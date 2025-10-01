Zlato na rekordu. Tržní hodnota rezerv USA překročila bilion dolarů
Vážená investorská komunito e15, vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Dnes se zaměříme na novinky z Evropy, kde se devět významných bank rozhodlo spustit vlastní eurový stablecoin. Následně se přesuneme za Atlantik do USA – letošní rally na komoditních trzích totiž vynesla hodnotu zlatých rezerv na rekordní úroveň. A v neposlední řadě se podíváme na odkoupení společnosti EA, stojící za klasikami jako Need for Speed či FIFA. Současně vychází i nový díl podcastu Investiční portfolio e15, kde s kolegou z XTB Tomášem Cvernou rozebíráme makroekonomickou situaci a fundamenty firem, které držíme v našich modelových portfoliích.
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Nový stablecoin evropských bank
- Rekordní leveraged buyout společnosti EA
- Legendární obchodník Ed Seykota
Stručně 📻
Konsorcium evropských bank plánuje spustit eurový stablecoin
Devět významných evropských bank – včetně ING, UniCredit, Raiffeisen Bank International a Danske Bank – oznámilo společný projekt na vytvoření eurového stablecoinu. Tento digitální platební nástroj, plně v souladu s evropskou regulací MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), má za cíl zefektivnit a zlevnit přeshraniční platby, které budou probíhat téměř okamžitě a v režimu 24/7.
Za tímto účelem banky v Nizozemsku založily novou společnost, která usiluje o získání licence a dohledu tamní centrální banky jako instituce elektronických peněz. Uvedení stablecoinu se očekává ve druhé polovině roku 2026. Celá iniciativa tak představuje evropskou alternativu k dominanci amerických stablecoinů a posiluje strategickou autonomii Evropy v oblasti platebních systémů.
Zlaté rezervy USA dosáhly bilionové hranice
Masivní růst ceny zlata, které v pondělí pokořilo nové historické maximum 3 824 dolarů za trojskou unci, posunul tržní hodnotu amerických zlatých rezerv na symbolickou hranici jednoho bilionu dolarů. Za silnou poptávkou po zlatě stojí kombinace faktorů: investoři hledají bezpečný přístav v době geopolitického napětí a obchodních válek, rostou obavy z udržitelnosti financování americké vlády a růst podporuje také obnovený cyklus snižování úrokových sazeb ze strany Fedu.
Objem amerických rezerv dosahuje rekordních 8,1 tisíce tun, jejich účetní hodnota je však nesrovnatelně nižší. Důvodem je legislativa z roku 1973, která pro účely bilance stanovila cenu zlata na 42,22 dolaru za unci. V účetnictví tak rezervy představují pouze 11 miliard dolarů. Na rozdíl od jiných zemí je navíc v USA nedrží centrální banka, ale ministerstvo financí – Fed vlastní jen zlaté certifikáty odpovídající oficiální hodnotě.