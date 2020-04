Jakub Horák: Společnost je koronavirem až příliš vystrašená | E15.cz

Jak hodnotíte komunikační schopnosti vlády ohledně koronaviru?

Rozporuplně. Je tam spousta chaotických vyjádření. Pokud třeba krizový štáb tvrdí, že bude ještě restriktivnější, když se nakazí více než 400 lidí denně, a zároveň ten samý týden ohlašuje, že by se mělo promořovat, abychom dosáhli skupinové imunity, človek moc neví, co po něm vláda vlastně chce.

Na druhou stranu, plán o promoření tu nikdy oficiálně nebyl – jen se o něm diskutovalo…

To je pravda, ale celkově to jen dokresluje situaci, že vláda vůbec neví, jakým směrem se chce vydat. Je to ode zdi ke zdi. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní epidemiolog Roman Prymula výslovně řekl, že s koronavirem by se mělo potkat ideálně 60 procent populace. Zároveň se smí nakazit jen 400 lidí denně. Takže když to vydělíte, trvalo by to celkem 43 let.

Když to zjednodušíme tak, že na jedné straně máme počet nakažených koronavirem a na té druhé je výkonnost ekonomiky a vše co s ní souvisí, jaký by měl být ten poměr?

Já si myslím, že by se počet nakažených měl sledovat méně, protože mnohem důležitější je kapacita zdravotnického systému. V tuto chvíli bychom zvládli tisíc lidí na plicních ventilacích a máme jich tam osmdesát. Takže za současného stavu bych rozhodně uvolňoval a příští týden klidně otevřel už i restaurace. Už dneska se totiž bavíme o tom, že chce vláda do ekonomiky napumpovat bilion korun, to jsou obrovské peníze.

Velká část z toho by měly být zatím jen úvěrové garance.

Ano, ale i tak. Schodek s 300 miliardami už je schválený, a to zastavení ekonomiky trvalo jen krátce. Kolik by bylo potřeba napumpovat peněz, kdybychom vše nechali zavřené další tři měsíce, nebo rok?

Je tedy cestou ono kolektivní promořování?

Klíčové je, kolik lidí tím skutečně bezpříznakově prošlo. To se teprve ukáže u plošných testů protilátek. Vtipné je, že se celá řada lidí na sociálních sítích i v médiích hlásila k tomu, že Covid-19 prodělala, a chvílemi to vypadalo, že ho už měl každý druhý a dokonce i švédská aktivistka Greta Thunbergová. Teď se zdá, že nakažených bylo a je mnohem méně. Chápu ty lidi, i já jsem byl v karanténě poté, co měl známý pozitivní test. Takže to beru i z této roviny.

V jakém smyslu?

Musím uznat, že když čekáte na výsledky v karanténě, tak si s vámi ta psychika pěkně hraje. Měl jsem zrovna takovou tu klasickou jarní chřipku, jak se říká kašílek, bolely mě svaly atd. Do toho máme zavřený klub, takže mám určitě i abstinenční příznaky po dobrých koktejlech. Najednou si říkáte, že máte všechny ty příznaky, o kterých se všude mluví. Do toho už přemýšlíte, koho všechno jste potkal a možná nakazil, a pak přijdou výsledky, které jsou negativní.

Takže společnost je podle vás zbytečně vystrašená?

Naprosto. Ale neříkám, že za to může jen vláda, témata o koronaviru jedou celý den v televizi i na internetu a nedá se tomu vyhnout. Všude byly videoreportáže zoufalých italských zdravotníků, jak kvůli nedostatečným kapacitám odpojují kriticky nemocné od přístrojů. Nechci to bagatelizovat, ale kdyby se podobně informovalo o všech dalších nemocech, lidé za chvíli začnou chodit ve skafandru.

Když se podíváme ještě na politický marketing, kterým jste se sám dřív zabýval – jak hodnotíte například červený svetr Jana Hamáčka?

Hamáček v jednu chvíli působil jako rozhodný manažer, který je schopný vysvětlit vše lidovou řečí. V tu chvíli dosahoval jednoznačně nejvyšší popularity za svou celou dosavadní kariéru. On je docela fajn, jen se bohužel musí obklopovat zvláštními lidmi.

Tím myslíte například aktuální angažmá Michala Haška, který se stal volebním manažerem ČSSD?

Je jasné, že funkce předsedy běžné demokratické strany odvisí od krajských organizací. Takže pro vicepremiéra Jana Hamáčka je důležitá Praha, kterou ovládá Miroslav Poche, jehož bývalý asistent Tomáš Petříček dnes řídí ministerstvo zahraničí, pak je tu důležitá středočeská organizace, kterou ovládá sám pan Hamáček, a nakonec je tu ještě Morava. Mně z toho tedy vyplývá, že za tím stojí nějaké vnitropolitické záležitosti.

Můžete být konkrétnější?

Aby si Hamáček udržel silnou pozici ve vedení, musel přepustit důležitou roli určitému vlivovému křídlu, aby tím získal jejich hlasy na sjezdu.

Takže se opět vrací ta médii tolik propíraná frakce ČSSD, která se netají sympatiemi k prezidentu republiky Miloši Zemanovi?

Určitě se na scénu vrací Michal Hašek, jehož televizní výstup po lánské schůzce už vstoupil do legend. Pokud by se mu volby povedly, jeho pozice ve straně by určitě posílila. V tuhle chvíli bych to ale nepřeceňoval – volební manažer nikam nekandiduje, jeho úkolem je sehnat peníze, mediální prostor, schválit fungující kreativitu, najít někoho, kdo pomůže s online marketingem, zorganizovat roadshow a vyburcovat kraje, aby sebou pohnuly a začaly něco dělat v kampani. A to v situaci, kdy od ČSSD utíká na krajské úrovni kdekdo, nebude vůbec jednoduché.

Nyní máte z marketingového hlediska na starosti festival Metronome. Je už jisté, zda se letos bude pořádat?

Jisté v této době není bohužel nic. Ale jako první festival jsme už v březnu pochopili, co se bude dít, a přesunuli jsme termín na září. Díky tomu jsme s předstihem mohli začít jednat s umělci a našimi partnery. Pro nový zářijový termín máme potvrzenou lokalitu, techniku i většinu dohodnutých umělců a kapel. Pracujeme na přípravách od rána do večera, k tomu jsme spustili United Live Radio, kde každý večer vysíláme zrušené koncerty jiných festivalů a klubů.

Jak bylo složité vyjednat s kapelami nový termín? Toho prostoru pro letní festivaly asi moc nezbývá a o odložení se asi pokusí víc projektů.

Většina velkých festivalů odkládá letošní ročník až na příští rok, takže ho pořadatelé vlastně zrušili. My jsme ho jen posunuli o tři měsíce. České kapely se zúčastní rády. Některé zahraniční hvězdy jsou dohodnuté na 100 procent, jiné zhruba na 90, protože ještě dolaďují celoevropské koncertní šňůry.

Můžete tedy prozradit aktualizovaný line-up?

Finální line-up oznámíme 8. června. Agenti zahraničních hvězd v tuto chvíli řeší situaci v Anglii, v Německu, ve Francii – všechny šňůry se musí poskládat úplně odznovu, jak korálek ke korálku. Ale někteří z nich už potvrdili napevno a po té karanténě to bude naprostá bomba. Lidé si pořád kupují lístky i za této situace, což nám vlévá energii do žil.