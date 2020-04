Cestovní ruch krvácí. Ubytovatelé přichází o desítky miliard | E15.cz

Propad tržeb v cestovním ruchu od počátku krize do konce dubna, do kdy může zatím trvat nouzový stav, dosáhne 50 miliard korun. S připočtením služeb navázaných na toto odvětví budou ztráty činit přes 75 miliard korun. Vyplývá to z dat zaměstnavatelských a odborných asociací. Vyzývají proto vládu, aby se začala zabývat jejich návrhy na záchranu cestovního ruchu.

Zavřeno je 95 procent hotelů a dalších ubytovacích zařízení, nefunguje stejné procento lázeňských zařízení. V provozu nemohou být žádné prodejny cestovních kanceláří či informační centra. Návštěvníkům nejsou přístupné památkové objekty. Zavřeny jsou tři čtvrtiny restaurací, zbytek funguje v omezeném provozu „přes ulici“.

Dosavadní podpora státu v podobě bezúročných úvěrů či kompenzaci mezd je podle asociací nejasná, nedosáhnou na ni všichni podnikatelé. Asociace hotelů a restaurací, Fórum cestovního ruchu, Svaz léčebných lázní a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR připravily proto záchranný plán, který vládě předložily na začátku minulého týdne.

Plán je rozdělen do tří částí, které zahrnují současný nouzový stav a dále období do dvou a do šesti měsíců po jeho konci. Cílem opatření je udržet co nejvíce firem v oboru a zabránit propouštění, následně podpora obnovy cestovního ruchu.

V cestovním ruchu je zaměstnáno na čtvrt milionu lidí. Odvětví každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Cestovní ruch podle státní agentury CzechTourism tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu ČR.