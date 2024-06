Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdřív vyčerpal covid, nyní se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se vypořádávají s přílivem obnovené poptávky. A mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže. I takové symptomy má pásmová nemoc neboli jet lag. Nyní souhrnně v newsletteru ze světa letecké dopravy na e15.

TÉMA

🛩️ Čínské aerolinky restartují první linku do Prahy

První z dřívějších čtyř leteckých linek spojujících Česko s Čínou se po dlouhé čtyřleté pauze dočkala obnovení. Společnost Hainan Airlines otevírá přímé spojení Prahy s Pekingem. Spolu s dalšími novými dálkovými linkami tak slibuje oživit cestovní ruch z Asie do Česka, který v uplynulých letech pražskému letišti zásadně chyběl.

Airbus A330 Hainan Airlines se v Praze na obnovené premiéře ukázal 24. června, spoj bude do Prahy létat vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Aerolinky počítají s jeho celoročním provozem.

Návrat přímého spojení s Čínou je pro Česko a pražské letiště zásadní. Před pandemií létala do Prahy trojice čínských aerolinek na čtyřech přímých linkách. „Obnova dálkových linek je naší dlouhodobou prioritou a Asie představuje velmi důležitý zdrojový trh. Zatímco v roce 2019 dorazilo do Česka více než 1,7 milionu turistů z Asie, v loňském roce to bylo 776 tisíc,“ uvedl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha. Tento milion cestujících nyní letišti, které stále nedosáhlo na předpandemická čísla, citelně chybí.

