Iluze o volném přechodu. Od česko-polské hranice se z obou stran vracely davy | E15.cz

ZDROJ: CC BY SA 2.0: Guillaume Speurt via Flickr

Policie dnes při namátkových kontrolách na hraničních přechodech s Polskem nevpustila do Česka stovky lidí. Desítky lidí, kteří do Polska mířili za nákupy nebo turistikou, se od hranic vrátily.

Polsko dnes po třech měsících zrušilo omezení na hranicích zavedené kvůli epidemii koronaviru, do země je možné bez kontrol vstupovat ze sousedních zemí, které jsou členy Evropské unie. V opačném směru platí ale až do nedělní půlnoci pro vstup do Česka povinnost prokázat se negativním testem na koronavirus, nebo jít na dva týdny do karantény.

Dodržování pravidel policisté kontrolovali v Libereckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji, které s Polskem sousedí. Na hraničních přechodech v Libereckém kraji do Česka nevpustili od dnešního rána zhruba 200 lidí a 100 aut, řekl ČTK mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský. Namátkově kontroly policie provádí na přejezdech u Harrachova, Habartic a Hrádku nad Nisou, provoz na nich byl podle mluvčího plynulý a bez dalších problémů.

V Královéhradeckém kraji se z Polska do Česka přes policejní kontroly nedostaly desítky lidí. Současně desítky lidí mířících opačným směrem si cestu kvůli trvajícím restrikcím nakonec rozmyslely a z hranic se vrátily, nejvíc v Náchodě, uvedla policejní mluvčí Magdaléna Vlčková. "Naše hlídky je o této skutečnosti informovaly a většina lidí se pak z hranic sama vrátila zpět do českého vnitrozemí. Nikomu jsme ve vycestování nebránili," řekla mluvčí.

I Poláci cestující do Čech na výlet či na nákupy stále musejí mít při vstupu do ČR negativní test na koronavirus nebo nastoupit karanténu. "Z hranic se proto zpět do Polska dnes vrátily desítky Poláků. Potkalo to například partu polských motorkářů, která si chtěla vyjet na výlet do adršpašských skal," doplnila Vlčková. Provoz na přechodech v Královéhradeckém kraji byl dnes dopoledne podle ní plynulý a bez front.

Několik desítek lidí, kteří si kvůli rozdílným pravidlům rozmysleli cestu do Polska, se dnes od hranic vrátilo také v Moravskoslezském kraji, řekla ČTK policejní mluvčí Pavla Jiroušková. V regionu sousedícím se Slezským vojvodstvím budou ale kontroly pokračovat i v příštím týdnu a negativní test na koronavirus případně karanténa budou jako podmínka pro vstup do ČR platit dál. Slezské vojvodství totiž české ministerstvo zdravotnictví ponechalo mezi územími s vysokým rizikem nákazy.