Globální přepravní krize nebere konce | E15.cz

„Každý ví, že dodací lhůty jsou opravdu dlouhé, takže maloobchodníci si už vánoční zboží rezervují,“ řekl BBC James Baker z magazínu Lloyd's List zabývajícího se námořní dopravou.

„Vrcholná sezona kontejnerové přepravy začíná tradičně ve třetím čtvrtletí, kdy se na Západě každý zásobuje na svátky. Letos máme ale trvalou špičku a bůhví, co přijde v srpnu a září. Může to být pěkný blázinec. Jestli chcete pro rodinu pod stromeček něco uchvátit, začněte nakupovat už teď,“ uzavřel s nadsázkou.

Těžkosti vnímají i čeští obchodníci. „Situaci s nedostatkem dílů v mnoha segmentech, stejně jako komplikace na poli mezinárodní přepravy neustále sledujeme a průběžně jí přizpůsobujeme nákupní chování,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Alza.cz Ondřej Hnát.

Obchody se snaží předzásobit

„Jsme přesvědčení, že díky flexibilitě a schopnosti se včas předzásobit, budeme opět dokážeme uspokojit poptávku zákazníků během předvánoční sezóny. Na základě našich predikcí jsme už například zahájili masivní předsezónní nákupy v segmentu IT, stejně jako jsme to udělali letos v zimě v segmentu cyklistiky,“ dodal.

Také internetový prodejce Mall.cz na problémy reaguje. „Na vánoční sezónu se každoročně připravujeme prakticky od léta. Letošní rok je ale kvůli dopadům pandemie nestandardní,“ tvrdí mluvčí společnosti Pavla Hobíková.

„Zpoždění v dodávkách se týkají všech kategorií napříč sortimentem. Kde je to možné, snažíme se předzásobit a děláme vše pro to, abychom k nám zboží byli schopni dostat co nejvýhodněji a co nejdříve,“ dodala. Problémy jsou podle ní především se špatnou dostupností notebooků, monitorů, herních konzolí, elektrokol či myček.

Podle hlasů z odvětví logistiky však mnohdy není včasné objednání sezonního zboží možné, protože není ještě k dispozici a producenti nedokážou výrobu výrazně urychlit. Může se tak teoreticky stát, že zimní zboží se dostane do obchodů později. Pokud by se problém s dopravou táhl déle, dá se čekat změna výrobního procesu, aby bylo zboží připraveno s větším předstihem.

Čínské přístavy jsou ucpané

Námořní přepravci v posledních měsících zápasí s vysokou poptávkou po zboží z Asie a nedostatkem kontejnerů a plavidel. Situaci na jaře komplikovaly průtahy v amerických přístavech a blokáda Suezského průplavu. Přidal se však další problém. Propuknutí koronaviru v jihočínské provincii Kuang-tung paralyzovalo tamní přístavy.

„Jeden z největších čínských přístavů se v podstatě zavřel na téměř tři týdny. Mají v provozu některá kotviště, ale zdaleka ne dost,“ popsal britské stanici Nils Haupt z německé přepravní společnosti Hapag-Lloyd situaci v přístavu Jen-tchien, kde začal omezený režimu koncem května. Lodě byly proto v uplynulých dnech odkloněny do jiných míst v deltě Perlové řeky, jenže tím se problémy jen přelily do okolí.

Agentura Reuters o víkendu uváděla, že v deltě čeká na nalodění více než padesát kontejnerových lodí. Dánský přepravce Maersk koncem uplynulého týdne dále prodloužil předpokládanou dobu zdržení v Jen-tchienu na šestnáct dní.

Chmurné výhledy

„Shipagedon, jak někteří současnou situaci trefně nazývají, pokračuje,“ potvrdil obchodní ředitel divize Air&Sea logistické společnosti Gefco Martin Hrbek. Doba nakládky se podle něj oproti stavu před pandemií zvýšila zhruba třikrát, na naložení se tak čeká i měsíc a půl. „Čína už také hlásí vysokou obsazenost skladových kapacit,“ předestírá Hrbek další možný problém.

Podle Haupta se poté, co se po novodobé suezské krizi podařilo odbavit lodě nahromaděné v evropských přístavech, zdálo, že je vidět světlo na konci tunelu. Čínské potíže ale tuto naději pohřbily. Experti se obávají, že i kdyby se provoz v čínských přístavech vrátil rychle do normálu, vytvoří se úzké hrdlo zase jinde. Zákazníci si tak musejí zvyknout na to, že průtahy s dodávkami potrvají měsíce, možná ještě rok.

„Zlepšení situace je spíše přáním logistiků, do konce roku se však pravděpodobně zásadně k lepšímu neobrátí,“ obává se i Hrbek. „Řešením, které dnes dokážeme jako alternativu klientům nabídnout, je multimodální doprava, tedy kombinace námořní a železniční přepravy nebo letecká doprava,“ uzavírá.

Problémy navíc vedou ke strmému zdražování. Společnost Drewry Shipping Consultants uvádí, že přeprava dvanáctimetrového kontejneru ze Šanghaje do Rotterdamu vyjde na 10 522 dolarů, což znamená meziroční nárůst o 524 procent. Vyšší poplatky se samozřejmě promítají do růstu cen materiálů a zboží.