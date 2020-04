"Peníze v roušce" poradí, jak chránit finance v koronakrizi | E15.cz

O penězích rádi říkáme, že jsou „až na prvním místě“. V současné „koronavirové“ době to neplatí, protože jde především o zdraví nás všech. Nicméně to zároveň neznamená, že by peníze ztratily na důležitosti. Covid-19 stačil už za pár týdnů od vypuknutí pandemie destabilizovat celou světovou ekonomiku. Lidé, zboží a peníze se přestali hýbat. Problémem je i to, že nikdo nemůže s jistotou říci, jak dlouho bude tento stav trvat a jak závažné bude mít následky.

„Nemáme šicí stroje a neumíme šít roušky. Chceme tedy alespoň pomoct tam, kde to umíme a v čem máme dlouholeté zkušenosti. Nejdůležitější je teď samozřejmě zdraví, skoro stejně důležité je ale zachovat si i zdraví finanční, a to jak podnikatelské, tak i pomyslné zdraví svých osobních financí. Proto jsme pro všechny připravili webový portál Peníze v roušce,“ říká zakladatel a ředitel projektu Zlatá koruna Pavel Doležal a neváhá i touto cestou znovu poděkovat všem členům Finanční akademie, kteří se do projektu aktivně zapojili.

Podle Doležala je dobré pokusit se na současné problémy nahlížet i z té lepší stránky: „Já už vidím i pozitivní dopady, třeba urychlení digitalizace a robotizace. Nebo nové modely fungování firem, práce nebo vzdělávání. A třeba nám krize pomůže i k zodpovědnějšímu a efektivnějšímu spravování svých financí.“

Finanční akademie je složena z téměř čtyř stovek odborníků z finančních společností, zprostředkovatelů, podnikatelů, z představitelů akademické sféry, ale i zástupců médií a nezávislých analytiků a odborníků.

Jedním z jejích členů je i ekonom, loňský Finanční akademik roku, Lukáš Kovanda. O novém portálu říká: „Současná koronakrize je stejně nečekaná jak pro lidi finančně gramotné, tak pro ty, kteří mají ve své finanční gramotnosti značné rezervy. Ti druzí však z krize vyváznou se závažnějšími následky, mimo jiné proto, že mají zpravidla menší finanční polštář než ti gramotnější a poučenější. Nikdy ale není pozdě začít svoji finanční gramotnost zvyšovat. A málokdy je to případnější než v době jako je tato. Spousta domácností se ocitne ve finanční tísni a bude tak o to lákavější kořistí pro ty, kdo nabízejí jen domnělou pomoc, nebo se se svými aktivitami dokonce posunuli za hranici zákona. Projekt Peníze v roušce tedy poskytuje nejen expertní rady v ekonomicky těžkém čase, ale lze jej chápat i jako jakousi pomyslnou roušku, která může před nevýhodnými finančními operacemi, či dokonce před podvody, ochránit.“

Své dotazy mohou lidé pokládat na www.penizevrousce.cz nebo na www.zlatakoruna.info/radce