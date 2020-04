Demografie Evropy: Itálie má největší podíl seniorů, Němci "mládnou" | E15.cz

Největší podíl seniorů na celkové populaci, tedy přesněji obyvatel starších 65 let, mají v celé Evropské unii dle dostupných údajů v šedesátimilionové Itálii. Loni tam tito senioři tvořili 22,8 procenta obyvatel, deset let předtím to bylo o 2,5 procenta méně.

Na druhém místě se podle statistiků drží Řecko s 22 procenty a na třetí příčce Portugalsko s 21,8 procenty seniorů. V těsném závěsu jsou však severněji položené státy, Finsko a Německo, které celou tabulku do roku 2012 vedlo.

Nejnižší podíl starších lidí má naopak z členských zemí Irsko, pouze 14,1 procenta, Česko se pohybuje ve středu žebříčku s 19,6 procenty, což je v úhrnu přes dva miliony lidí.

Itálie dominuje dle Eurostatu i v dalším žebříčku, ve věkovém mediánu. Dle posledních čísel tato hodnota odpovídá hladině 46,7 roku věku, letos se očekává její nárůst na 47,1. Následuje Německo s 46 lety věkového medián, kde by naopak populace podle odhadovaných projekcí měla letos mírně omládnout. Na třetí a čtvrté příčce se drží opět Portugalsko a Řecko.

Na opačné straně s nejnižším věkem je aktuálně Island, kde statistici spočítali medián na úrovni 36,3 roku věku. Nejlépe je na tom ze všech evropských zemí, v nichž jsou dostupná data, Turecko s mediánem 32 let. Detailní data a srovnání evropských zemí a tohoto ukazatele najdete v grafu níže.

Graf věkového mediánu evropských zemí a jeho nárůst v letech 2008–2018.Autor: Eurostat

Dle odhadů Eurostatu bude u tohoto ukazatele Itálii předstižena do roku 2050 Portugalskem a do popředí se dostane také Chorvatsko. Naopak nejlidnatější země Unie, Německo, má i nadále omlazovat a klesnout až ke středu srovnání evropské sedmadvacítky.

Třetím ukazatelem, který se ve statistikách vztahuje ke stárnutí populace, je kolik osob v produktivním věku (15–64 let) připadá na jednoho obyvatele staršího 65 let. Takzvaný index závislosti dosahoval loni v zemích Evropské unie 31 procent, což se interpretuje tak, že zhruba tři produktivní obyvatele připadají na jednoho seniora.

I v těchto číslech mají italští senioři napříč zeměmi Unie jasně navrch, index v zemi loni odpovídal hladině 35,7 procenta, následují Finsko a Řecko. Češi se drží opět ve středu s úrovní 30,4 procenta.