Do kdy jsou zavřené školy? Podrobný aktuální harmonogram | E15.cz

Školy, které dosud kvůli koronaviru provozovaly jen výuku na dálku, alespoň z části přecházejí k normálnějšímu režimu. Od 18. listopadu se do lavic vrátí žáci 1. a 2. tříd a někteří další. Otevřeny dosud byly jen mateřské školy a takzvané krizové školy pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury, aby nenastal výpadek pracovníků ve zdravotnictví, v sociálních službách nebo u hasičů a policistů a nově také u zaměstnanců úřadů práce a správ sociálního zabezpečení.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) uvedl, že 18. listopadu se do škol vrátí žáci prvních a druhých tříd základních škol. Znovu se otevřou také speciální základní školy pro handicapované, a to všechny ročníky. Ministr zdravotnictví Blatný (za ANO) dodal, že

O postupném otevření škol se mělo rozhodovat již v prvním listopadovém týdnu. Ministr školství Plaga viděl jako klíčové zahájení prezenční výuky právě v 1. a 2. třídách základních škol, obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních a středních škol.

Žáci se měli vrátit do škol již 26. října. Ministerstvo školství ale vyhlásilo na 26. a 27. října volno a prodloužilo tak podzimní prázdniny. Dva volné dny označil Plaga za „Dny boje proti covidu“. Žáci měli podle plánu usednout do lavic 2. listopadu, to ale nenastalo.

Základní školy a školky

18. listopadu se do škol vrátí žáci prvních a druhých tříd základních škol a všichni žáci speciálních škol. Pro 1. a 2. třídy se obnoví chod družin. Mateřské školy zůstávají otevřeny bez omezení.

S výjimkou speciálních a mateřských škol budou ve školách i ve třídách povinné roušky.

Žáci druhého stupně se měli původně střídat na prezenční výuce po týdnu. Na prvním stupni měla platit standardní výuka s tím, že žáci měli mít roušky na chodbách. Zrušena byla jen výuka zpěvu.

Střední školy a střední odborná učiliště

Střední školy přešly plošně na distanční výuku. Na učilištích byla zároveň zrušena praktická výuka. Omezena byla činnost veškerých školních klubů a spolků.

Vysoké školy

Na vysokých školách neplatí téměř žádné výjimky pro osobní přítomnost studentů. Jedinou výjimkou je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

Víceletá gymnázia a ZUŠ

Veškerá prezenční výuka je na gymnáziích a ZUŠ zrušena.

Původně měla pro víceletá gymnázia platit standardní prezenční výuka, žáci měli nosit roušky i ve třídách. Na základních uměleckých školách měla být umožněna individuální výuka, to ale též neplatí.

Zavřené školy – jaro 2020

Školy musely na výuku na dálku přejít už na jaře, když 10. března vláda vyhlásila zákaz prezenční výuky na všech školách od základních až po vysoké, od 12. března nařízení platilo i pro mateřské školy. V následujících týdnech se sice několikrát formálně měnilo, kdo nařízení vyhlašuje, prakticky ale zůstalo nezměněné až do 20. dubna. Poté nastalo postupné rozvolňování opatření, účast na prezenční výuce ale zůstala až do konce školního roku dobrovolná.