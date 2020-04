Data z amerického trhu práce zatím akcie nepotopila. USA ale čeká hospodářská katastrofa, míní analytici | E15.cz

Americké akciové indexy zahájily páteční seanci kolem nuly, aktuálně ztrácí hlavní indexy Wall Streetu do jednoho procenta. Investory šokovala zpráva z amerického trhu práce, v březnu v USA zaniklo 700 tisíc pracovních míst, což je sedmkrát více, než se očekávalo. Dramatický propis do akcií se ale zatím nekoná.

V americké ekonomice zaniklo v březnu kvůli dopadům koronaviru asi 701 tisíc pracovních míst, což je sedminásobek toho, co očekával trh. Skončilo tak období rekordního růstu ekonomiky i trhu práce, které trvalo 113 měsíců, informovalo americké ministerstvo práce.

Míra nezaměstnanosti v březnu vystoupila na 4,4 procenta z 3,5 procenta v předchozím měsíci. Únorový údaj byl nejnižší za 50 let. Nárůst míry nezaměstnanosti o 0,9 procentního bodu byl největším meziměsíčním růstem od roku 1975.

Na nepříznivou zprávu se investoři připravovali už dva týdny, během nichž v USA podle údajů tamních úřadů práce požádalo nově o podporu v nezaměstnanosti zhruba deset milionů lidí. Přesto dramatický vývoj na trhu investory překvapil.

Americké akciové indexy tak zahájily páteční seanci u nuly. Ztráty ovšem postupně navyšují.

Počet pracovních míst se snížil poprvé od roku 2010. Opatření, která mají bránit šíření koronaviru, vyvolala rozsáhlé propouštění v celé ekonomice, od hotelů, restaurací a kin, stejně jako v automobilkách, obchodních domech či administrativě. V restauracích, hotelech a kasinech zaniklo 459 tisíc míst, v maloobchodě asi 46 tisíc a ve zpracovatelském průmyslu 18 tisíc. Federální vláda však vytvořila 18 tisíc nových pracovních míst, převážně dočasných, která souvisejí se sčítáním obyvatel.

Někteří ekonomové očekávají, že míra nezaměstnanosti by mohla příští měsíc vystoupit až na 15 procent. To by bylo nejvíce od 30. let minulého století, tedy od doby, kdy se Spojené státy vzpamatovávaly z velké hospodářské krize. Někteří upozorňují, že za posledních deset let v USA vzniklo 22,8 milionu pracovních míst. Většina z nich by ale v dubnu mohla zaniknout.

Ztráty pracovních míst budou katastrofou i z hlediska hrubého domácího produktu (HDP). Ekonomové se domnívají, že vláda a centrální banka (Fed) budou muset poskytnout ekonomice další stimuly. HDP v prvním čtvrtletí podle odhadů prudce klesl a Spojené státy směřují do recese. Ta se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky za sebou.