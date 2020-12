Šéfkuchař Jan Punčochář: Neměli jsme vůbec otevřít | E15.cz

Česko čeká od 18. prosince přechod do 4. stupně protiepidemickému systému. Pro hostinské a restauratéry jde o další špatnou zprávu. Nová přísnější opatření proti šíření pandemie mimo jiné znamenají, že budou po 14 dnech muset opět zavřít restaurace. „Já jsem byl celou dobu pro to, aby se neotevřelo. Nakoupili jsme suroviny, vše spustili a zase budeme zavírat, to jsem nechtěl,“ říká Jan Punčochář, spolumajitel pražské restaurace U Matěje a Stůl Jana Punčocháře.

Co pro vás bude znamenat opětovné uzavření gastro provozoven?

Já jsem byl celou dobu pro to, aby se neotevřelo. A to ne kvůli tomu, že bych nechtěl zase slyšet cinkat plnou hospodu, ale proto, že jsem přesně toto předpokládal. Nakoupili jsme suroviny, vše spustili a zase budeme zavírat, to jsem nechtěl. Ale co na to mohu říct? Celou dobu jsem byl chápavý a vše jsem bral tak, jak bylo. Ale toto už mi přijde k pláči. Copak vláda nemá predikce a experty, kteří museli tuto situaci předpokládat? Za rok a půl fungování restaurace U Matěje jsem otevíral třikrát, asi s tím už budeme muset počítat i nadále.

Dá se nějak vyčíslit ztráta na nakoupených surovinách a celkových tržbách?

Bohužel dá. Budeme se pohybovat ve vyšších stovkách tisíců korun za toto otevření a znovu zavření. Celkově se ztráta pohybuje řádově v milionech korun.

Jak hodnotíte dosavadní státní kompenzační opatření?

Vesměs kladně. Na jaře to bylo hodně zmatené a pomalé. Tentokrát to bylo lepší a pokrylo to základní náklady, tudíž jsem nemusel nikoho propustit, což považuji za malý zázrak a jsem za to moc rád. Nicméně poslední otevření a následné zavření nám vlastně bude situaci komplikovat. Nikdo z nás nebude vědět, kdo nám, co dá.

Mohou restaurace v tomto chaotickém prostředí vůbec přežít a za jakých podmínek?

Já vlastně nevím. My jsme na tom byli dlouho dobře. Vše jsme zvládali, ale i u nás se rezervy snižují, a fakt nevím, jak dlouho se tohle dá vydržet. Bohužel z trhu mám zprávy, že mnoho pěkných podniků, které fungují dlouho to museli vzdát. Tady je každá rada drahá, všichni děláme, co můžeme, abychom přežili.

Ve velice problematické situaci se ocitli i zaměstnanci restaurací. Jak zvládají komplikovanou situaci?

Jsou frustrovaní. To je jasné. Jsou doma a přemýšlí, co dál. Snažíme se vařit alespoň víkendové balíčky domů, ale otevírání výdejního okénka jsem nezavedl. Pro nás to opravdu nemá žádný smysl.