Do kdy jsou zavřené školy? Podrobný aktuální harmonogram | E15.cz

Návrat žáků do škol by měl přijít tehdy, až budou podmínky k jeho trvalému udržení. Nyní jsou otevřeny pouze všechny mateřské školy, speciální školy a první a druhé ročníky základních škol. „Byl předpoklad, že 1. března se vrátí maturanti nebo poslední ročníky do škol, ale vzhledem k této situaci, když antigenní testy dorazí, to zkrátka není možné,“ uvádí premiér Babiš (ANO).