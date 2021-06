Indická varianta děsí Británii, Johnson odložil konečné rozvolnění | E15.cz

Velká Británie o měsíc odložila finální etapu rušení protiepidemických opatření, nové datum je 19. července, oznámil premiér Boris Johnson. Pokud by Británie celostátní uzávěru neprodloužila, počty hospitalizovaných by opět mohly dosáhnout čísel z vrcholu první vlny epidemie a přetížit nemocnice, uvedl Johnson. Za nárůstem počtu nakažených je výrazně převažující varianta koronaviru delta, nakažlivější než předchozí typy viru. Získaný čas chce vláda využít ke zrychlení očkování.

"Myslím, že je rozumné počkat o něco déle. Za současného stavu a podle důkazů, které teď vidím, jsem si jistý, že nebudeme potřebovat více než čtyři týdny," uvedl premiér. Vláda časový plán opět vyhodnotí 28. června a otevření by v případě příznivé epidemické situace mohla uspíšit, píše Reuters.

S poslední etapou rozvolnění se v Británii otevřou v plné míře hospody, restaurace, noční kluby a další zařízení. Původě slibované datum bylo 21. června, britská média však již několik dní spekulovala, že vláda termín odsune. Mnohé podniky vyjádřily své zklamání z opětovného posunutí data, které Britové označují jako "Freedom day", tedy den svobody.

V Británii v současnosti varianta delta, dříve označovaná jako indická, představuje 96 procent všech pozitivně testovaných. Varianta delta se v Británii poprvé objevila na začátku dubna a za dva měsíce naprosto vytlačila variantu alfa, která byla poprvé zachycena právě v Británii. Podle vědců je varianta delta o 40 až 80 procent nakažlivější než varianta alfa.

Očkování v Británii patří k nejpokročilejším v Evropě, vláda ho přesto chce ještě urychlit. Podle premiéra to "zachrání tisíce životů". Termín mezi první a druhou dávkou pro osoby nad 40 let bude nově osm týdnů místo stávajících dvanácti. K datu rozvolnění 19. července budou mít obě dávky dvě třetiny dospělé populace. V Británii už první dávku očkování dostalo 41,6 milionu lidí, z toho téměř 30 milionů ze 67 milionů obyvatel dostalo i druhou dávku. Británie za poslední den ohlásila 7742 nových případů nákazy a tři úmrtí.

Mezi nejhlasitější kritiky změny termínu patří majitelé nočních klubů, které mají kvůli vládním nařízením zavřeno už od loňského března.

Oddálení otevření kulturních zařízení znepokojilo hudebního skladatele Andrewa Lloyda Webbera, který prohlásil, že svá divadla navzdory vládnímu rozhodnutí stejně otevře. Za to by mu hrozilo zatčení.

Zachování omezení nejspíš také omezí počty diváků na tenisovém turnaji ve Wimbledonu nebo na fotbalovém mistrovní Evropy ve Wembley. Na některé sportovní události by mohlo být vpuštěno více diváků, než aktuálně povolují pravidla, uvedla vláda s odůvodnění, že by akce patřily do speciálního testovacího programu.

Když Boris Johnson v únoru poprvé nastínil vládní čtyřfázový plán na zrušení karantény, stanovil 21. červen jako nejbližší možné datum zrušení omezení shromažďování lidí. Již tehdy zdůraznil, že harmonogram není vytesán do kamene a že všechny kroky se budou řídit daty ve smyslu statistik a nikoliv daty v kalendáři.