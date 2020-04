Honeywell možná postaví v Olomouci fabriku na respirátory | E15.cz

Americká společnost Honeywell zřejmě postaví v Olomouci závod na výrobu respirátorů s předpokládanou kapacitou pět milionů kusů měsíčně. Vybudován by měl být do čtyř měsíců. Uvedl to vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO).