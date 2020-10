Do kdy jsou zavřené školy? Podrobný aktuální harmonogram | E15.cz

Již nyní je jasné, že epideimologická situace je nadále velmi špatná, školy se proto 2. listopadu určitě neotevřou. Školy se rozhodla zavřít vláda v reakci na vysoký nárůst počtu nakažených COVID-19. Nejedná se však o úplné zavření škol. Žáci musí pokračovat v distanční výuce, základní školy budou v omezeném režimu fungovat a střední odborná učiliště pokračují s praktickou výukou, teoretickou výuku mají online.

Dle výpočtu by se školy otevřely již 26. října. Ministerstvo školství ale vyhlásilo na 26. a 27. října volno a prodlouží tak nadcházející podzimní prázdniny. Dva volné dny označil ministr Plaga (ANO) za „Dny boje proti covidu“. Žáci měli podle plánu usednout do lavic 2. listopadu, to už ale neplatí. Volno se nevztahuje pouze na studenty vysokých škol.

Základní školy a školky

Žáci druhého stupně se budou střídat na prezenční výuce po týdnu. Tedy v týdnu od 12. října do 16. října se bude učit prezenčně jedna polovina všech žáků a druhá polovina distančně. Následně od 19. října do 22. října se bude učit druhá polovina žáků druhého stupně prezenčně a první polovina distančně. Na prvním stupni platí dál standardní výuka s tím, že žáci musí mít nasazené roušky na chodbách a je zrušena výuka zpěvu. Družiny zůstanou v provozu. Ministr školství Plaga doporučil, že by se zde neměly potkávat děti z různých tříd. Na mateřské školy se nadále nevztahují žádná omezení.

Střední školy a střední odborná učiliště

Střední školy přechází plošně na distanční výuku. Na učilištích bude klasická výuka probíhat distančně a praktická bude dále pokračovat přímo ve školách. Dále by měla být omezena činnost veškerých školních klubů a spolků.

Vysoké školy

Na vysokých školách nebudou v příštích dvou týdnech už platit téměř žádné výjimky pro osobní přítomnost studentů. „Jedinou výjimkou je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů," uvedl ministr zdravotnictví. Studenti vysokých škol se vrátí do škol 26. října, nevtahují se na ně podzimní prázdniny.

Víceletá gymnázia a ZUŠ

Pro víceletá gymnázia střídání žáků, které bude platit pro druhý stupeň základních škol, platit nebude. Pro žáky budou nadále povinné roušky i ve třídách a tělocvik by měli mít venku. Základních uměleckých škol se nová opatření týkají. Ty přejdou na distanční výuku v celé ČR. Od pondělí 12. října bude v ZUŠ umožněna individuální výuka.

Zavřené školy - jaro 2020

Školy musely na výuku na dálku přejít už na jaře. 10. března vláda vyhlásila zákaz prezenční výuky na všech školách od základních až po vysoké, od 12. března nařízení platilo i pro mateřské školy. V následujících týdnech se sice několikrát formálně měnilo, kdo nařízení vyhlašuje, prakticky ale zůstalo nezměněné až do 20. dubna. Poté nastalo postupné rozvolňování opatření, účast na prezenční výuce ale zůstala až do konce školního roku dobrovolná.