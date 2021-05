Covid pas by mohl usnadnit cestování. Co to je? Kdy začne platit? | E15.cz

Covid pas obsahující data a pravidla, který pro zjednodušení cestování připravuje Evropská unie, by měl začít platit od prázdnin. Kromě všech očkovaných mají mít právo na uvedený doklad také ti, kteří covid-19 v poslední době prodělali, a navíc i lidé, kteří před cestou absolvují negativní test.

Jaká vakcína bude uznaná?

Europoslanci již odsouhlasili, že se bude uznávat jen očkování schválenými vakcínami Evropskou lékovou agenturou. Chystaný evropský covid pas by mohl fungovat na principu QR kódů a počítá se také s jeho papírovou podobou. Půjde o certifikát, který umožní cestování pouze v rámci Evropské unie, nikoliv za její hranice.

Co musí uchazeč o covid pas podstoupit?

Hlavními kritérii má být očkování, negativní test a přítomnost protilátek. Členské státy si následně samy vytváří vlastní aplikace. Právě v těchto aplikacích bude uložený jednotný unijní certifikát.

K čemu má covid pas sloužit?

Na covidové pasy čekají zejména cestovní kanceláře, kterým má novinka výrazně zjednodušit administrativu. Díky pasům by se totiž sjednotil systém, kterým by se člověk prokazoval při cestování do zahraničí.

Covid pas a restaurace

Širší využití covid pasů v restauracích by gastroprovozy uvítaly, ale zde je využití problematické z důvodu osobních údajů. Rozhodnout o širším využití musí jednotlivé členské státy EU.

Sousední země

Státy Visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko by si měly navzájem uznávat očkovací certifikáty. Cílem je spuštění služeb, které jsou závislé na turistech.

Co připravuje Česko?

Česká vláda chce s vybranými zeměmi dohodu a chystá i svá vlastní pravidla pro cestování. Lidé, kteří mají dva týdny po kompletním očkování proti koronaviru, by mohli od poloviny května snadněji cestovat. Premiér Andrej Babiš hovořil o Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku, ale také o Chorvatsku, Řecku a Bulharsku.

Největší komplikací jsou osobní data

Covidové pasy, které mají od léta usnadnit lidem cestování, musí vyloučit jakoukoli diskriminaci a zajistit ochranu osobních dat. Na tom se shodují europoslanci. Někteří politici volají i po tom, aby certifikát počítal například s bezplatným testováním či aby jej uznávaly i země mimo Evropskou unii. Detaily však mají záležet především na členských státech.

Kdy to opravdu bude?

Europoslanci by měli o zavedení a pravidlech covid pasů rozhodnout do začátku letní sezony. Ještě dříve se ale počítá s regionální dohodou mezi Českem, Rakouskem, Německem, Maďarskem a Slovenskem. Ta by umožnila cestování očkovaným proti nemoci COVID-19. Vyjednávání europoslanců budou pravděpodobně dlouhá, od začátku pandemie se sice dokázali domluvit na sjednocení některých cestovních kritérií, avšak zatím nenašli společný názor například na vzájemné uznávání testů.