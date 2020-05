Šestý oběd zdarma, když platíte stravenkami Ticket Restaurant | E15.cz

Program je určen více než 200 tisícům majitelům nejrozšířenější tuzemské stravenkové karty Ticket Restaurant Card nebo karty na stravování a volnočasové aktivity Edenred Card. Nárok vždy na jeden oběd zdarma v hodnotě 131 korun bude mít každý člověk, který se do výzvy aktivně zapojí na adrese dorestaurace.edenred.cz, a to za každých pět zaplacených obědů. Projekt začíná v pondělí 25. května a bude ukončen s posledním červnovým dnem. Celkem plánuje Edenred takto rozdat 30 tisíc obědů.

„Misí společnosti Edenred je podpora stravování pro zaměstnance, které je pro většinu z nich zajišťováno právě skrze restaurace. Ty jsou důležité nejen jako místo, kam se chodíme najíst, jsou i prostorem pro setkávání přátel, rodin a komunit i obchodních partnerů. V posledních týdnech prošly historicky jednou z nejtěžších zkoušek a cítíme jako svoji povinnost jim ze svých prostředků pomoci k novému růstu,” uvedl generální ředitel Edenredu Nicolas Eich.

Akci oběd zdarma zvolil Edenred proto, že dokáže přivést do restaurací velké množství lidí a zajistit tak gastropodnikům finanční příjmy, které jsou v restartu podnikání klíčové. „Věříme, že se do akce zapojí co nejvíce lidí. Víme, jak byli zákazníci k hospodám solidární v minulých týdnech, kdy je podporovali nákupem jídel z výdejových okének a od rozvozových společností. Jsme přesvědčeni, že snaha pomoci restauracím, a to navíc s bonusem v podobě obědů zdarma, bude pokračovat,“ doplnil Eich.

Edenred má v tuzemsku síť celkem 20 tisíc partnerských restaurací, tedy naprostou většinu z těch, ve kterých se v tuzemsku podávají jídla. Platit kartou lze ve velké části z nich, a to ve všech regionech České republiky, od velkých měst až po obce. Částku 131 korun na oběd zdarma Edenred zvolil proto, že tato částka odpovídá hodnotě ideální stravenky na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí. Zároveň tato suma kopíruje průměrnou útratu za jeden oběd v tuzemských restauracích.

Edenred pomáhal hospodám už od vypuknutí koronavirové krize. Personálu těch, které už v první vlně nezastavily prodeje a nabízely jídla z okénka, zajistil ochranné roušky, zároveň na svých stránkách zprovoznil vyhledávač fungujících provozoven. Poté se stal jedním z partnerů projektu #ZachraňHospodu. Firma rovněž letos zároveň nebude vyplácet dividendy a ponechá zisk v tuzemsku, kde hodlá rozšířit investice do digitálních produktů.