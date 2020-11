Do kdy jsou zavřené školy? Podrobný aktuální harmonogram | E15.cz

18. listopadu už se do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd základních škol. Znovu se otevřely také speciální základní školy pro handicapované, a to všechny ročníky.

Ministr školství Plaga viděl jako klíčové zahájení prezenční výuky právě v 1. a 2. třídách základních škol, obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních a středních škol. Zmírňování opatření se řídí protiepidemickým systémem (PES).

Základní školy a školky

30. listopadu půjdou děti ze zbývajících tříd prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat.

18. listopadu se do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd základních škol a všichni žáci speciálních škol. Mateřské školy zůstávaly otevřeny bez omezení.

S výjimkou speciálních a mateřských škol budou ve školách i ve třídách povinné roušky. Třídy se nebudou dělit do menších skupin jako na jaře, děti z různých tříd by se ale neměly potkávat. Pod touto podmínkou budou fungovat i družiny. Bude platit zákaz zpěvu a tělocviku. Mělo by se také často větrat. Výuka zpěvu, tělocviku a plavání se obnoví až při druhém stupni rizika covidu. Ve stupni tři a čtyři jen u oborů, kde to je zásadní při vzdělávání.

Střední školy a střední odborná učiliště

25. listopadu obnovují výuku poslední ročníky. Obnoví se i praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Od 30. listopadu nastane turnusová výuka na nižších stupních víceletých gymnázií.

Zmírnění opatření na třetí úroveň PES by na středních školách umožnilo střídavou výuku, zcela se výuka obnoví ve dvou nejnižších stupních rizika COVID-19.

Vysoké školy

Od 25. listopadu možnost praktické (laboratorní) a experimentální výuky pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů, počítá se i s realizací individuálních studijních plánů ve všech ročnících doktorského studia.

Na vysokých školách jinak neplatí téměř žádné výjimky pro osobní přítomnost studentů.

Při zmírnění opatření na třetí úroveň PES by se na vysoké školy se mohly vrátit první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by vysoké školy fungovaly relativně normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Přednášky na vysokých školách by byly ve stupni dva omezené na 50 lidí a ve stupni jedna na 100 lidí. Od stupně čtyři se podle Plagy za přísných režimových opatření počítá i s různými druhy zkoušek, jako třeba s jazykovými či nostrifikačními. V nejvyšším stupni pět jsou nyní povolené zkoušky na vysokých školách pro nejvýše deset lidí najednou.

Víceletá gymnázia a ZUŠ

Od 30. listopadu nastane turnusová výuka na nižších stupních víceletých gymnázií. Ve středu 25. listopadu možná individuální prezenční výuka na uměleckých a jazykových školách

Zavřené školy – jaro 2020

Školy musely na výuku na dálku přejít už na jaře, když 10. března vláda vyhlásila zákaz prezenční výuky na všech školách od základních až po vysoké, od 12. března nařízení platilo i pro mateřské školy. V následujících týdnech se sice několikrát formálně měnilo, kdo nařízení vyhlašuje, prakticky ale zůstalo nezměněné až do 20. dubna. Poté nastalo postupné rozvolňování opatření, účast na prezenční výuce ale zůstala až do konce školního roku dobrovolná.