což je podobná hodnota jako před týdnem. Přestože jde z historického pohledu stále o nízké číslo, oproti začátku roku, kdy se jejich počet pohyboval kolem 200 tisíc, poslední data naznačují určité zmírnění napětí na trhu práce. Naopak mírně pozitivní zprávou byla americká průmyslová výroba, která v květnu oproti dubnu vzrostla o 0,9 procenta, zatímco se očekávalo jen + 0,3 procenta meziměsíčně. Také předběžný PMI překvapil pozitivně, když se kompozitní index v červnu zvýšil na 54,6 bodu, což je nejvyšší hodnota od dubna 2022.

