Do kdy jsou zavřené školy? Otevřou se postupně od 20. dubna | E15.cz

Jako první by se do škol mohli vrátit studenti vysokých škol. Zatím pouze studenti posledních ročníků pro složení státních nebo rigorózních zkoušek.

Maturanti by se mohli do škol vrátit 11. května a první stupeň základních škol 25. května. Výuka na prvním stupni bude omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze 15 dětí. Družiny fungovat nebudou. O nošení roušek v hodině bude rozhodovat učitel a ve společných prostorách budou povinné.

Maturity by se měly konat 1. června. V červnu proběhnou i přijímací zkoušky na střední školy. Během posledního měsíce školního roku by se mohli do škol vrátit i žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci mimo posledních ročníků.

Jak vláda rozhodovala

V úterý 10. března se na zasedání Bezpečnostní rady státu se rozhodlo o zrušení výuky na základních, středních a vyšších odborných školách. Následně však ministerstvo zdravotnictví rozšířilo zrušení výuky i na vysoké školy. V průběhu dne doporučil ministr školství Robert Plaga i zrušení výuky na základních uměleckých školách.

Na otázku, jak dlouho budou školy zavřené, ministr Vojtěch odpověděl, že Bezpečnostní rada státu bude situaci nadále vyhodnocovat a podle toho rozhodne o znovuotevření škol. Po skončení tiskové konference nezávazně mluvil o jednom nebo dvou týdnech. Což by připadlo buď na 17. nebo 24. března. Podle webu iRozhlas.cz Vojtěch uvedl, že školy zůstanou uzavřeny do konce března. Tedy 21 dnů. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula následně v rozhovoru pro DVTV 11. března uvedl, že školy budou uzavřeny po dobu 30 dnů. Později Vojtěch pro DVTV připustil, že by školy mohly zůstat zavřené až do konce školního roku, tedy do letních prázdnin.

Na tiskové konferenci 23. března Robert Plaga uvedl, že by se školy mohly otevřít ve druhé polovině května. Naznačil i jak budou probíhat příjímací zkoušky a maturity. Prázdniny kratší nebudou a zápis do prvních tříd by měl probíhat na dálku.

Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk uvedl, že o znovuotevření škol se bude jednat po Velikonocích.

Pro otevření škol je podle minstra školství Roberta Plagy zásadní stanovení podmínek pro takový krok od ministerstva zdravotnictví. Tedy třeba dostatek dezinfekce, roušek či teploměrů ve školách. "Pokud školy podmínky hygieny nebudou moci dodržet, tak ať se raději otevřou o 14 dní později s tím, že budou dostupné dezinfekce a podmínky rozvolnění," uvedl Plaga.

Pokud by se nepodařilo školy otevřít do 1. června, v případě maturit by za maturitní vysvědčení platil průměr tří posledních vysvědčení.

V pondělí 13. března vydali epidemiologové stanovisko, ve kterém nedoporučují úplné obnovení povinné školní docházky do konce června. Podle hlavní hygieničky se otevřou spíše jen ročníky, které se mají zakončit nějakou závěrečnou nebo postupovou zkouškou. To je podle ní priorita, aby měli žáci možnost složit maturitu, děti mohly být přijaty na školu a aby člověk mohl udělat třeba zkoušku PhD, řekla. Doporučení vláda projednala v úterý 14. dubna.

Den po uzavření škol byl vyhlášen nouzový stav. Ten měl trvat minimálně 30 dnů. 9. dubna byl na mimořádném jednání vlády prodloužen a aktuálně platí nouzový stav do 30. dubna 2020.

Vláda od půlnoci 16. března omezila volný pohyb osob. Omezení volného pohybu osob nyní platí do konce nouzového stavu, tedy do 30. dubna.

Bezpečnostní rada státu přijala opatření v podobě uzavření všech škol společně se zákazem kulturních, sportovních a společenských akcí s počtem účastníku vyšším než 100. Bezpečnostní rada státu přijala opatření s ohledem na vývoj šíření nového typu koronaviru COVID-19 v Evropě i v České republice.

K 14. dubnu zemřelo s nemocí COVID-19 v Česku 147 lidí. Uzdravilo se 527 pacientů. Případů nákazy koronavirem je 6059.