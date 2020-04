Evropa riskuje čtyři ztracená růstová léta, obnova potrvá déle než ve světě | E15.cz

Doba návratu Evropy do ekonomické kondice před epidemií koronaviru se může blížit až čtyřem létům. Tímto směrem alespoň ukazují aktuální ekonomické prognózy světových bank. Budoucí ekonomická mapa starého kontinentu navíc přinese i podstatně hlubší rozdíly v hospodářské úrovni jednotlivých zemí.

„Dopady na ekonomiky se budou zásadně lišit. Mezi Německem a Itálií či Španělskem se prohloubí propast. Zatímco Německo má šanci vyškrábat se na předkovidovou úroveň v roce 2022, italská ekonomika se naopak ještě zmenší. Podobný osud hrozí i Španělsku,“ soudí hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Svého předkrizového vrcholu dosáhla eurozóna v posledním čtvrtletí loňského roku.

Předpověď banky Nomura počítá s návratem do tohoto stavu ve druhé polovině roku 2023. „Po ostrém propadu ekonomik eurozóny očekáváme růst počínaje druhým pololetím, epidemie bude ovšem stahovat růst regionu dolů po několik dalších let,“ píše v analýze ekonomka Nomury Tracy Allowayová, podle které ekonomiky eurozóny v průměru do konce pololetí propadnou zhruba o 16 až 17 procent. Třetí kvartál roku 2023 předpokládají jako okamžik dosažení předkrizové úrovně pro eurozónu i analytici poradenské společnosti McKinsey & Company.

„Eurozóna se tak vrátí do své původní kondice zhruba o rok déle než zbytek světa,“ uvádí veřejně dostupná analýza společnosti ze závěru března. Poradenská firma zároveň počítá s tím, že čínská ekonomika se vrátí do starých růstových kolejí už během druhého čtvrtletí příštího roku a stane se tak suverénně nejrychleji obnovenou významnou ekonomikou po pandemii. V případě americké ekonomiky sází poradci na obnovu do prvního čtvrtletí roku 2023.

Prognostici se prozatím stále shodují na oživení ve druhé polovině roku. „Jedná se však o pouhé přání, které se stává otcem této myšlenky. Ve skutečnosti lze modelovat mnoho různých scénářů, které mohou přinést zcela odlišné výsledky,“ připomíná ekonom BH Securities Štěpán Křeček.