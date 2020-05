ČNB by mohla bankám nabídnout proplácení covidových úvěrů | E15.cz

Česká národní banka nevylučuje další pomoc domácím bankám. Tou by mohlo být rozšíření škály zástav, proti kterým je ochotná domácím finančním domům půjčit peníze. Nově by mohlo jít o část půjček se státní účastí, které banky poskytly firmám v rámci programů COVID.

Podle ekonomů by takový krok získal na významu až v okamžiku, kdy by se banky dostaly do problémů s likviditou, což prý není případ současného Česka. Pro domácí finanční domy by tak šlo spíše o bezpečnostní pojistku pro případné horší časy.

„Dokážu si představit, že by ČNB v rámci standardních operací na dodávání likvidity, takzvaných repo operací, refinancovala bankovní úvěry v rámci programu COVID, a to do výše státních záruk,“ uvedl viceguvernér České národní banky Marek Mora v pořadu Dáme to, který je součástí informačního speciálu KoronaHelpdesk deníku E15.

„To je velice podobné, jako kdybychom nakupovali státní dluhopis. Obdobné obchody, jen s odlišnou zástavou, umožňujeme bankám už nyní,“ dodal.

Obdobný nástroj už některé z centrálních bank v Evropě používají, cíleně refinancují Evropská centrální banka či Bank of England.

„Je otázkou, zda banky trpí nedostatkem likvidity. Systémově to nehrozí,“ říká europoslanec a někdejší viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer.

„Na úrovni jednotlivých bank je pak otázkou, jak se postavit k bance, která na pokrytí financování covidových úvěrů není schopna získat vklady nebo si půjčit na mezibankovním trhu,“ poznamenal s tím, že pozice takové banky na trhu by signalizovala její možné potíže.

„Když si jde banka půjčit nebo refinancovat do centrální banky, vždycky to znamená problém,“ řekl deníku E15 i vysoce postavený bankéř, který si nepřál být jmenován. Efekt by tak byl podle poradců spíše psychologický.

„V současné době je každá garance a podpora ze strany ČNB či státu vítaná. Pomáhá uklidňovat situaci a vytváří bankám širší manévrovací prostor,“ říká bankovní expert poradenské společnosti Deloitte Roman Lux. „Očekávám, že nabídka by mohla být zajímavá zejména pro menší a střední banky,“ uvedl s tím, že jde o opatření takzvaně „pro strýčka příhodu“.

„Poskytování likvidity ze strany ČNB na dlouhodobé financování a podporu firem považujeme za přínosné,“ kvitovala by obdobné opatření v obecné rovině mluvčí Sberbank Radka Černá. Hypotetické použití méně standardních opatření centrální banky naznačil už dříve i další člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub.