Banky u úvěrů posuzují přísněji podnikatele | E15.cz

„Banky samozřejmě při schvalovacím procesu detailněji zkoumají celkovou bonitu žadatelů. Kromě výše příjmu se více zaměřují na zdroj příjmu a jeho udržitelnost. Jsou segmenty, které banky zkoumají daleko více – především segment gastronomie, hotelnictví, umělecká oblast. Není to pro banky vyloženě KO kritérium, prověřují je velmi individuálně,“ říká úvěrová analytička.

O něco přísněji pak banky přistupují k podnikatelům. Zejména pak k těm, kteří si na jaře požádali o různé dotační či kompenzační programy. Pro banky je to indikace, že se daný podnikatel dostal do potíží a mohl by mít reálný problém platit své závazky. Často se stává, že banka tyto žádosti o úvěr automaticky zamítá.

Moratorium na úvěry

Na konci října taktéž skončilo moratorium na možný odklad splátek kvůli krizi covid. Celkově požádalo o odklad cca 15 procent klientů. Z toho přes 60 procent jsou klienti, kteří mají spotřebitelský úvěr nezajištěný. Hypoték je cca 25 procent ze všech odložených úvěrů.

„To, kolik z těchto klientů má opravdu problémy a po skončení moratoria nebudou schopni splácet, je hodně velká neznámá. Pokud by velká část těchto klientů přestala splácet, může to být pro banky velký problém,“ říká Lucie Drásalová.

Banky proklamují, že budou k dlužníkům v potížích přistupovat individuálně a budou posuzovat jejich finanční situaci. Což je nejen v zájmu banky. Banka, ani samotný klient nechtějí, aby jejich úvěr spadl mezi defaultní úvěry. Jak to bude v praxi, prozatím ale nikdo neví.

V případě, že se domácnost dostane do potíží, Lucie Drásalová z Partners doporučuje: „Co nejdříve kontaktovat banku nebo svého poradce, který situaci s klientem probere i po stránce rezervy. Podívá se, ze kterých finančních produktů, jež klient má, je vhodné vybrat peníze, nebo kde je naopak ponechat. Řešit situaci s předstihem se klientovi vyplatí víc než až v momentě nesplácení svých závazků.“

V obdobném duchu hovoří i banky, i ty vyzývají dlužníky v problémech, aby s nimi komunikovali.

Online a hypotéky

Trendem je, že se banky snaží převést do onlinu co nejvíce z celkového schvalovacího procesu, aby se urychlil a usnadnil. Podle Lucie Drásalové banky nyní zažívají obrovský nápor, chybí jim totiž personální kapacity.

„Mnoho zaměstnanců je v karanténě nebo na home office a ne všechno je možné v rámci celého procesu vyřídit na dálku. Pracovníci fyzicky přítomní na pobočkách jsou tak hodně přetížení. Na schválení hypotéky se proto nyní čeká déle než v normální době,“ vysvětluje.

V souvislosti s hypotékami pak upozorňuje, že aktuální praxe ukazuje na stále častější příklady, kdy se odhady nemovitostí vyhotovují podhodnocené vůči kupní ceně. To znamená, že banka sice oficiálně nabídne 90 procent LTV, ale ve výsledku je to třeba jen 80 procent z kupní ceny.