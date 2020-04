Fakulta elektrotechnická ČVUT dá lidem návod pro 3D tisk ochranných masek | E15.cz

Zajímavou zprávu pro všechny majitele 3D tiskáren si přichystala Fakulta elektrotechnická ČVUT (FEL) ve spolupráci s firmou Y Soft a platformou Vytisknu.com. Na zmíněné vysoké škole vzniká návod na to, jak si v domácím prostředí za pomoci 3D tiskárny vytisknout ochrannou masku.

Odborný tým v rámci tohoto projektu zkoumá a testuje možnosti tisku ochranných masek, které by se daly replikovat na 3D tiskárnách. Založeny by měly být na technologii FFF, tedy na tisku z roztaveného plastového vlákna. Cílem celého projektu je poskytnutí majitelům těchto tiskáren ověřený postup na výrobu masek s vyměnitelným filrem a na její následné používání. Jako filtr by měl sloužit levný ale zároveň účinný materiál z nanovláken.

Na projektu spolupracuje mimo jiné i Ústav imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který testoval možnosti dezinfekce povrchů tištěných masek.

FEL se tak připojuje ke snaze dalších akademických pracovišť technické univerzity ve snaze výroby ochranných pomůcek proti šíření epidemie nového typu koronaviru. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) vyvinul a certifikoval tisknutelný respirátor s filtrem třídy FFP3, Fakulta biomedicínského inženýrství zase vyvíjí plicní ventilátor.

Jak se k prototypům respirátoru FEL došlo? Čeští vědci převzali volně dostupný model "COVID-19 MASK", který původně vytvořila španělská firma La Factoría 3D. Na tomto modelu byly poté provedeny biologické testy. Například jak moc na masce ulpívají nebezpečné viry či zdali ji lze bezpečně dezinfikovat dostupnými prostředky. Poté byla ve spolupráci s firmou Y Soft vytvořena upravená verze, aby bylo možné snadno do masky vkládat jednorázový látkový filtr, který je tvořen speciální látkou z nanovláken.

„Svět na současnou situaci nebyl připraven, ale nyní jí s veškerým úsilím společně s partnery z FEL ČVUT čelíme. Ukazuje se, že každý může dobrovolně přispět vlastním úsilím. Proto jsme se zapojili jako firma. Tím, že dle návodu ČVUT u nás ve firmě masky budeme tisknout, kompletovat a zajistíme i jejich distribuci do zdravotnických zařízení," uvedl zakladatel Y Softu Václav Muchna.

Kompletní návod by měl být k dispozici, jak autoři projektu uvádí, v „blízké době“. Už nyní si však mohou lidé disponující 3D tiskárnou stáhnout a vytisknout upravený digitální model a místo nanovláknového filtru použít například kus bavlněné látky.