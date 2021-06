Dovolená v Chorvatsku: Jaké jsou podmínky? Testy, vakcíny, roušky | E15.cz

Turisté se pomalu vracejí do Chorvatska. Jejich příliv si zatím užívá hlavně sever země, na jihu je cestovatelů málo. Vyplývá to z poznatků reportérky E15, která Chorvatsko v uplynulých dnech navštívila. Přečtěte si souhrn důležitých informací, které je vhodné před cestou k Jadranu znát.

Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) zařadilo nově Českou republiku mezi takzvané zelené země s nízkým rizikem nákazy koronavirem. V praxi to znamená, že padají zábrany pro cestování do zemí Evropské unie, které se řídí společným „semaforem“ hodnocení epidemických rizik.

Mezi ně patří i Chorvatsko. Lidé přijíždějící z Česka tak mohou do země vstupovat bez jakýchkoliv omezení. Dosud přitom platilo, že pro vstup do Chorvatska bylo nutné mít negativní antigenní nebo PCR test, případně být očkován nebo nejdéle před 180 dny prodělat nemoc COVID-19.

Chorvatské turistické centrum nicméně českým turistům nadále doporučuje, aby se před cestou registrovali na webu EnterCroatia. Ti, kteří tak učiní, mohou na hranicích využít rychlejšího odbavení v pruzích označených jako EnterCroatia.

Průjezd Chorvatskem

Chorvatské úřady českým občanům tranzit přes své území povolují, doba pobytu v zemi ale nesmí přesáhnou 12 hodin. České ministerstvo zahraničí upozorňuje, že Chorvati dodržování času tranzitu sledují a v případě jeho překročení udělují vysoké pokuty.

Chorvatsko dovolená 2021

Podle chorvatských statistiků přijelo od začátku roku do země přes třicet tisíc Čechů. Je patrný velký nárůst podílu jachtařů. Po velkém propadu z loňska (520 tisíc turistů) by letos jejich počty podle odhadů mohly vzrůst až na 620 tisíc.

Opatření v Chorvatsku

V zemi platí zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění s přítomností s více než sta osob. Ostatní veřejné akce se smí konat pouze do 22 hodin. V Chorvatsku platí povinné nošení roušky všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost 1,5 m od ostatních osob. Od 23 hodin do 6 hodin platí zákaz prodeje alkoholu.

V restauracích musí nosit ochranu dýchacích cest pouze obsluha. Hosté pouze tehdy, pokud nesedí na svém místě. Testem ani certifikátem o očkování se jako hosté prokazovat nemusí. Povinné nošení roušky platí na zastávkách hromadné dopravy a uvnitř hromadné dopravy.

Mapa Chorvatska

Chorvatsko a ceny v restauracích

Ceny jsou v chorvatských restauracích o něco vyšší než v České republice. Půl litr točeného piva stojí v přepočtu okolo 85 korun. Ceny oběda přesahují 200 korun.Výhodou je, že se host nemusí prokazovat negativním PCR nebo antigenním testem či potvrzením o očkování. Kontrola totiž probíhá už na hranicích. V restauracích a v místě ubytování už Chorvati nic nekontrolují.

Počasí v Chorvatsku

V Chorvatsku je v létě stabilní středomořské počasí s teplotami okolo 28 stupňů. Podívejte se na aktuální předpověď

Ubytování v Chorvatsku

Zájem o dovolenou v Chorvatsku strmě roste a po loňských propadech se situace vrací na úroveň létu 2019. Řada prázdninových termínů je již plně obsazených a v určitých lokalitách už nejsou prakticky žádné volné místa k ubytování. Alternativu k hotelům a penzionům nabízejí dobře vybavené kempy.

Do Chorvatska vlakem

Jízdenky na vlak do Chorvatska stojí u společnosti Regiojet v základní variantě 590 korun jednosměrně do Rijeky, nebo 890 korun do Splitu. Ceny jsou dynamické, takže se zvyšují s postupně se zvedající obsazeností vlaku, a to až na dvojnásobek zaváděcí ceny. Na zpáteční jízdenku se sleva neposkytuje, obvykle je prostým dvojnásobkem ceny jednosměrné, pokud je v obou směrech stejná obsazenost. Lístky na vlak kupujte pro nejnižší cenu s co největším předstihem to lze. S postupující obsazeností cena stoupá, na prázdninové termíny bývají vlaky často vyprodané i týdny dopředu.

Dovolená se psem

Vzít s sebou psa na dovolenou do Chorvatska není jen tak. Cestování do členských zemí Evropské unie se zvířaty podléhá unijnímu nařízení, které upravuje podmínky pro psy, kočky a fretky. Zvíře musí mít mikročip, který splňuje příslušné ISO normy. Uznává se také, pokud je označené tetováním, musí být ale jasně čitelně a prokazatelně provedené dříve než 3. července 2011. Majitel zvířete musí u veterináře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských zemích EU. V pasu musí být uveden člověk, který zvíře do zahraničí doprovází, zpravidla majitel. Pokud s ním náhodou cestuje někdo jiný, musí mít od majitele písemné zmocnění. Pokud je pes, kočka nebo fretka starší než 12 týdnů, musí mít doklad o platném očkování proti vzteklině. Pokud váš mazlíček naočkovaný není, je nutné to zařídit s dostatečným předstihem. Cestovat totiž může až 21 dní po očkování. Některým zejména bojovým plemenům může být přístup do Chorvatska odepřen.