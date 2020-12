Zpřísnění opatření: PES se od pátku posouvá na čtvrtý stupeň | E15.cz

Česká republika přejde od pátku 18. prosince zpět do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Opět se tak zavřou restaurace a hotely, omezuje se noční vycházení i shromažďování lidí. Naopak zůstanou otevřené obchody, služby a domovy seniorů. Vláda rovněž přijala kompenzace pro uzavřené provozy, uvedl to předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

„Když jsme rozvolňovali, tak jsem si přál, abychom tak vydrželi do Vánoc,“ řekl Babiš, který si podle svých slov umí představit zklamání restauratérů a dalších lidí, kterým vláda od pátku opět zakazuje podnikat. „Mě to velice mrzí a samozřejmě se za to omlouvám. Bylo to velmi těžké rozhodnutí,“ řekl premiér.

Reprodukční číslo je podle Babiše nyní na hodnotě 1,2. „Musíme okamžitě jednat. Při takovém trendu bychom riskovali do konce měsíce i deset tisíc nakažených denně, a to nikdo nechce,“ řekl Babiš. „Stačí se podívat do Německa, jaká jsou tam opatření. Museli jsme takto rozhodnout. Musíme prioritně ochránit životy našich občanů,“ dodal premiér.

Vláda zároveň přijala kompenzace pro zavřené provozy. Budou moci čerpat příspěvek na mzdy v rámci programu Antivirus ve výši sto procent mzdy. Zároveň ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) oznámil státní příspěvek na nájemné. Pokračovat bude podpůrný program Covid Nájemné pro hoteliéry. Nově kabinet schválil speciální bonus pro restaurace ve výši 400 korun na den a zaměstnance. „Jedná se celkově o kompenzace ve výši 10 miliard korun,“ řekl Havlíček

Na rozdíl od situace v říjnu a listopadu zůstanou otevřené obchody a služby. „Vyslechli jsme poslance a zrovnoprávnili malé obchody a velké řetězce,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Nedělní zákaz prodeje nebude obnoven.

Zároveň vláda zrušila nařízení, že se z okýnek nesmí prodávat ani káva nebo čaj k přímé konzumaci. Zákaz se nyní vzkazuje jen na alkoholické nápoje.

Od pátku bude naopak možné otevřít skiareály. „Letošní Vánoce budou poněkud odlišné. O sníh a lyžování ale nepřijdeme,“ řekl Blatný, který upozornil lyžaře, že hotely a restaurace zůstanou zavřené.